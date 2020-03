Coronavirus: Bei diesen Symptomen sollte ich den Arzt anrufen

Coronavirus-Symptome rechtzeitig erkennen: Auch in Franken verbreitet sich Sars-CoV-2 immer weiter. Umso wichtiger ist es, die Symptome einer Coronavirus-Infektion zu kennen und zu wissen, was zum eigenen Schutz getan werden kann. Wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie Corona-Symptome bei sich feststellen, lesen Sie hier.

Viele Menschen sind auch hierzulande verunsichert und fragen sich, an welchen Anzeichen man eine Corona-Infektion erkennt und wie man sich schützen kann. Ein Virologe spricht indes von neuen Symptomen, die in Zusammenhang mit dem gefährlichen Erreger stehen. Hier klären wir alle wichtigen Fragen und geben Antworten.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus und die Ausbreitung in einer Live-Karte lesen Sie auf inFranken.de im Ticker.

Coronavirus erkennen: Was sind die Symptome?

Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens ähnliche Symptome wie eine einfache Erkältung, erklärt das "Robert Koch-Institut (RKI)" - also Husten und Fieber . „Es ist ein Gerücht, dass eine Sars-CoV-2-Infektion definitiv keinen Schnupfen hervorruft“, sagt Martin Witzenrath von der Klinik für Infektiologie und Pneumologie der Charité Berlin, wo nach seinen Angaben derzeit mehr als 20 Patienten mit unterschiedlich schweren Verläufen behandelt werden. Bestimmte Coronaviren könnten aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Doch auch hier droht eine Verwechslung mit der saisonalen Grippe, die Symptome - Fieber, starkes Krankheitsgefühl, Atemwegsprobleme - ähneln sich.

Das neue Coronavirus scheint laut RKI mit einem schwereren Verlauf einher zu gehen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten. „Das am häufigsten beschriebene Symptom war trockener Reizhusten mit 70 Prozent, vor dem Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn mit 68 Prozent und Müdigkeit mit 68 Prozent“, sagt der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Aber auch von einer „laufenden Nase“, Kopf-, Muskel- und Halsschmerzen sowie Fieber berichteten viele Erkrankte. „Manche waren ganz schön K.o.“, sagt der Wissenschaftler. Auch Durchfall sei nicht selten gewesen, so Streeck. Nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dauern milde Krankheitsverläufe im Mittel zwei Wochen.

Die Inkubationszeit des neuen Coronavirus hinter der Lungenkrankheit in China ist meist etwa zehn Tage. Wie der Direktor der nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei berichtete, sei die kürzeste registrierte Zeitspanne aber auch nur ein Tag gewesen - die längste 14 Tage.

Milder oder schwerer Krankheitsverlauf?

Zusammen mit seinen Kollegen hat der Virologe nach eigener Aussage mehr als 100 Infizierte befragt. Der typische Covid-19-Patient zeige dabei nur milde Symptome. Zu demselben Ergebnis ist Streeck zufolge auch eine chinesische Studie aus der Metropole Shenzhen gekommen, die herausgefunden hat, dass 91 Prozent der Infizierten nur milde bis moderate Symptome zeigen.

Diese zeigten sich in der Regel in Form von trockenem Reizhusten, eventuell in Verbundenheit mit Fieber. "Bei uns kam noch der Geruchs- und Geschmacksverlust hinzu. In 30 Prozent der Fälle trat bei unseren Infizierten auch Durchfall auf, das ist häufiger, als bisher angenommen wurde", sagt Streeck.

Zunächst ist es aber wichtig festzuhalten, dass eine Infektion mit dem Coronavirus nicht für alle Menschen gleich verläuft. Für die einen fühlt es sich an wie eine Erkältung, für andere wird es lebensgefährlich oder gar tödlich. Allgemeingültige Aussagen zum typischen Krankheitsverlauf seien nicht möglich, erklärt das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Etwa die Hälfte der Menschen, die sich angesteckt haben, würden das gar nicht merken, sagte kürzlich RKI-Chef Lothar Wieler: „Die sehen wir gar nicht.“

Wie viele Menschen im Deutschland insgesamt wegen Covid-19 im Krankenhaus liegen oder lagen, ist bisher nicht bekannt. Bei knapp 56.000 in China erfassten Fällen verliefen 14 Prozent schwer. Bei sechs Prozent war der Verlauf kritisch bis lebensbedrohlich, etwa wegen Lungenversagen. Schwere Verläufe könne laut WHO im Mittel zwischen drei und sechs Wochen dauern.

Bei Patienten mit Symptomen der oberen Atemwege dauere es nach den bisherigen Erfahrungen vier bis acht Tage bis sich entscheide, ob die Erkrankung auch die unteren Atemwege befällt, sagt Witzenrath von der Charité. Es gebe aber auch Patienten, die direkt eine Lungenentzündung bekommen, ohne dass vorher die oberen Atemwege betroffen sind. Entzündetes Lungengewebe bedeutet, dass die Sauerstoffaufnahme nicht mehr so gut funktioniert.

Das Krankheitsbild bei Covid-19 unterscheide sich deutlich von den bisher gekannten Lungenentzündungen, sagt Witzenrath. „Das Besondere daran ist, die Patienten haben zum Teil ein bisschen Luftnot, nicht dramatisch, man hat den Eindruck, die sind gar nicht besonders krank. Dann guckt man sich die Lunge im CT an und die sieht ganz schlimm aus. Es ist etwas, das wir so bisher nicht kennen.“ Beispielsweise könne dann schon mehr als die halbe Lunge durch das Virus geschädigt sein. Der Verlauf könne sich dann rapide verschlechtern. Der Mediziner nennt Alarmsignale: „Wenn Sie eine Treppe hochgehen, die Sie sonst locker bewältigen, und nach der Hälfte merken, Sie bekommen deutlich keine Luft mehr, sollte das nachdenklich stimmen. Vor allem, wenn man schon älter ist, Vorerkrankungen hat.“

Vorsicht: Auch ohne Symptome kann man mit dem Coronavirus infiziert sein

Sollten Coronavirus-Symptome auftreten, ist es laut Angaben des Robert Koch-Institutes wichtig, den Arzt nicht persönlich in der Praxis aufzusuchen, sondern erst einmal einen telefonischen Kontakt herzustellen. Neben dem Hausarzt sind die zuständigen Gesundheitsämter und die Nummer 116 117 direkte Ansprechpartner, wenn ein Verdacht besteht.Die Infizierten seien in dieser Zeit bereits ansteckend, auch wenn noch keine Symptome erkennbar seien. Das unterscheide die neue Variante des Coronavirus von dem eng verwandten SARS-Erreger, der die Pandemie 2002/2003 ausgelöst hatte.

Eine Studie im Journal Lancet hatte zuvor schon ergeben, dass das Virus auch von Personen weitergegeben werden könne, die noch keine Erkältungssymptome zeigen. Die Forscher bezogen sich auf eine Familie in der chinesischen Stadt Shenzhen. Zwei Mitglieder hatten in Wuhan Kontakt zu einem erkrankten Verwandten im Hospital. Am Ende hatten sechs Familienmitglieder das Virus, darunter eines, das nicht einmal in Wuhan war. Ein infiziertes Kind zeigte keine Symptome.

Wie das RKI betont, seien viele Eigenschaften des neuartigen Coronavirus "SARS-CoV-2" momentan noch nicht genau bekannt, zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden oder noch ansteckend sind.

Schutz vor dem Coronavirus: Jeder ist verantwortlich

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, sollte auf gute Händehygiene geachtet werden. Das heißt, häufiges und gründliches Waschen der Hände, Handgelenke, Fingerzwischenräumen und des Nagelbettes sind Pflicht. Außerdem sollte ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten gehalten und die Husten- und Nies-Etikette eingehalten werden. Es wird die Benutzung von Einmaltaschentüchern, sowie in die Armbeuge zu niesen und sich dabei von den Mitmenschen wegzudrehen, empfohlen. In Anbetracht der saisonalen Grippewelle seien diese Empfehlungen laut "RKI" aber grundsätzlich überall und jederzeit angeraten.

Coronavirus: Sind Gesichts- und Atemschutzmasken sinnvoll?

Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken seien eigentlich nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht, erläutert Salzberger. Vielmehr sollen sie dafür sorgen, dass aus dem Atemtrakt von Chirurgen keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen in das Operationsgebiet gelangen. Es mache Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen. "Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagte Salzberger. Die Wirkung sei nicht besser als mit einem Schal vor Mund und Nase.