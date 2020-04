Bislang tappte die Wissenschaft im Dunkeln, wenn es um die Frage ging, ob und wie ansteckend beziehungsweise anfällig Kinder für das Coronavirus sind. Seit Februar 2020 kursierten lediglich vereinzelten Meldungen über Studien aus den Niederlanden, Italien oder China. Allerdings gaben diese keine belastbaren Aussagen und Prognosen her.

Dieser Fragestellung hat sich nun ein Forscherteam um Christian Drosten, dem wohl bekanntesten Virologen Deutschlands in der Corona-Krise, angenommen. Die Wissenschaftler der Charité in Berlin haben am Mittwochabend (29. April 2020) eine dazu passende Studie veröffentlicht.

Studie zum Coronavirus: Sollten Schulen öffnen?

Drosten selbst verkündete die Veröffentlichung auf Twitter mit der Überschrift "Kein signifikanter Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen." Was sich auf den ersten Blick nach nichts spektakulärem anhört, ist auf den zweiten Blick ein erstes wissenschaftliches Licht, was die Frage der Übertragbarkeit durch Kinder angeht.

Übersetzt bedeutet Drostens Überschrift: Kinder, die sich mit "Sars-CoV-2" angesteckt haben, können andere Menschen genauso infizieren, wie Erwachsene. Laut den Forschern gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Infizierte Kinder zeigen in vielen Fällen keine Corona-Symptome. Sie übertragen das Virus also oftmals ohne die Spur von beispielsweise Fieber.

Die Forscher fordern deshalb, die neuen Erkenntnisse in die aktuelle Debatte um die Wiedereröffnung der Schulen in Deutschland einfließen zu lassen: "Was die unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten angeht, müssen wir in der gegenwärtigen Situation, in der immer noch ein Großteil der Bevölkerung nicht immun ist und die Übertragung allein durch nicht-pharmakologische Maßnahmen niedrig gehalten werden muss, äußerste Vorsicht walten lassen", sagt Terry Jones, eine der Studienautoren. Seit Montag haben Teile der Schülerschaft wieder Unterricht.