Durch den Lockdown hatten vor allem Schüler*innen mit vielen Änderungen zu kämpfen. Die Schulschließungen kamen zuerst für fast alle überraschend und der Onlineunterricht war auch für die Lehrer*innen eine große Herausforderung. Durch die neue Situation kam es zu vielen Problemen und immer mehr Schüler klagten über psychische Probleme und Überforderung. Allerdings gab es laut einer Studie auch positive Folgen für die Schüler*innen. Durch den Onlineunterricht hatte sie die Möglichkeit mehr zu schlafen, was sich wiederum positiv auf ihre Gesundheit ausgewirkt haben soll.

Was wurde in der Studie untersucht?

In der Studie wurde untersucht, welche positiven Auswirkungen die Schulschließungen auf die Schüler*innen hatten. Durch den Onlineunterricht fiel bei den Jugendlichen der Schulweg weg, wodurch die meisten länger schlafen konnten. Es wurde die Vermutung aufgestellt, dass sich dieser zusätzliche Schlaf positiv auf die psychische und physische Gesundheit auswirken könnte.

Dafür wurde mehr als 3600 Menschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren zu ihren Gewohnheiten befragt. Die eine Gruppe hat im Frühling 2020 an der Umfrage teilgenommen. Ihre Ergebnisse wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, welche die gleichen Fragen bereits im Frühling 2017 beantwortet hatte.

Außerdem wurden die Schüler*innen noch nach ihrem Alkohol- und Kaffeekonsum sowie nach ihren Rauchgewohnheiten befragt. Auch zu Corona bezogenen Maßnahmen wurden die Jugendlichen befragt, etwa welche Ängste sie hatten. Weiter wurden Fragen zu sozialen Kontakt und dem Medien- und Sportverhalten gestellt.

Wie viel länger haben die Schüler*innen geschlafen?

Die Schlafzeiten der Jugendlichen hatten sich durchschnittlich um 75 Minuten verlängert. Das lag daran, dass die Schüler*innen während des Lockdowns ca. 90 Minuten später aufwachten und ungefähr 15 Minuten später schlafen gingen als die Kontrollgruppe.

Diese 75 Minuten wirkten sich sowohl auf die Weckernutzung als auch auf den Koffeinkonsum der Befragten aus. So brauchten weniger Jugendlichen einen Wecker, um morgens aufzuwachen, und tranken tagsüber auch weniger koffeinhaltige Getränke, um wach zu bleiben. Das lag an dem signifikant geringeren Schlafdefizit der Lockdown-Gruppe.

Einige Schüler*innen gaben allerdings an, schlechter Ein- und Durchschlafen zu können. Schlafstörungen kamen in der Lockdown-Gruppe sehr viel häufiger vor als in der Kontrollgruppe. Dennoch gab die Mehrheit an, keine Probleme beim Einschlafen zu haben und auch gut durchschlafen zu können.

Welche Auswirkungen hatte das auf ihre Gesundheit?

Viele Schüler*innen gaben an, dass sie sich während dem Lockdown fitter, besser und energiegeladener fühlten, was auf den zusätzlichen Schlaf zurückführbar ist. Des Weiteren gaben sie an, dass sie mehr Zeit für sich selbst hatten und auch ihre Freizeit freier gestalten konnten.

Der Konsum von Alkohol und Koffein sank im Gegensatz zu der Kontrollgruppe erheblich. Der geringer Koffeinkonsum ist auf den besseren Schlaf zurückzuführen. Beim Zigarettenkonsum gab es keine signifikante Änderung, weswegen er nicht weiter untersucht wurde.

Dennoch wurden diese positiven Auswirkungen durch die anderen, eher negativen Auswirkungen des Lockdowns geschwächt. Einige gaben auch an, sich einsamer zu fühlen und weniger Spaß mit Freunden zu haben. Auch der Medienkonsum in der Freizeit stieg im Durchschnitt an.

Könnte das für einen späteren Schulbeginn sorgen?

Ob die Schule zu einem späteren Zeitpunkt starten sollte, ist schon länger in der Diskussion. Viele Schlafforscher*innen weisen seit Jahren immer wieder auf die positiven Auswirkungen eines späteren Schulbeginns hin. Empfohlen wird ein Schulstart ab 9:00 Uhr, da dieser besser auf den Schlafrhythmus von Jugendlichen abgestimmt wäre.

Der Grund für den veränderten Schlafrhythmus ist die Pubertät. Durch sie ändert sich das Schlafbedürfnis und die Jugendlichen gehen eher später ins Bett und müssten dementsprechend auch später aufstehen, um nicht in ein Schlafdefizit zu gelangen. Bei dem aktuellen Schulstart ab ca. 8:00 Uhr leiden viel Schüler*innen an einem Schlafmangel, was sich wiederum negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt.

Durch Modellprojekte wurde bereits gezeigt, dass ein späterer Schulbeginn einen durchaus positiven Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit haben kann. Die Autoren der vorgestellten Studie weisen in ihrem Fazit darauf hin, dass das Ergebnis durchaus eine Unterstützung der Argumente für einen späteren Schulstart sein kann. Dadurch könnte sie auch Einfluss auf die Debatte und ein mögliches Ergebnis nehmen.