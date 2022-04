Eine natürliche Immunisierung ist bei der Delta-Variante besser als eine Impfung

ist bei der besser als eine Impfung Die Ergebnisse sind immer abhängig von der aktuellen Corona-Variante

Die Studie weist auch einen Haken auf

Auch wenn derzeit in Deutschland die Corona-Maßnahmen umfangreich gelockert wurden, so ist die Corona-Pandemie noch nicht beendet. Weiterhin wird für Schutzimpfungen gegen das Virus geworben. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt jedoch, dass gegen die Delta-Variante eine natürliche Immunisierung besser schützt, als eine Impfung - allerdings gibt es einen Haken.

Schutz vor Corona: Genesung von Delta wirkungsvoller als Impfung?

In einer US-Studie wurde die Frage behandelt, ob Menschen, die von Covid genesen sind, besser gegen eine erneute Corona-Infektion geschützt sind, als Geimpfte. Die Studie wurde von der US-Gesundheitsbehörde CDC umgesetzt.

Dabei wurden die Daten von 1,1 Millionen Menschen aus den US-Bundesstaaten New York und Kalifornien verwendet, die zwischen dem 30. Mai und 30. November 2021 positiv auf Corona getestet wurden.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass genesene, aber nicht geimpfte Menschen, gegen die Delta-Variante besser geschützt waren als Personen, die lediglich geimpft und nicht genesen waren. Vor der Delta-Variante sorgte die Impfung dagegen für eine stärkere Immunität als eine Infektion. Dieses Verhältnis hat sich im Testzeitraum verändert.

Welchen Haken gibt es?

Der Haken an den Ergebnissen ist, dass ungeimpfte Personen, die sich zum ersten Mal infizieren, ein höheres Risiko für Krankenhausaufenthalte, Long-Covid-Folgen und sogar den Tod haben. Auf eine Infektion zu warten, ist also eine sehr risikobehaftete Immunisierungsstrategie.

Darüber hinaus bezieht sich die Studie lediglich auf die Zeit, bevor die Omikron-Variante in den USA aufgetaucht ist. Diese gilt als nochmal deutlich ansteckender, dafür scheinen allerdings die Verläufe oftmals milder zu sein.

Es kann also weder gesagt werden, wie sich die Infektion auswirkt, noch ob nach einer Infektion ein besserer Immunschutz besteht als durch eine Impfung.

Fazit: Impfung dennoch "sicherste Strategie"

In der Woche vom 3. Oktober 2021 war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion drei- bis viermal höher bei Personen, die geimpft, aber noch kein Covid hatten, als bei Menschen, die ungeimpft, jedoch genesen waren. Ebenso war das Risiko ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, zwischen dem 13. Oktober und 14. November 2021 in Kalifornien dreimal höher für geimpfte Personen ohne Covid-Erkrankung, im Vergleich zu ungeimpften Menschen, die genesen waren. Der Schutz war insgesamt am höchsten, wenn Personen geimpft und genesen waren.

Ausgeschlossen wurden in der Studie jedoch Menschen, die an Corona verstorben sind. Das kann zu verzerrten Ergebnissen führen, da besonders viele Corona-Tote nicht geimpft waren. Aber auch weitere Studien aus Israel haben ergeben, dass eine natürliche Immunität während der Delta-Welle besser schützte als ein Impfschutz.

Je nach Variante können die Vergleiche zwischen Impfung und Genesung jedoch unterschiedlich ausfallen. Es braucht weitere Studien, vor allem zur Omikron-Variante, so die CDC. Die Impfung bleibt nach wie vor der sicherste Schutz gegen Corona, laut der Studie.