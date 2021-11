Neben Drittimpfungen werden derzeit ebenso häufig sogenannte Antikörpertests diskutiert

Wann und warum sollte ich einen solchen Test machen?

Die wichtigsten Fragen rund um Antikörpertest beantworten wir im folgenden Artikel

Viele stehen derzeit vor der Frage, ob sie eine Booster-Impfung brauchen. Verfällt der Impfschutz tatsächlich nach sechs Monaten? Ein Antikörpertest könnte Klarheit bringen, ob es die dritte Dosis überhaupt bräuchte. Das Bundesgesundheitsministerium (BGM) und Experten sehen das anders. Laut BGM ist kein Antikörpertest vor der Auffrischungsimpfung notwendig. Es gebe bisher keinen Grenzwert, an dem abgelesen werden könnten, welche Antikörperkonzentration ausreichend vor dem Coronavirus schützt. Nach dem BGM ist „die Kenntnis, ob und wie viele Antikörper man gegen Corona hat, für die Entscheidung über eine Auffrischungsimpfung nicht erforderlich.“

Test wird für Menschen mit schwachem Immunsystem empfohlen

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin empfiehlt die Corona-Antikörpertests für Menschen, die beispielsweise eine Immunerkrankung haben oder Medikamente bekommen, die das Immunsystem angreifen: „Das kann zum Beispiel eine Chemotherapie sein“, schreibt der Verband auf seiner Webseite. In diesen Fällen könne die Untersuchung sinnvoll sein – denn so sei zu sehen, ob und in welchem Maße das insgesamt eingeschränkt arbeitende Immunsystem auf die Impfung reagiert habe.

Mit Antikörpertests können Personen sowohl den Impferfolg also auch eine zurückliegende Corona-Infektion nachweisen. Der Nachweis einer zurückliegenden Corona-Infektion erfolgt durch die Messung der Antikörper gegen das Nukleokapsidprotein (N-Protein). Der Nachweis über den Impferfolg mit den zugelassenen Impfstoffen erfolgt durch die Messung der Antikörper gegen das S1-Spike-Proteins (Antikörper Untersuchung nach einer Corona-Impfung).

Es gibt unterschiedliche Arten und Möglichkeiten der Durchführung bei Antikörpertests.