Corona-Symptome: Muss ich bei Fieber und Schnupfen meinen Arzt anrufen?

Wer dennoch einen Mundschutz tragen möchte, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, solle laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unbedingt darauf achten, dass die Maske eng anliegt und nicht verrutscht. Bei Feuchtigkeit sollte sie gewechselt werden.

Von den aktuellen Bildern aus China dürfe man sich nicht täuschen lassen: Dort würden Masken sowieso sehr häufig getragen, vor allem wegen der Luftverschmutzung, so Salzberger. Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin, Lars Schaade, verwies kürzlich auch darauf, dass es in Asien "in gewisser Weise ein Akt der Höflichkeit" sei, als Kranker einen Mundschutz aufzusetzen, um weniger Erreger zu verbreiten.

Coronavirus: Wie groß ist die Gefahr in Deutschland wirklich?

Laut den Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell weiter gering bis mäßig - auch wenn eine weltweite Ausbreitung des Virus, Stichwort Pandemie, als wahrscheinlich gilt. Auf globaler Ebene handele es sich um eine sich "sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu nehmende Situation". Für eine abschließende Beurteilung der Schwere seien jedoch gegenwärtig noch nicht genügend Daten vorhanden.

Weiterhin müsse mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland gerechnet werden. Auch weitere Übertragungen, Ausbrüche und lokale Infektionsgeschehen in Deutschland seien möglich. Derzeitiges Ziel der Gesundheitsbehörden ist es, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung dadurch so weit wie möglich zu verzögern. Damit will man vor allem Zeit gewinnen, denn mit jedem Tag werden die Erkenntnisse zum Coronavirus größer. Auch soll durch dieses Vorgehen ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland grassierenden Influenzawelle soweit als möglich vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstrukturen führen könne.

Das RKI betont jedoch, dass sich die aktuelle Einschätzung kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern könne. Sobald etwa neue Fälle auftreten oder deutlich wird, dass die Verbreitung auf Dauer nicht zu vermeiden ist, könnte die aktuelle Bekämpfungsstrategie angepasst werden.

Schutz vor Coronavirus: Gibt es eine Impfung?

Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Infektion gibt es nicht, die Symptome können aber mit Medikamenten abgemildert werden. Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die Lungenkrankheit in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar vielfach ganz ohne Symptome. Von den in China registrierten Todesfällen gehen die meisten nach derzeitigem Stand auf ältere Patienten mit Vorerkrankungen zurück.