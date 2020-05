Am meisten Potenzial, Tröpfchen in die Luft abzugeben, besitzen sogenannte "Reibelaute". Bei der Artikulation wird eine Engstelle gebildet, die ausströmende Luft aufwirbelt. Das sind beispielsweise deutsche Laute, die als "f" oder "s" geschrieben werden. Wird ein Dialekt relativ hart ausgesprochen, werden mehr "Aerosole" ausgestoßen, als im Fränkischen. So zum Beispiel bei südbayerischen Dialekten, die sprachlich nah am Tirolischen gelagert sind. Als Beispiel nennt König, welcher beispielsweise in Garmisch gesprochen wird.

Neben "Reibelauten" betont der Sprachwissenschaftler, dass auch "Affrikate" und "Explosivlaute" eine entscheidende Rolle spielen. Als Beispiele für "Explosivlaute" führt er Laute, wie "p", "t" oder "k" auf. "Die sprechen die Franken weicher aus", sagt König gegenüber inFranken.de. Als "Explosivlaute" werden Konsonanten bezeichnet, bei deren Artikulation der Atemluftstrom kurzzeitig blockiert wird. Bei dessen Wiederöffnung kommt es zu einer "Explosion", die "Aerosole" freisetzen kann.

Coronavirus-Übertragung: Fränkisch sprechen ist "gesünder"

Zum Hintergrund seiner Dialekt-Überlegungen erklärt der bereits emeritierte Professor, der an der "Universität Augsburg" gelehrt hat, dass das aus einem "Jux heraus entstanden" sei. Anhand seiner Überlegungen zur Übertragung des Coronavirus schlägt König Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einem Schmunzeln vor: "Es darf nur noch Fränkisch gesprochen werden. Das ist gesünder." Den gebürtigen Franken Söder dürfte das freuen, er stammt aus Nürnberg.