Die gängige Meinung von Virologen zur Verbreitung des Coronavirus ist, dass es zwar sehr ansteckend ist, aber fast nur durch Tröpfchen übertragen wird. Die Menschen müssen sich also sehr nahe kommen, um Mitmenschen mittels Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken. Bei mehr als 1,5 Meter Abstand fallen die Viren vorher zu Boden. Die Virenlast verdünnt sich in der Luft und nach wenigen Stunden verlieren die Erreger ihr Potenzial andere anzustecken. Doch eindeutig ist das nicht, wie mehrere Studien aufzeigen. Darüber berichtet unter anderem Focus.de.

Das Ansteckungsrisiko ist wohl langlebiger als vorher angenommen. Die Viren des Covid-19 gelangen durch den feinen Nebel beim Atmen bereits in die Luft. Mehrere Studien belegen das und eine vor kurzem erstellte Studie zeigt, dass sich die Erreger sogar bis zu 16 Stunden halten. Forscher der Tulane-University und der Universität von Pittsburgh fanden diese neue Erkenntnis in gemeinsamen Untersuchungen heraus. Sie veröffentlichten die auf der Preprint-Seite MedRvix. Dort stellen Forscher Ergebnisse über das neuartige Coronavirus ein, bevor andere Wissenschaftler diese begutachten können.

Labortests: Sars-CoV-2 bleibt 16 Stunden infektiös in der Luft

Dieser Test wurde nicht in einer natürlichen Umgebung getestet. Die US-Forscher bejahen aber, dass die Viren in Verbindung mit den winzigen Schwebeteilchen in der Luft (Aerosolen), nach so langer Zeit noch ansteckend sind. Sogar nach 16 Stunden waren die Partikel von dem Sars-CoV-2 noch in der Petrischale infektiös. Die Viren sahen auch unter dem Mikroskop noch intakt aus. Der Studienleiter Chad Roy der Medizinischen Hochschule der Universität Tulane in New Orleans sagte,: "Das ist sehr ungewöhnlich, wir hätten erwartet, dass die Viren nach so vielen Stunden in der Luft auseinander gerissen würden." Der Experte mahnte an die Gesundheitsbehörden, diese Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen.

Die Experten sind sich aber einig, dass das Coronavirus nicht hauptsächlich über die Luft übertragen wird. Wenn das der Fall wäre, hätte es von Anfang an eine viel raschere Ausbreitung gegeben. Vor allem auch Übertragungen, bei denen die Infektionsketten nicht nachweisbar gewesen wären. Doch die Arbeit von den Forschern aus Tulane und Pittsburgh schließt an eine Reihe von Hinweisen an, dass das Coronavirus auch in der Luft lebensfähig bleibt.

Der Studienleiter betont, dass die Verantwortlichen für Gesundheit, wie die Weltgesundheitsorganisation von Tröpfcheninfektion sprechen, weil nach bisherigen Überzeugungen nur große Tröpfchen lebende Viren tragen könnten. Eine geringe Virenmenge in Aerosolen darf dabei aber nicht vernachlässigt werden. "Natürlich brauchen wir noch mehr Forschung. Wir müssen die Umgebungsbedingungen außerhalb des Labors berücksichtigen. Wir haben uns auch nicht mit individueller Anfälligkeit oder der Virenlast befasst. Aber wenn in der Forschung Warnsignale derart aufleuchten, muss man aufmerksam werden", sagte der Studienleiter Chad Roy.

Ansteckung über die Luft eher unwahrscheinlich

Federführend hatte das National Institute of Allergy and Infectious Diseases gezeigt, dass sich Viren des neuartigen Coronavirus in der Luft finden. Die Studie hatte aber nur eine Überlebens- und Ansteckungszeit von 3 Stunden in den Aerosolen nachweisen können. Dies entspricht derselben Dauer wie etwa bei dem SARS-Virus.

Ob die Virusmengen für eine Ansteckung reicht, konnte nicht nachgewiesen werden, aber schon ein Auftauchen des viralen Erbguts in der Luft kann eine Möglichkeit sein. Die Studien dazu haben gemischte Erkenntnisse geliefert. Die einen wiesen Viren in der Luft nach, andere nicht. Der WHO sind das eindeutig noch zu wenige Beweise, dass das Virus sich außerhalb des Labors durch Aerosole ausbreiten kann. Auch dem Robert-Koch-Institut reicht das noch nicht: "Auch wenn eine abschließende Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich erscheint, weisen bisherige Untersuchungen insgesamt darauf hin, dass eine Übertragung von Sars-CoV-2 über Aerosole im normalen gesellschaftlichen Umgang nicht wahrscheinlich ist.

Eine Maskenpflicht ist daher, auch nur bei "möglicher" Infektion über die Luft ratsam. In Bayern und zahlreichen anderen Bundesländern gibt es ab dem 27. April eine Maskenpflicht für Bus und Bahn sowie beim Einkauf. Alle Details darüber finden sie in einem gesonderten Artikel zum Nachlesen, hier.