Düsseldorf 02.04.2020

Coronavirus

Ist man nach einer Covid-19-Erkrankung immun? Südkorea meldet 91 Rückfälle - WHO äußert sich

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland nimmt immer weiter zu. Einen Impfstoff gibt es noch nicht. Die WHO äußert nun sogar Zweifel an der Annahme, man sei nach einer Ansteckung immun.