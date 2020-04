Das Coronavirus verändert derzeit sowohl das private, als auch das öffentliche Leben. Vor ein paar Wochen war vieles noch anders. Das Virus und die damit einhergehenden Maßnahmen werfen viele Fragen auf. Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengetragen und Antworten gefunden. Zu jeder Frage haben wir Artikel verlinkt, die das jeweilige Thema noch ausführlicher behandeln.

1. Was sind die Symptome von Corona und woran merke ich, dass ich infiziert bin?

Oft treten gar keine Symptome auf und viele merken eine Infektion nicht. Doch die häufigsten Anzeichen einer Infektion sind Husten und Fieber. Welche Symptome noch auftreten können, finden Sie dazu in dem ausführlicheren Artikel zu diesem Thema.

2. Wie ist der Krankheitsverlauf von Covid-19?

Der Krankheitsverlauf läuft von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ab. Bei vielen treten keine Symptome auf und merken gar nicht, dass sie sich infiziert haben. Andere hingegen merken die Ansteckung nur milde und sie verläuft harmlos. Doch für einen gewissen Prozentsatz der Fälle verläuft die Krankheit lebensgefährlich. Wie genau sich die Verläufe unterscheiden und was genau passiert, erfahren Sie in dem dazu Artikel zu diesem Thema.

3. Gehöre ich zur Risikogruppe?

Zur Risikogruppe gehören oft ältere Menschen besonders mit Vorerkrankungen. Doch Covid-19 kann auch für junge Menschen, besonders für Risikogruppen gefährlich werden. Mehr dazu finden Sie in dem ausführlicheren Artikel zu diesem Thema.

4. Hatte ich schon das Coronavirus?

Es soll ein neuer Antikörpertest der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg in Umlauf kommen. Dieser könnte eine bereits überstandene Infektion mit dem Coronavirus nachweisen. Sie möchten darüber mehr erfahren? Dann lesen Sie den ausführlichen Artikel über dieses Thema.

5. Wo erhalte ich Auskunft und Hilfe im Falle einer Infektion?

Sie erhalten Hilfe über die bundesweite Nummer des Bereitschaftsdiensts sowie über Ihren Hausarzt. Sie können sich auch bei dem Bundesministerium für Gesundheit melden. Weitere Informationen erhalten Sie ebenso bei dem zuständigen Ministerium in Sachen Coronavirus. In unserem ausführlicheren Artikel finden Sie die Rufnummern im Überblick.

6. Bin ich nach einer Erkrankung immun?

Einen Impfstoff gibt es noch nicht. Dennoch existiert bereits eine Möglichkeit, gegen das Virus immun zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie im ausführlichen Artikel zu diesem Thema.

7. Wie lange bin ich nach einer Infektion ansteckend?

Wie lange man genau ansteckend ist, wenn man sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hat, ist derzeit noch nicht genug erforscht. Doch es gibt viele Spekulationen die Forscher herausgefunden haben. Mehr dazu finden Sie in dem detailliertem Artikel zum Thema Ansteckung.

8. Was ist Herdenimmunität?

Herdenimmunität bedeutet, dass durch die Immunität vieler Menschen gegen eine Krankheit die Ausbreitung und Ansteckungsgefahr reduziert werden kann. Mehr Informationen finden Sie in dem ausführlichen Artikel zum Thema.

9. Wie lange dauert die Corona-Krise noch?

Der Virologe Christian Drosten schließt laut seinen Angaben einen einjährigen Ausnahmezustand nicht aus. Doch mehr zu diesem Thema finden Sie ebenfalls in dem Artikel zu diesem Thema.

10. Sollte man nur noch mit Mundschutz und Handschuhen einkaufen gehen?

In vielen Ländern und nun auch in Sachsen wird der Mundschutz in Einkaufsläden zur Pflicht. Diese sollen den Coronavirus eindämmen. Wenn viele mitmachen könnte es sinnvoll sein. Handschuhe tragen wird dagegen nicht empfohlen. Die Hintergründe dazu wurden in einem extra Artikel ausführlicher zusammengefasst.

11. Wie stelle ich meinen eigenen "Mundschutz" her?

Viele nähen sich nun aufgrund der Knappheit der Mundschutz Masken eigene sogenannten Nase-Mund Masken. Wir haben für Sie eine Anleitung in diesem Artikel bereitgestellt.

12. Was bedeutet die Ausgangsbeschränkung - welche Regelungen gelten?

Die Ausgangsbeschränkung, die bis Ende der Osterferien vorerst gilt, schränkt das öffentliche Leben massiv ein. Bis dahin darf somit die Wohnung nur aus begründeten Anlässen wie Arztbesuchen, Arbeitswegen oder dringenden Einkäufen oder Spaziergänge verlassen werden. Weitere Informationen lesen Sie in diesem Artikel.

13. Wie sicher ist mein Geld in der Krise?

Aus finanztechnischer Sicht gibt es derzeit keinen Grund, sich Sorgen machen zu müssen. Was genau dahinter steckt erfahren Sie hier in dem Artikel zu diesem Thema.

14. Darf ich mein Auto waschen und Reifen wechseln trotz Ausgangsbeschränkung?

Auto waschen ist in Zeiten der Ausgangsbeschränkung strafbar und nur für eine berufliche Notwendigkeit erlaubt. Systemrelevante Werkstätten haben weiterhin geöffnet und auch Reifen wechseln ist dort noch erlaubt. Wie es mit dem TÜV aussieht, lesen Sie in unserem Ratgeberartikel.

15. Dürfen mir Freunde und Bekannte noch beim Umzug helfen?

Ein Umzugsunternehmen darf den Umzug durchführen, denn berufliche Tätigkeiten sind erlaubt. Keinesfalls sollten Freunde und Familie beim Umzug mit anpacken, sofern sie nicht Angehörige des eigenen Hausstandes sind. Warum genau? Das erfahren Sie in unserem ausführlichen Artikel.

16. Ist Essen bestellen noch sicher?

Laut Informationen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) heißt es, dass eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel oder importierte Produkte unwahrscheinlich sei. Was sie trotzdem beachten sollten finden Sie in unserem speziell dazu geschriebenen Artikel.

17. Ich habe weiter Kosten - bekomme ich mein Geld zurück?

Corona legt zurzeit das öffentliche Leben lahm - aber viele Kosten laufen weiter. Gerade was Kindergärten betrifft: Viele Bundesländer möchten die Eltern von den Kosten entlasten. Doch was ist mit der gebuchten Reise oder dem Konzertticket? In diesem ausführlicheren Artikel werden diese Fragen genau beantwortet.

18. Was stärkt mein Immunsystem?

Wer das Immunsystem stärken möchte, sollte vorwiegend eine bunt gemischte Kost verzehren. Außerdem wirken sich regelmäßig frische Luft, Bewegung und viel trinken positiv auf das Immunsystem aus. Welche Vitamine Sie dabei am allermeisten zu sich nehmen sollten erfahren Sie hier in diesem Artikel.

19. Muss ich das Fitnessstudio weiter bezahlen, obwohl es geschlossen hat?

Sobald das Fitnessstudio geschlossen hat und seine Leistungen nicht mehr erbringen kann, müssen Sie auch Ihre Mitgliedsschaft nicht bezahlen. Marion Eckert, Rechtsanwältin aus Bamberg, berichtet in einem ausführlichen Video mehr darüber.

20. Worauf sollte ich bei meinem Wocheneinkauf gerade achten?

Viele halten sich an die neuen Regelungen im Supermarkt wie Abstand halten, nur eine bestimmte Menge einer Ware nehmen. Doch für viele ist unklar, worauf noch zu achten ist. Das und mehr haben wir in einem umfassenden Artikel für Sie beleuchtet.

21. Was bringt eine Einkaufswagenpflicht?

Um den Mindestabstand zu gewährleisten, haben einige Geschäfte eine Einkaufswagenpflicht beschlossen. Das stößt bei einigen Kunden auf Kritik, die Hygiene der Maßnahme wird angezweifelt. Was eine Einkaufswagenpflicht wirklich bringt, erfahren Sie in diesem Artikel.