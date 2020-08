Corona-Infektion: Wie ansteckend sind Kinder? Neue Studie überrascht

Bislang ist das Coronavirus immer noch wenig erforscht. Die Wissenschaft beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob und wie ansteckend beziehungsweise anfällig Kinder für das Coronavirus sind. Dieser Fragestellung hatte sich bereits ein Forscherteam um Christian Drosten, dem wohl bekanntesten Virologen Deutschlands in der Corona-Krise, angenommen.

In bisherigen Studien blieb offen, ob Kinder "Sars-CoV-2" noch mehr oder weniger verbreiten als Erwachsene. Die Schulöffnungen nach den Sommerferien und die Rückkehr zum Regelbetrieb lassen die Debatte darum wieder aufleben. Eine neue Studie aus den USA bringt nun noch mehr Licht ins Dunkel.

Update vom 21.08.2020, 06:30 Uhr: Studie belegt hohe Ansteckung bei Kindern

Nach den Untersuchungen der US-Studie des "Massachusetts General Hospital (MGH)" und des "Mass General Hospital for Children (MGHfC)" spielen Kinder in der Verbreitung des Coronavirus eine größere Rolle als bisher angenommen. Die Forscher untersuchten 192 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 22 Jahren. 49 von ihnen wurden positiv auf das Virus getestet und 18 weitere zeigten ähnliche Symptome.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder eine höhere Viruslast vorwiesen als kranke Erwachsene, die sogar auf der Intensivstation behandelt wurden. Der Studienleiter Lael Yonker hatte selbst nicht erwartet, dass die Viruslast bei Kindern, die sich infiziert hatten, aber keine bis wenig Symptome zeigten, höher sei als bei den Erwachsenen, die zudem einen schweren Verlauf der Erkrankung hatten. "Ich war überrascht über die hohe Viruslast, die wir bei Kindern festgestellt haben, insbesondere in den ersten beiden Tagen nach der Infektion", so der Studienleiter.

Die Studie beweist, dass Kinder als auch Erwachsene Träger des Virus sein können: Kinder weisen allerdings den Aspekt auf, dass sie das Virus stärker verbreiten - je höher die Viruslast, desto höher die Infektiosität. Dabei haben sie meist schwache bis keine Symptome, was sie besonders gefährdet. "Covid-19" wird leichter und unbewusster durch Kinder übertragen.

Die Frage vieler Eltern, wann ihre Kinder wieder in den Kindergarten oder in die Schule dürfen, beschäftigte den Professor für Pädiatrie an der "Harvard Medical School (HMS)", Fasano und den Studienleiter Yonker ebenfalls. Die Einschätzungen beider Experten stimmen dabei überein. Das Wichtigste um Mitarbeiter, Lehrer und Mitschüler zu schützen seien die Maßnahmen, die getroffen werden müssten.

Ihre Empfehlung beschränkt sich nicht nur auf die Überwachung der Körpertemperatur oder das Warten auf auftretende Symptome, um die Infektion mit "Covid-19" zu erkennen. Die Experten plädieren gemeinsam für eine Kombination aus sozialer Distanzierung und das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem sei das regelmäßige Händewaschen zu beachten und ein Wechsel zwischen Heim- und Präsenzunterricht herzustellen.

Fasano betonte: "Kinder sind eine potenzielle Quelle für die Verbreitung dieses Virus, und dies sollte bei der Planung von Schulöffnungen berücksichtigt werden." Bei einer vorschnellen Rückkehr, ohne genaue Planung, befürchtet der Professor eine Zunahme der Infektionszahlen: "Diese Studie liefert politische Entscheidungsträgern wichtige Fakten, damit sie die bestmöglichen Entscheidungen über Schulen, Kindertagesstätten und andere Einrichtungen treffen können, die den Kindern dienen", so Fasano.

Erste Studie zur Übertragbarkeit durch Kinder

Drosten selbst verkündete die Veröffentlichung auf Twitter mit der Überschrift "Kein signifikanter Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen." Was sich auf den ersten Blick nach nichts spektakulärem anhört, ist auf den zweiten Blick ein erstes wissenschaftliches Licht, was die Frage der Übertragbarkeit durch Kinder angeht.

Übersetzt bedeutet Drostens Überschrift: Kinder, die sich mit "Sars-CoV-2" angesteckt haben, können andere Menschen genauso infizieren, wie Erwachsene. Laut den Forschern gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Infizierte Kinder zeigen in vielen Fällen keine Corona-Symptome. Sie übertragen das Virus also oftmals ohne die Spur von beispielsweise Fieber.

Die Forscher fordern deshalb, die neuen Erkenntnisse in die aktuelle Debatte um die Wiedereröffnung der Schulen in Deutschland einfließen zu lassen: "Was die unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten angeht, müssen wir in der gegenwärtigen Situation, in der immer noch ein Großteil der Bevölkerung nicht immun ist und die Übertragung allein durch nicht-pharmakologische Maßnahmen niedrig gehalten werden muss, äußerste Vorsicht walten lassen", sagt Terry Jones, eine der Studienautoren. Seit Montag haben Teile der Schülerschaft wieder Unterricht.