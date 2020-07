Überblick - In diesem Artikel finden Sie:

Das Coronavirus "Sars-CoV-2" hält die Welt nach wie vor in Atem. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de.

Update vom 27.07.2020, 17.00 Uhr: Corona-Tests nach Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er werde "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen". Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger. "Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen", sagte der CDU-Politiker. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein.

Spahn teilte die Pläne seinen Amtskollegen aus den Bundesländern in einer Schaltkonferenz mit. Grundlage der Testpflicht ist demnach eine Regelung des Infektionsschutzgesetzes. Sie bezieht sich auf eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, die der Bundestag für Corona festgestellt hatte. Damit kann das Bundesministerium Personen, die nach Deutschland einreisen und die wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren, verpflichten, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Die entsprechende Verordnung soll voraussichtlich in der nächsten Woche in Kraft treten.

Bereits seit dem Wochenende sind freiwillige Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten auf mehreren deutschen Flughäfen möglich. Wer keinen negativen Test-Befund hat, muss sich wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Spahn hatte bereits angekündigt, verpflichtende Tests rechtlich zu prüfen.

Welche Staaten als Risikogebiete mit einer erhöhten Infektionsgefahr gelten, legt die Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) in einer Liste fest. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich freiwillig kostenlos innerhalb von 72 Stunden testen lassen - dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.

Update vom 27.07.2020, 11.00 Uhr: Mehr Tests, höhere Strafen: Söder verkündet neue Corona-Maßnahmen

Die Bayerische Staatsregierung zieht nach einem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Niederbayern Konsequenzen. Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) verkündeten auf einer Pressekonferenz neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Hinblick auf landwirtschaftliche Betriebe, aber auch den Beginn der Urlaubszeit.

In den folgenden drei Bereichen wurden die Corona-Regeln für die Landwirtschaft verschärft:

Hygienekonzepte werden überprüft: Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den Betrieben sollen erneut und unangekündigt überprüft werden. Diese Prüfung übernehmen gemischte Teams aus dem Gesundheitsamt, der Gewerbeaufsicht und der Landwirtschaftsverwaltung.





Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den Betrieben sollen erneut und unangekündigt überprüft werden. Diese Prüfung übernehmen gemischte Teams aus dem Gesundheitsamt, der Gewerbeaufsicht und der Landwirtschaftsverwaltung. Alle Saisonarbeiter werden getestet: Erntehelfer und sonstige Saisonkräfte müssen sich testen lassen. Wie Huml betonte, seien viele Arbeiter jetzt erst zur Ernte eingereist. Die Tests sollen zügig durchgeführt werden, um weitere Ausbrüche wie in Mamming vorzubeugen. Ähnliche Betriebe wie der aktuelle betroffenen Gemüsehof sollen ebenfalls getestet werden.





Erntehelfer und sonstige Saisonkräfte müssen sich testen lassen. Wie Huml betonte, seien viele Arbeiter jetzt erst zur Ernte eingereist. Die Tests sollen zügig durchgeführt werden, um weitere Ausbrüche wie in Mamming vorzubeugen. Ähnliche Betriebe wie der aktuelle betroffenen Gemüsehof sollen ebenfalls getestet werden. Bußgeld wird erhöht: Die Geldstrafe für Betriebe, die gegen Corona-Auflagen verstoßen, werden verfünffacht. Verstöße werden also künftig mit 25.000 Euro statt 5000 Euro geahndet. Laut Söder soll somit der Eigenanreiz für Betriebe erhöht werden, die Maßnahmen sorgfältig umzusetzen.

Mit Anfang der Urlaubszeit wurden zudem die Maßnahmen rund um Reise-Rückkehrer ausgeweitet. Die Corona-Tests an Flughäfen sollen für Heimkehrer aus Risikogebieten verpflichtend werden. Aktuell muss die rechtliche Grundlage dafür jedoch noch vom Bund überprüft werden. Zusätzlich sollen in der Näher der bayerischen Grenzübergänge Teststationen aufgebaut werden, wo sich sowohl bayerische Bürger, als auch jegliche andere, freiwillig testen lassen können. Die Hauptbahnhöfe in München und Nürnberg sollen ebenfalls freiwillige Tests für Reisende anbieten.

Die Bewertung von Risikogebieten soll erneut überprüft werden. Sowohl Huml als auch Söder sprachen eine mögliche Eingrenzung der Gebiete an. Es ist also möglich, dass bald Risikogebiete nicht nur nach Ländern, sondern konkret betroffenen Städten oder Regionen, gegliedert werden. Ebenso stehe im Raum, ob Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten, die Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne nach der Rückkehr aufheben könnte.

Corona-Zahlen in Bayern: Wo droht der Lockdown?

Söder appellierte nochmals an die Bevölkerung, nicht leichtsinnig mit den Maßnahmen umzugehen. "Wir haben immer gewarnt und es hat sich jetzt bestätigt: Corona ist noch nicht vorbei", so Söder. Insbesondere bei Feiern oder Familienzusammenkünften bat er die Menschen um besondere Vorsicht. Dort sei das Risiko aktuell besonders hoch und wird genau beobachtet. Dicht gedrängte Menschenmengen wie etwa bei Partys sollen weiterhin vermieden werden und falls nötig, werden auch für das private Umfeld strengere Maßnahmen getroffen.

"Corona verzeiht keinen Leichtsinn", sagte Söder. Vor allem junge Menschen nahm er in die Pflicht, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Es sei "medizinisch naiv" zu glauben, junge Menschen seien sicher. Momentan würde zwar die Sterberate durch das Virus sinken, da weniger alte Menschen infiziert sind, aber es stecken sich vermehrt jüngere an. Sie können wiederum andere Menschen anstecken, auch Menschen aus Risikogruppen, und im schlimmsten Fall gesundheitliche Langzeitschäden davontragen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern begrüßte die neuen verschärften Maßnahmen, kritisierte aber das (zu) späte Handeln des Freistaats. „Die Reaktion der Staatsregierung ist richtig, aber sie kommt reichlich spät", sagte DGB Bayern-Vorsitzender Matthias Jena. "Diese Maßnahmen sind schon lange überfällig. Allerdings reicht es nicht aus, lediglich die Hygienebedingungen am Arbeitsplatz zu kontrollieren, auch die Verhältnisse in den Unterkünften müssen noch stärker auf den Prüfstand. Hier sind die Beschäftigten häufig auf engstem Raum untergebracht, die Hygienestandards sind absolut unzureichend und die Infektionsgefahr ist entsprechend hoch.“ Jena wies darauf hin, dass eine Ausweitung der Kontrollen nur mit ausreichendem Personal umzusetzen sei. Hier habe der Freistaat „massiven Nachholbedarf.“ So mussten im Jahr 2018 Betriebe in Bayern im Durchschnitt nur alle 24,3 Jahre mit einer Kontrolle durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden rechnen. Seit 2007 habe sich dieser Zeitraum laut DGB fast verdreifacht. Während die Zahl der Beschäftigten und Betriebsstätten im Zuständigkeitsbereich der bayerischen Gewerbeaufsichtsämter seit 2007 stark zugenommen habe, sei die Zahl der Aufsichtsbeamten um über ein Fünftel zurückgegangen (von 423 auf 330). In keinem anderen Bundesland kommen laut DGB-Darstellung mehr Beschäftigte auf einen Arbeitsschutz-Kontrolleur.

Update vom 27.07.2020, 8.50 Uhr: Masseninfektion in Bayern: Söder äußert sich zur Corona-Lage

Nach der Coronavirus-Masseninfektion von 174 Erntehelfern auf dem Gemüsehof in Mamming (Niederbayern) will sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (10 Uhr) zur aktuellen Corona-Lage äußern. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte am Sonntag bereits eine Testoffensive für große Bauernhöfe im Freistaat angekündigt.

Der Fall in Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau hat Behörden und Politik aufgeschreckt. Auf dem großen Gemüsebauernhof arbeiten derzeit fast 500 Erntehelfer aus mehreren Ländern, über ein Drittel hat sich mit dem dem Coronavirus infiziert. Der Hof steht mittlerweile unter Quarantäne und ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Niemand darf das Gelände verlassen, Lebensmittel werden angeliefert.

Den gut 3300 Bewohnern der Gemeinde Mamming bieten die Behörden nun kostenlose Corona-Tests. Da die Erntehelfer wenig Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung hatten, geht das Landratsamt bisher davon aus, dass sich die Infektionen nicht über den Hof hinaus verbreitet haben.

Update vom 26.07.2020, 06.30 Uhr: 174 Erntehelfer auf Hof in Bayern mit Corona infiziert

Auf einem Bauernhof in Niederbayern sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" in die Höhe geschnellt. Insgesamt sind auf dem Hof in Mamming (Kreis Dingolfing-Landau) 174 Erntehelfer davon betroffen. Der Betrieb steht derzeit unter Quarantäne. Sprich: Alle 480 Mitarbeiter des Hofes dürfen aktuell nicht das Gelände verlassen. "Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen", so Landrat Werner Bumeder. Das geht aus Angaben des zustädnigen Landratsamtes hervor.

Auf dem Bauernhof, wo insbesondere Gurken angebaut werden, fanden am Samstag (25. Juli 2020) bereits Massentests statt. Ein Sicherheitsdienst überwacht die Quarantäne-Maßnahmen vor Ort.

Update vom 25.07.2020, 20.15 Uhr: Kostenlose Corona-Tests für Reiserückkehrer an vier Flughäfen, darunter München

Reiserückkehrer können sich am Flughafen München ab sofort kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Darauf hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Samstag (25. Juli 2020) hingewiesen. Huml betonte: „Wir müssen aufpassen, dass Reiserückkehrer keine neuen Infektionen mit nach Hause bringen. Deshalb ist es sinnvoll, sich schon am Flughafen testen zu lassen. Mit der kostenlosen Testmöglichkeit für Reiserückkehrer setzen wir in Bayern den gestrigen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz schon heute um. Denn klar ist: Der Schutz der Bevölkerung vor dem neuartigen Coronavirus hat für uns oberste Priorität.“

Die Ministerin hob laut eine Pressemitteilung hervor: „Schon bisher hatten Passagiere am Münchner Flughafen die Möglichkeit, sich kostenpflichtig auf eine mögliche Coronavirus-Infektion testen zu lassen. Entsprechende Tests hatte die Tochtergesellschaft des Flughafens, MediCare, im medizinischen Zentrum des Airports angeboten. Dieses Angebot wird nun kostenfrei vom Freistaat zur Verfügung gestellt.“ Huml ergänzte: „Testungen von Reiserückkehrern sind sinnvoll. In Bayern haben wir schon am 1. Juli die Möglichkeit geschaffen, dass jeder sich kostenlos beim Vertragsarzt testen lassen kann - auch ohne Symptome.“

Neben dem Flughafen München bieten seit Samstag auch die Airports in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund erstmals die Möglichkeit an, sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Bislang gab es die Möglichkeit zum Test bereits in Frankfurt, München und Köln/Bonn, die Reisenden mussten aber selbst dafür bezahlen. Berlin will in der kommenden Woche folgen, auch andere Flughäfen wollen bald nachziehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lässt prüfen, ob es für Rückkehrer aus dem Ausland auch eine Corona-Testpflicht geben könnte.

Update vom 25.07.2020, 16.00 Uhr: Rekordwert an Neuinfektionen - weltweit mehr als 284.000 Fälle weltweit

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag (24. Juli 2020). Insgesamt waren es 284.196 Fälle, teilte die WHO mit. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67.000. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000.

Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630.000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.

Update vom 25.07.2020, 08.00 Uhr: "Zweite Corona-Welle ist schon da"

Nach Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ist die zweite Corona-Welle bereits in Deutschland angekommen: "Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten", sagte er der Rheinischen Post.

Man müsse diese neue Welle jeden Tag neu brechen, so Kretschmer. "Das klappt erstaunlich gut", so der CDU-Politiker. Hauptgrund dafür sei, dass Deutschland durch seine förderale Struktur sehr präzise auf der lokalen Ebene reagieren könne. Ganz im Gegenteil zu Nachbarländern wie Frankreich oder Polen: Dort werde zentralistisch entschieden.

"Die Corona-Pandemie ist die erste zentrale gemeinsame Krisenerfahrung in Deutschland. Und das Schöne ist: Die Menschen in Ost und West ticken in dieser Krise gleich", erklärte der sächsische Ministerpräsident im Interview.

Update vom 24.07.2020, 15.05 Uhr: Debatte über Kosten für Reiserückkehrer-Tests - Söder kündigt Tests an bayerischen Flughäfen an

Verbraucherschützer haben sich gegen verpflichtende Corona-Tests für rückkehrende Urlauber ausgesprochen. "Wir halten es für sinnvoll, dass sich alle Reiserückkehrer auf das Coronavirus testen lassen können, wenn sie dies wollen. Die Tests sollten freiwillig sein", sagte Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller der "Rheinischen Post" vom Freitag (24. Juli 2020). Er setze dabei auf das Eigeninteresse der Urlauber. Die Untersuchung sollte kostenlos sein. Für flächendeckende Tests sei genug Geld da. Auch die Testkapazitäten seien vorhanden.

Die FDP fordert dagegen, dass Reiserückkehrer aus Risikoländern ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen. "Wenn Urlauber in Länder fahren, von denen vorher bekannt ist, dass es sich um Risikogebiete handelt, dann liegt das Risiko bei den Urlaubern", sagte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag). "Folglich müssten sie die Tests auch bezahlen." Die Kosten dürften nicht von den Krankenkassen und folglich den Beitragszahlern beglichen werden. "Zumal es bei Fluggästen zwecks Urlaubs in aller Regel nicht um Sozialfälle geht", so Ullmann.

Damit liegt die FDP auf einer Linie wie der Weltärztebund. Deren Vorsitzender Frank Ulrich Montgomery hält Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für sinnvoll - eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen lehnt er jedoch ab. "Wer sich einen Urlaub im Risikogebiet leistet, muss auch den Corona-Test selbst bezahlen", sagte Montgomery der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). Freiwillige Corona-Tests für Reiserückkehrer nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und Seehäfen - dafür hat sich der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ausgesprochen. "Wir müssen eben die Testkapazitäten deutlich ausbauen, überall dort, wo die Reisenden zurückkehren", sagte er am Freitag im Interview mit "NDR Info". Die Tests sollen laut Landsberg freiwillig und für die Reisenden kostenlos sein.

Derweil hat CSU-Chef Markus Söder eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an allen deutschen Flughäfen gefordert. "Wir brauchen (auch) dringend auf Dauer verpflichtende Tests an den Flughäfen, insbesondere aus Risikogebieten. Da glaube ich reicht die Quarantäne alleine nicht aus. Da wäre ein Test direkt am Flughafen sinnvoll", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Nürnberg. Söder betonte, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung in der Frage geben müsse.

"Ich glaube, wir brauchen dafür jetzt rasche Grundlagen. Das Wichtigste ist aber, dass wir mal klären, ob es verpflichtend ist oder nicht", sagte Söder. Er sei der Meinung, dass der Schutz der Bevölkerung an oberster Stelle stehen solle. Mit Blick auf die in einigen Bundesländern bereits endenden Sommerferien sei es wichtig, "Tempo zu machen". Er hoffe nicht, dass es in einigen Fällen bereits zu spät sei, da hier die Menschen bereits aus den Urlaubsregionen zurückkehrten, es aber noch keine Tests gebe.

Für Bayern kündigte Söder zudem an, dass am Dienstag (28. Juli 2020) das Kabinett bereits die Corona-Tests auf freiwilliger Ebene für Flughäfen im Freistaat beschließen werde. Zugleich gebe es Überlegungen, auch für Rückkehrer in Autos auf den Straßen Test-Zentren zu eröffnen. Sorge würden ihm aber nicht nur rückkehrende Urlauber machen, sondern auch die anderen Heimkehrer aus europäischen Ländern und der Türkei.

Update vom 24.07.2020, 07.00 Uhr: Corona in Deutschland: RKI vermeldet höchsten Anstieg an Neuinfektionen seit Mai 2020

Innerhalb von 24 Stunden haben sich in Deutschland insgesamt 815 Menschen neu mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" infiziert. Das geht aus Angaben des "Robert-Koch-Instituts (RKI)" hervor. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Deutschland bei 204.183.

Bei den 815 Neu-Infektionen handelt es sich um den höchsten Anstieg an Ansteckungen, innerhalb eines Tages, seit dem 15. Mai 2020. Am genannten Freitag lag die Zahl der Neu-Infektionen mit Corona bei 913.

Der R-Wert liegt derzeit bei 0,93.

Update vom 23.07.2020, 17.05 Uhr: Fragen und Kritik wegen Testplänen für Rückkehrer aus Risikogebieten

Die Pläne der Landesgesundheitsminister, Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus zu testen, werfen bei Medizinern und Flughafenbetreibern Fragen auf. Man stehe zwar "bereit, alles umzusetzen, was hilft und behördlich umzusetzen ist", sagte ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport am Donnerstag. Zunächst müsse man aber die genauen Vorgaben der Behörden abwarten. Auch in München seien die Betreiber in Gesprächen, es müsse aber noch vieles geklärt werden. "Wir unterstützen das natürlich", sagte ein Sprecher des Airports. Dabei gehe es aber in erster Linie um Räumlichkeiten. Die Umsetzung müsse von staatlicher Seite erfolgen.

Das forderten auch die gesetzlichen Krankenkassen mit Blick auf die Finanzierung. Wenn die Urlaubsrückkehrer ohne Symptome getestet werden sollten, sei eine staatliche Finanzierung gefragt, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "In den letzten Wochen der Corona-Pandemie hat die gesetzliche Krankenversicherung engagiert und verantwortungsvoll gehandelt - egal, ob es um die Finanzierung von Schutzausrüstungen oder den Ausfall von leeren Krankenhausbetten ging."

An den Berliner Flughäfen sollen Rückkehrer aus Risikogebieten voraussichtlich schon von kommender Woche an auf das Coronavirus getestet werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller an. "Wir sind schon seit vergangener Woche im Gespräch mit der Flughafengesellschaft und koordinieren aktuell, wo und ab wann wir die Teststellen für die Rückkehrer aus RKI-Risikoländern in Tegel und Schönefeld installieren", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf Einschätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI). "Unser Ziel ist es, dass wir zu Beginn der kommenden Woche dort Covid-19-Teststellen anbieten können."

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwochabend grundsätzlich drauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Am Freitag wollen die Minister weitere Details besprechen und ein Gesamtpaket beschließen.

Die Tests sollen verpflichtend sein. Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ob sie das tatsächlich immer tun, ist aber zweifelhaft. Deshalb will die Politik hier nachjustieren. Keine Quarantänepflicht gilt dagegen für Einreisende aus fast allen EU-Staaten mit Ausnahme von Luxemburg und einigen anderen europäischen Ländern.

Es ist deshalb fraglich, wie viele Menschen von der neuen Regelung überhaupt betroffen sein werden. Weltweit stuft das RKI derzeit zwar den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein, darunter etwa die USA, Brasilien, Indien und die Türkei. Da aber Reisen aus Deutschland zum Beispiel in die Vereinigten Staaten wegen Einreisebeschränkungen nur für wenige Menschen möglich sind, gibt es auch kaum Rückkehrer von dort.

Momentan sind viele Deutsche etwa in Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland im Urlaub. Diese Länder sind kein Risikogebiet, wenngleich auch dort eine Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2 besteht.

So wurde am Donnerstag etwa der Fall einer vierköpfigen Familie aus Cottbus bekannt, die nach ihrem Urlaub auf Mallorca positiv auf Corona getestet wurde. Zuletzt hatten ungezügelte Partys von Urlaubern ohne Maske und Abstand auf der spanischen Insel für Schlagzeilen gesorgt und auch die Politik aufgeschreckt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte, er unterstütze das Vorhaben. "Aber es wird uns alle fordern", sagte der CSU-Politiker mit Blick etwa auf die nötige Ausstattung an den Flughäfen. Kritik an den Plänen kam von einem Mediziner in Berlin: "Fachlich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar", sagte Patrick Larscheid, der als Amtsarzt für den Bezirk Reinickendorf zuständig ist, in dem der Flughafen Tegel liegt. Die angestrebten Tests seien eine Momentaufnahme. Theoretisch müssten die Menschen über Tage und Wochen mehrfach getestet werden.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte den Vorstoß der Gesundheitsminister hingegen. "Der aktuelle, erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeigt, wie schnell auch bei uns die Pandemie wieder aufflammen kann", sagte er der dpa.

Eine große Frage sei zudem, wie mit Auto-, Bahn- und Schiffsreisenden umgegangen werde, sagte der Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. "Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten geht es nicht nur um den Flugverkehr." Eine Sprecherin der Deutschen Bahn betonte auf Anfrage, derzeit führen generell keine Züge aus Risikogebieten nach Deutschland

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält es derweil für unzureichend, nur Flugreisende auf das Coronavirus zu testen. Im Gespräch mit dem ARD-Nachrichtenkanal "tagesschau24" sagte er, man müsse Reiserückkehrer allgemein auffordern, sich Tests zu unterziehen. Diese sollten bequem und kostenlos sein. Zudem sei es nötig, auch Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten zu testen. "Wir wissen, dass mittlerweile in den Nicht-Risikogebieten, zum Beispiel in europäischen Feierhochburgen wie Mallorca, aber nicht nur dort, Verhalten beobachtet wird, das ein hohes Risiko mit sich bringt", sagte Lauterbach. "Daher können die Nicht-Risikogebiete möglicherweise gefährlicher sein als die Risikogebiete."

Update vom 23.07.2020, 10 Uhr: Ausbruch in Tschechien beschleunigt sich - über 5000 Fälle

In Tschechien schnellt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder hoch. Am Dienstag kamen 211 neue Fälle hinzu, am Mittwoch waren es 247. Es war die höchste Zahl seit knapp einem Monat. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg erstmals seit Beginn der Pandemie über die 5000er-Marke und lag bei 5046. Knapp 9000 Menschen galten als genesen. Mit der Erkrankung wurden 360 Todesfälle in Verbindung gebracht.

Nach Einschätzung der Behörde stehen lokale Corona-Hotspots hinter dem jüngsten Anstieg. In der östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien war deshalb die Maskenpflicht wiedereingeführt worden. In der nördlichen Region um Liberec (Reichenberg), die an Sachsen grenzt, wird der Mundschutz ab Freitag in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie beim Besuch von Apotheken verpflichtend.

Allein im Zusammenhang mit einer Party in einem Prager Nachtklub registrierten die Behörden 65 Fälle. Unter den Infizierten seien auch Fußballspieler mehrerer Drittligavereine, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsamts im tschechischen Fernsehen CT.

Unterdessen wird eine Verschiebung der Regional- und Senatswahlen, die am 2. und 3. Oktober stattfinden sollen, nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Hintergrund ist, dass Menschen in Quarantäne nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Er wolle niemandem das Wahlrecht streitigmachen, sagte Innenminister Jan Hamacek und kündigte die Gründung einer Arbeitsgruppe zu dem Problem an.

Spannend wird es, wie die deutsche Regierung und insbesondere auch die bayerische Landesregierung auf die steigende Fallzahlen in Tschechien reagieren werden. Bisher gibt es keine verschärften Regeln für die Ein- und Ausreise an der bayerisch-tschechischen Grenze.

Update vom 23.07.2020, 06.15 Uhr: Corona-Massentests an deutschen Flughäfen geplant

Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland sollen künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Auf diese Linie verständigten sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern nach Angaben des Vorsitzlandes Berlin am Mittwoch (22. Juli 2020) bei einer Schaltkonferenz, ohne zunächst einen formalen Beschluss zu fällen.



Am Freitag (24. Juli 2020) wollen sich die Minister erneut zusammenschalten, um weitere Details zum Umgang mit Reiserückkehrern zu besprechen und ein Gesamtpaket dann auch zu beschließen. Eine Rolle dabei dürften Finanzierungsfragen spielen. Die Tests sollen verpflichtend sein.



Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ob sie das tatsächlich immer tun und sich bei den zuständigen Gesundheitsämtern melden, ist aber fraglich. Deshalb will die Politik hier nachjustieren.



Nach Angaben des "Bundesgesundheitsministeriums" ging es bei der Schalte nicht nur um die Frage, ob und wie Rückkehrer aus Risikogebieten getestet werden. Thema sei auch gewesen, "wie Quarantäneerfordernisse besser durchgesetzt werden".

Die deutschen Flughäfen sehen in Hinblick auf die angedachten Corona-Tests noch offene Fragen. "In jedem Fall gilt: Sollten die Gesundheitsbehörden einen – wie auch immer gearteten – Schnelltest anordnen, müsste dieser von den Behörden durchgeführt werden“, erklärte die "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen".



Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen. "Auch muss dann festgelegt sein, wie mit positiv geprüften Reisenden umgegangen werden soll."



Weltweit stuft das "Robert Koch-Institut (RKI)" derzeit den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein. Das betrifft zum Beispiel die USA, Russland oder Brasilien. Keine Quarantänepflicht gilt dagegen für Einreisende aus fast allen EU-Staaten – Ausnahme ist Luxemburg – und einigen anderen europäischen Ländern wie der Schweiz.

Momentan sind viele Deutsche etwa in Spanien, Frankreich, Italien oder Griechenland im Urlaub – Ländern also, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind. Gleichwohl kann dort erhöhte Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2 bestehen. Zuletzt hatten ungezügelte Partys von Urlaubern ohne Maske und Abstand auf Mallorca für Schlagzeilen gesorgt und auch die Politik aufgeschreckt.



Offen ist, ob Bund und Länder auch hier Handlungsbedarf sehen. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, fordert eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Teststrategie auch für Urlaubsrückkehrer etwa vom Mittelmeer. „Deutschland kann sich kein zweites Ischgl leisten.“ Feiern im österreichischen Skiort Ischgl gelten als ein Ausgangspunkt für die Verbreitung von Sars-CoV-2 auch in Deutschland.

Update vom 21.07.2020, 13.20 Uhr: Massentests auf bayerischen Schlachthöfen

Derzeit laufen noch Massentests auf bayerischen Schlachthöfen. Wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz, dass man in der kommenden Woche mit Ergebnissen rechne. An Werktagen werden in Bayern derzeit 20.000 Tests durchgeführt.

Die aktuelle Teststrategie in Bayern sieht Huml bestätigt, da es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Freistaat und nur vereinzelte neue Hot-Spots gebe. Die Staatsregierung gibt zudem Details zu Kitas in Bayern bekannt.

Update voim 20.07.2020, 10.45 Uhr: Söder plant Corona-Neuerung für Urlaubsrückkehrer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat neue Maßnahmen für Urlaubsrückkehrer angekündigt. In Kürze sollen sich Touristen an Flughäfen im Freistaat kostenlos und freiwillig testen lassen können: "Wir jedenfalls überlegen uns jetzt und werden es auch machen, dass wir an unseren Flughäfen Testzentren einrichten, dass man, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, sich auch dort jederzeit testen lassen kann", so Söder im ZDF-Sommerinterview.

Einen exakten Öffnungtermin der Testzentren nannte Söder nicht. Als möglicher Termin steht der Beginn der Sommerferien in Bayern im Raum - sprich: ab kommendem Wochenende.

Zudem äußerte sich der Ministerpräsident zu den weiteren Corona-Plänen im Schulsektor.

Das gesamte Sommerinterview können Sie hier in der ZDF-Mediathek nachschauen.

Foto: Daniel Karmann/ZDF/dpa

Update vom 20.07.2020, 08.45 Uhr: 66 Corona-Infizierte in Wiesenhof-Schlachthof

Corona-Ausbruch in einem Schlachthof: 66 Menschen sind in einem Wiesenhof-Hähnchenschlachthof in Lohne (Niedersachsen) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Landkreis Vechta am Samstagabend mit.

Ein bestimmter Infektionsherd im Betrieb konnte nicht festgestellt werden. Einige Fälle lassen sich aber auf das Kartonage-Lager zurückführen, wo sich einige Mitarbeiter in den Pausen getroffen haben. Alle Infizierten und auch 70 direkte Angehörige wurden unter Quarantäne gestellt.

Insgesamt wurden 1046 Abstriche genommen. Der Betrieb dürfe aber weitergehen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 41,13 pro 100.000 Einwohner. Als Grenzwert für Einschränkungen des öffentlichen Lebens gilt der Wert 50. Von den neuinfizierten Personen wohnen 35 im Landkreis Vechta, 27 im Landkreis Diepholz, zwei im Landkreis Osnabrück und jeweils eine im Landkreis Cloppenburg und in der Stadt Delmenhorst.

Update vom 19.07.2020, 18.35 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt auf über 600.000

Es ist kein Ende in Sicht: In vielen Ländern breitet sich die Coronavirus-Pandemie weiter rasant aus. Die Zahl der weltweit bestätigten Todesopfer hat am Sonntag US-Forschern zufolge erstmals 600.000 überstiegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet seit Tagen jeweils mehr als 200.000 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Besonders betroffen von der Pandemie waren zuletzt unter anderem die USA, Brasilien, Mexiko, Indien und Südafrika. In Großbritannien schieben sich Regierung, Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden inzwischen den schwarzen Peter für die erschreckend hohe Zahl an Todesfällen zu.

Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore zufolge gibt es nun bereits mehr als 14,3 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Erst vor drei Wochen war die Schwelle von einer halben Million Toten und 10 Millionen bestätigten Infektionen überschritten worden. Etwa ein Viertel der weltweit bestätigten Infektionen und Todesfälle entfallen auf die USA, ein Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle steht Brasilien mit 2,1 Millionen bekannten Infektionen und rund 79 000 Todesfällen.

PANDEMIE ERSCHÜTTERT SÜDEN UND WESTEN DER USA

In den USA ist die Pandemie nach Ansicht vieler Experten in Bundesstaaten im Süden und im Westen des Landes inzwischen weitgehend außer Kontrolle. Täglich melden US-Behörden inzwischen rund 70 000 Neuinfektionen und Hunderte Todesfälle. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist inzwischen auf 3,7 Millionen angestiegen. Zum Vergleich: In Deutschland gab es dem Robert-Koch-Institut zufolge seit Beginn der Pandemie gut 200 000 Infektionen. Die Zahl der Neuinfektionen lag zuletzt bei nur wenigen hundert pro Tag.

US-Präsident Donald Trump spielt die Gefahr der anhaltenden Pandemie jedoch herunter. Er bezeichnet die Entwicklung in Bundesstaaten wie Florida, Texas, Arizona und Kalifornien schlicht als örtliche Feuer, die gelöscht werden müssten. Trump, der sich im November um eine zweite Amtszeit bewirbt, will eine rasche Rückkehr zur Normalität, damit sich die Wirtschaft stabilisieren kann und Schulen wieder öffnen können. Experten warnen jedoch, dass eine Normalisierung bei der starken Zunahme der Neuinfektionen unmöglich sein wird.

ZUSPITZUNG DER LAGE IN BRASILIEN

Auch in Brasilien, einem Staat mit 210 Millionen Einwohnern, breitet sich das Virus weiter rasant aus. Das größte Land Lateinamerikas durchbrach diese Woche die Marke von zwei Millionen bestätigten Infektionen. Täglich melden die Behörden rund 1000 Todesfälle. Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben könnten wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Inzwischen sind Gesundheitsversorgung und Bestattungswesen auch in Städten im Landesinneren an ihre Grenzen geraten.

Brasiliens Präsident Bolsonaro hatte das Coronavirus zu Beginn der Pandemie als "kleine Grippe" verharmlost und damit in der Bevölkerung Verwirrung über die Ernsthaftigkeit der Krankheit gestiftet. Auch wollte er aus wirtschaftlichen Gründen keine Maßnahmen zur Eindämmung treffen. "Bolsonaro weiß, dass die Wirtschaftskrise extrem werden wird, vor allem in Lateinamerika, und dass viele Regierungen das nicht überleben werden", sagte Politikwissenschaftler Oliver Stuenkel von der Stiftung Getulio Vargas. Ähnlich wie Trump in den USA hat Bolsonaro - der selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde - die Verantwortung für die Bekämpfung der Pandemie größtenteils an Gouverneure der Bundesstaaten und Bürgermeister abgeschoben.

STREIT IN GROßBRITANNIEN UM VERANTWORTUNG FÜR OPFERZAHLEN

Die Regierung in London versteckte sich lange Zeit hinter der Behauptung, die Todesfallstatistiken seien international nicht vergleichbar. Inzwischen lässt sich aber kaum noch abstreiten, dass Großbritannien weltweit eines der am schwersten betroffenen Länder ist und folgenschwere Fehler begangenen wurden. Der ehemalige Regierungsberater Neil Ferguson vom Imperial College erklärte kürzlich, dass mindestens die Hälfte der mehr als 45 000 Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn der Lockdown im März eine Woche früher durchgesetzt worden wäre.

Es gibt allerdings Grund zur Annahme, dass der Pandemie in Großbritannien viele Menschen zum Opfer gefallen sind, die nie auf das Coronavirus getestet wurden. Auf eine Aktualisierung der täglichen Todesfallstatistik wird inzwischen wegen einer wohl geringfügigen Ungenauigkeit in der Zählweise verzichtet.

Die Regierung hatte zunächst auf das Konzept Herdenimmunität gesetzt und erst später eingelenkt. Auch die massenhafte Überführung von Patienten aus Krankenhäusern in Pflegeheime, ohne sie vorher zu testen, gilt als massiver Fehler, der Tausende das Leben gekostet haben dürfte. Trotz Warnungen vor einer zweiten Infektionswelle im Winter mit bis zu 120 000 Toten schließt Premierminister Boris Johnsons einen zweiten landesweiten Lockdown so gut wie aus.

STERBLICHKEITSRATEN IM VERGLEICH

Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Corona-Toten in einigen europäischen Ländern am höchsten. In Belgien starben der Johns-Hopkins-Universität zufolge bislang 86 Menschen pro 100 000 Einwohner, in Großbritannien 68, in Spanien und Italien jeweils etwa 60. In Schweden liegt die Zahl bei 55, in den USA bei 43 - in Deutschland nur bei 11. Das Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Lungenerkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.

Update vom 19.07.2020, 11.30 Uhr: Österreich will offenbar Maskenpflicht wiedereinführen

Angesichts steigender Infektionszahlen will die österreichische Bundesregierung offenbar die erst seit 15. Juni deutlich gelockerte Maskenpflicht wiedereinführen. Das berichten mehrere österreichische und deutsche Medien.

Demnach soll die Maskenpflicht wieder in allen öffentlichen geschlossenen Gebäuden eingeführt werden - also auch in Supermärkten. Das gilt für ganz Österreich. In Österreich sind die Corona-Zahlen in der vergangenen Woche wieder deutlich angestiegen. Neben dem Supermarkt gilt die Maskenpflicht in Deutschlands Nachbarland auch in Amtsgebäuden, beim Arzt, in Banken und Apotheken (hier gab es nie eine Befreiung) und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob es eine Pflicht auch wieder in Restaurants geben wird, ist noch unklar. Bundeskanzler Sebastian Kurz wolle darüber am Montag informieren, melden etwa heute.at oder kurier.at. Österreichs Vizekanzler Werner Kogler sagte dem Kurier: "Die Überlegung ist da, dass man in Supermarkt die Maske wieder tragen soll. Hat man keine Maske mit, sollten die Supermärkte die Masken wieder zur Verfügung stellen."

Neben der Maskenpflicht soll in Österreich auch ein neues Ampelsystem kommen. Es soll gewährleisten, dass bei regionalen Corona-Ausbrüchen alle Bundesländer gleich reagieren, um die Infektionsherde einzudämmen.

Update vom 18.07.2020, 18 Uhr: Tönnies will Lohnkostenerstattung notfalls gerichtlich durchsetzen

Der Fleischproduzent Clemens Tönnies will trotz heftiger Kritik nicht darauf verzichten, Lohnkostenerstattung wegen der behördlichen Schließung seines Hauptwerks geltend zu machen. Der 64-jährige Unternehmer will das notfalls gerichtlich durchfechten. "Darüber wird im Zweifelsfall auch Recht gesprochen werden", sagte er dem "Westfalen-Blatt" (Samstagsausgabe).

SPD-Bundestagsfraktionsvize Katja Mast bekräftigte ihre Kritik an Tönnies' Haltung. "Dieses Verhalten zeigt: Es fehlt jegliche Einsicht und jegliches Gespür, um was es geht. Um Anstand und Verantwortung", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Was Tönnies macht, unterstreicht einmal mehr: Gesetzesverschärfungen sind dringend nötig und müssen kommen. Und das werden sie."

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht davon aus, dass Tönnies keinen Regress für die vierwöchige Zwangspause nach massenhaften Corona-Infektionen in seinem Stammwerk im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh geltend machen kann. Tönnies hielt dagegen, er wolle verhindern, dass seine Mitarbeiter und Dienstleister bei der Verteilung von Quarantänehilfen "stigmatisiert" würden.

Bei Tönnies hatten sich rund 1400 Arbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Vorübergehend waren deshalb, neben der inzwischen aufgehobenen Betriebsschließung in Rheda-Wiedenbrück, weitgehende Corona-Einschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt worden.

Tönnies und mehrere Subunternehmer hatten bereits vor einiger Zeit Anträge auf Erstattung von Lohnkosten durch das Land NRW gestellt. Unter anderem hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) dieses Vorgehen kritisiert.

Der Chef des größten deutschen Schlachtkonzerns sieht seinerseits keine schuldhaften Versäumnisse. "Wir haben uns immer an Recht und Gesetz gehalten", versicherte er. "Wir wissen bis heute nicht, welchen Rechtsbruch wir begangen haben sollen." Er leide aber mit den Menschen in seiner Heimat, die so starke Auflagen hinnehmen mussten.

Aus Sicht von Tönnies hat der massenhafte Corona-Ausbruch in seinem Werk "nichts mit Werkvertragsarbeit oder den Wohnverhältnissen zu tun", sondern vor allem mit der "Umluftkühlung, die eigentlich jeder Betrieb hat". Dennoch sei er dafür, "den Mindestlohn für die Fleischwirtschaft erheblich zu erhöhen und allgemeinverbindlich zu machen". Bis September werde er "in einem ersten Schritt 1000" bisherige Werkvertragsarbeitnehmer fest anstellen, kündigte Tönnies im Interview mit der Zeitung an.

Rücktrittsforderungen wies der Firmenboss zurück: "Nein, der Kapitän gehört bei rauer See auf die Brücke, nicht in die Koje", antwortete Tönnies auf die Frage, ob er "hinschmeißen" wolle.