Einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland finden Sie hier im News-Ticker von inFranken.de.

Update vom 19.03.2021, 07.30 Uhr: Bundesweite Inzidenz fast bei 100 - mehr Infektionen bei Kindern

Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stark angestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen. Vor vier Wochen, am 19. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 56,8 gelegen.

Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17 482 Corona-Neuinfektionen - das sind etwa 5000 mehr als vor genau einer Woche. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 12 834 Neuinfektionen und 252 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte. Vor allem die Zahl der positiven Corona-Fälle bei Kindern unter 15 Jahren habe inzwischen zugenommen, wie RKI-Chef Lothar Wieler diese Woche bestätigte. Der Grund dafür könnte laut Experten in der Ausbreitung der britischen Virusvariante liegen. Ein Zusammenhang zwischen der Mutante B.1.1.7 und vermehrten Corona-Ausbrüchen in Kitas, sei laut Wieler nicht auszuschließen.

Um einen "möglichst kontinuierlichen Betrieb" in Schulen und Kitas gewährleisten zu können, müssten alle Maßnahmen zur Vorbeugung von Ansteckungen getroffen werden, betont das RKI. Bei Erkrankungen in einer oder mehreren Gruppen empfiehlt das Institut, "eine frühzeitige reaktive Schließung der Einrichtung" zu erwägen. Bisher halten Bund und Länder an der Öffnung der Schulen und Kitas fest, erst ab einer Inzidenz von 100 wird den Städten und Landkreise die erneute Schließung der Einrichtungen empfohlen.

Bei nächsten Corona-Gipfel am 22. März werden höchstwahrscheinlich verschärften Maßnahmen an anderen Stellen folgen. So soll zum Beispiel der nächste geplante Öffnungsschritt für Gastronomie und Kultureinrichtungen auf Eis gelegt werden.

Update vom 18.03.2021, 10.50 Uhr: RKI meldet aktuellen Zahlen - Inzidenz steigt erneut bundesweit an

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner hat erneut einen großen Sprung nach oben gemacht: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bundesweit bei 90 - und damit erneut deutlich höher als am Vortag (86,2). Vor einer Woche (11.03.) hatte sie noch bei 69,1 gelegen. Einen Wert von 90 hatte es zuletzt am 2. Februar gegeben. Danach war die Inzidenz noch einige Zeit gesunken, ein Tiefstand wurde mit 56,8 am 19. Februar erreicht. Seither geht es mit dem Wert wieder merklich aufwärts.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 17.504 Corona-Neuinfektionen - gut 3000 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 272 weitere Todesfälle verzeichnet. Das Infektionsgeschehen schlägt sich stets verzögert in den Todeszahlen nieder, weil zwischen Nachweis der Infektion und dem Tod häufig mehrere Wochen liegen. Die Daten geben den Stand von 09.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 14.356 Neuinfektionen und 321 neue Todesfälle verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.612.268 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.132.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,06 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Update vom 18.03.2021, 8.35 Uhr: Keine aktuellen RKI-Zahlen am Donnerstagmorgen

Am Donnerstag, 18.03.2021, verzögern sich die Zahlen des RKI zum aktuellen Stand der Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Die Zahlen werden normalerweise jeden Tag gegen 0 Uhr aktualisiert und sind meistens ab ca. 3 Uhr nachts auf dem Dashboard sichtbar. Grundlage sind Meldungen der Gesundheitsämter an das RKI. Immer wieder kommt es jedoch zu Verzögerungen bei den Meldungen, die zu Ausfällen oder verspäteten Zahlen im RKI-Dashboard führen. Im Oktober 2020 war das RKI Ziel einer Cyberattacke. Damals führten die Angriffe zur Auslastung der RKI-Server, weshalb die Server dann nicht zur Verfügung standen. Warum heute die Zahlen nicht verfügbar sind, ist derzeit nicht bekannt.

Auf der Corona-Dashboard-Seite des RKI ist am Morgen zu lesen, dass die Zahlen momentan noch aktualisiert werden - am frühen Vormittag seien die aktuellen Zahlen dann verfügbar. In den Grafiken von inFranken.de werden für heute derzeit noch die Zahlen von gestern, dem 17.03., aufgeführt. Wir aktualisieren die Zahlen, sobald sie vom RKI gemeldet wurden.

Update vom 18.03.2021, 06.50 Uhr: Britische Mutation nimmt Überhand - Anteil schon bei 72 Prozent

Die ansteckendere und wohl auch gefährlichere Corona-Variante B.1.1.7 verdrängt andere Formen des Virus in Deutschland immer mehr. Ihr Anteil betrage inzwischen 72 Prozent, heißt es in einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (17.03.2021). Sie werde also inzwischen in etwa drei von vier Proben gefunden. Die Ausbreitung der Variante B.1.351 (Erstnachweis in Südafrika) sei hingegen etwas rückläufig, die Variante P.1 (Erstnachweis in Brasilien) sei weiter nur vereinzelt in Deutschland nachgewiesen.

Vergangene Woche hatte das RKI noch von circa 55 Prozent B.1.1.7-Anteil gesprochen. Zu Beginn der RKI-Erhebung vor rund anderthalb Monaten lag der Anteil der Mutante noch bei sechs Prozent. Die rasche Zunahme war nach den Erfahrungen anderer Länder befürchtet worden. Aufgrund des nun hohen Anteils von B.1.1.7 sei weiter mit einem exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland zu rechnen, hieß es im RKI-Bericht.

Der Anteil von 72 Prozent bezieht sich auf Nachtestungen mehrerer Laborverbünde auf Schlüsselmutationen der Variante. Unter anderem weil nicht alle auf Sars-CoV-2 testenden Labore teilnehmen und nur eine Teilmenge der positiven Proben untersucht wird, sei der Wert nicht sicher verallgemeinerbar, schränkt das RKI ein.

Der Bericht stützt sich noch auf weitere Datenquellen: Blickt man zum Beispiel auf komplette Erbgutanalysen, die seltener durchgeführt werden, aber als eindeutiger Nachweis gelten, hat B.1.1.7 einen Anteil von rund 48 Prozent an den untersuchten Proben.

Update vom 17.03.2021, 12 Uhr: Wird der Lockdown in Deutschland um weitere vier Wochen verlängert?

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen wieder an. Ebenso die 7-Tage-Inzidenz. Zudem macht die Verbreitung der britischen Corona-Variante Medizinern zu schaffen. Dazu kommt der Impf-Stopp mit dem Vakzin von AstraZeneca. Die negativen Schlagzeilen rund um das Coronavirus reißen nicht ab.

Nun sollen offenbar auch die für nächste Woche geplanten Corona-Lockerungen ausgesetzt werden. Wie der Business Insider aus Regierungskreisen erfahren haben will, droht Deutschland ein weiterer Lockdown. Dem Medienbericht zufolge soll der vierte Öffnungsschritt, der ab dem 22. März 2021 (Montag) geplant war, gestrichen werden. Die Außenbereiche von Restaurants, Theater, Kinos und Konzerthallen dürften demnach doch nicht wieder aufmachen. Diese hätten bei Inzidenzwerten unter 50 nach Monaten endlich wieder öffnen sollen.

Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich wäre dann weiterhin nicht erlaubt. "Doch das sich verschlechterte Infektionsgeschehen und die Unsicherheit beim AstraZeneca-Impfstoff lässt das Kanzleramt und Länder-Vertreter offenbar auf die Bremse treten", heißt es in dem Bericht. Stattdessen soll der Lockdown wohl auch nach dem 28. März weitergehen und möglicherweise um weitere vier Wochen verlängert werden.

Noch ist dies nicht bestätigt. Wie es wirklich weitergeht, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Zunächst soll über das weitere Vorgehen beim Impfstoff von AstraZeneca geklärt werden. Bund und Länder beraten sich dann am Montag (22. März 201) zu möglichen Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln.

Update vom 16.03.2021, 14.10 Uhr: Nach Impf-Stopp von Astrazeneca: Wie problematisch ist ein Aufschub der zweiten Impfung?

Menschen, die nach einer ersten Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff wegen des vorläufigen Stopps keine zweite Dosis erhalten, müssen sich nach Ansicht von Experten zunächst keine Sorgen um fehlenden Immunschutz machen. "Nach allem, was wir wissen, ist es nicht problematisch, die zweite Impfung aufzuschieben", sagte Stefan Kaufmann, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben wenig Erfahrung, was die Dauer des Impfschutzes anbelangt, weil die Studien dazu ja gerade abgeschlossen sind. Mindestens sechs Monate sollte der nach der ersten Impfung aufgebaute Schutz aber halten."

Michael Lohoff von der Philipps Universität Marburg weist auf den hohen Schutz vor schweren Verläufen hin, der nach der ersten Impfung aufgebaut werde. "30 Tage nach der ersten Impfung haben wir einen sehr guten Schutz vor schweren Verläufen. Das ist schon mal super." Grundsätzlich sei eine zweite Impfung allerdings besser, um das Immunsystem neu zu stimulieren.

Dass bereits die erste Astrazeneca-Impfdosis einen guten Schutz vor schweren Verläufen vermittelt, geht unter anderem aus Daten aus Schottland hervor, die im Februar vorgestellt wurden. Demnach sank das Risiko einer Krankenhauseinweisung vier Wochen nach der ersten Dosis des Impfstoffes um bis zu 94 Prozent. Verglichen wurden bei dieser Analyse Menschen mit einer Impfung und Menschen ohne Impfung.

Grundsätzlich ist es denkbar, die zweite Impfdosis mit einem anderen Impfstoff vorzunehmen, sagte Kaufmann. "Wir haben im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen wenig Erfahrung damit. Aus immunologischer Sicht spricht aber nichts dagegen."

Update vom 16.03.2021, 09.00 Uhr: Astrazeneca-Beben: Impfgipfel wird verschoben - Impfung bei Hausärzten in Gefahr?

Der für Mittwochabend geplante Impfgipfel von Bund und Ländern wird nach der Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca verschoben. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag in Berlin mit. Die Telefonkonferenz zum Thema der Impfkampagne und der Einbeziehung der Hausärzte werde verschoben, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde zum Astrazeneca-Impfstoff vorliege.

Die Deutsche Presse-Agentur hatte bereits am Montagabend aus mit den Vorgängen befassten Kreisen erfahren, dass die Telefonkonferenz voraussichtlich verschoben wird.

Am Montagnachmittag hatte das Bundesgesundheitsministerium überraschend mitgeteilt, dass auch Deutschland die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorerst ausgesetzt werden. Vorausgegangen waren Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat. Den Angaben zufolge handele es sich um einen vorsorglichen Schritt, dem eine entsprechende Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vorangegangen sei.

Bei dem Impfgipfel am Mittwoch wollten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder eigentlich über das weitere Vorgehen in der Impfstrategie beraten. Konkret sollte es dabei auch um die Frage gehen, wie die Hausärzte in Deutschland flächendeckend in den Impfabläufen berücksichtigt werden könnten. In den Praxen sollte dabei insbesondere der Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz kommen, da dieser dort auch gelagert werden kann.

