Hinweis auf Infektion oder schmerzhafte Folgeerscheinung? Was hinter den "Corona-Zehen" steckt

Wie die New York Times berichtet, gibt es in den USA Berichte über Kinder, die zusätzlich zu anderen Symptomen an einem Hautausschlag leiden. Verantwortlich sein soll dafür das Kawasaki-Syndrom. Bei den meisten betroffenen Patienten wurden in einer Untersuchung das Coronavirus oder Corona-Antikörper entdeckt. Auch Forscher aus Großbritannien fürchten um die Sicherheit der Kinder, demnach könne es zu teils schweren Verläufen bei Kindern kommen, deren körpereigenes Immunsystem im Zusammenhang mit Covid-19 überreagiert.

Unter dem Kawasaki-Syndrom wird eine sehr selten auftretende Entzündung der kleinen und mittelgroßen Blutgefäße verstanden. Durch die große Präsenz dieser Teilchen im Körper können grundsätzlich alle Organe erkranken. Besonders gefährdet sind jedoch Haut, Schleimhäute und Lymphknoten.

Woran lassen sich diese Hautsymptome erkennen?

"Das häufigste und auch sehr eindrucksvolle Symptom sind immer die geschwollenen, tiefroten Lippen sowie die Erdbeeren- oder Lackzunge", erklärt Uwe Kirschner. Hinzu kommen:

Lymphknotenschwellungen

Entzündung der Bindehaut im Auge

Hautausschläge (erinnern an Masern oder Scharlach)

Purpura Schoenlein-Hennoch (stecknadelkopfgroße mehrfache Einblutungen, meist an herabhängenden Körperpartien)

Schwellungen der Hände und Füße (mit Abschuppungen beim Abschwellen)

Schwellung der Halslymphknoten

Unterscheidung von Kawasaki-Syndrom mit Hyperinflammationssyndrom

Kinderärzte unterscheiden mittlerweile das typische Kawasaki-Syndrom vom Entzündungssyndrom im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das geht aus einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler (DGPK) hervor.

Sogenannte Hyperinflammationssyndrome, also schwere, außer Kontrolle geratene Entzündungsreaktionen, treten relativ selten auf und waren bei Kindern auch schon vor der Coronavirus-Pandemie bekannt. Ausgelöst werden können solche Reaktionen durch unterschiedliche Erkrankungen, vor allem aber durch Viren und Bakterien. Im Hinblick auf Covid-19 wurden als entsprechende Symptome Gefäßentzündungen an Fingern und Zehen genannt. Diese seien laut den Experten jedoch mit Kortison oder anderen Immunsuppressiva und Immunglobulinen gut zu behandeln.

Patienten mit Kawasaki- oder Hyperinflammationssyndrom würden aber ohnehin gut behandelt werden. Ziel sei es, Fieber und die entzündungsfördernden Prozesse zu kontrollieren, erklärt Kirschner gegenüber dem Focus. "Außerdem muss immer auch abgeklärt werden, dass Herzkranzgefäße, Lunge und andere innere Organe nicht betroffen sind bzw. nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Aufgrund der genannten Behandlung, verschwinden dann auch die Hautsymptome."

Hyperinflammationssyndrom ist selten - Experten fordern Schutz für Kinder

In der Stellungnahme fordern Experten, dass Kinderärzte den genannten Symptomen eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken sollen. Dies würde bereits in den USA und Großbritannien so gehandhabt werden. Wie Alexander Kekulé in seinem Podcast beim MDR erklärt, seien dort schon landesweite Warnungen herausgegeben worden. "Auch das Robert-Koch-Institut sollte darauf hinweisen, dass diese seltene Krankheit beobachtet werden sollte – gerade, wenn wir jetzt die Schulen wieder aufmachen", ergänzt der Virologe.

Kinderärzte, die bisher kaum mit solchen Krankheitsbildern in Kontakt waren, müssen darauf hingewiesen werden. Kekulé gehe jedoch nicht davon aus, dass es in Deutschland sehr viele solcher Fälle geben wird. Und diese Einschätzung teilen auch die Mediziner der DGPI und der DGPK: "Die absoluten Fallzahlen sind sehr gering und sollen daher zu keiner generellen Sorge der Eltern führen."

