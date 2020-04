Meditation wird oft belächelt, doch funktioniert sie in diesem Fall ähnlich, wie der Sport. Hier werden ebenfalls Stresshormone verringert. Schon ein paar Minuten mit geschlossenen Augen, einem bewussten Atem und der Konzentration nur auf sich reicht. Ein Versuch ist es mal wert.

3. Medien-Detox

Egal wo man hinsieht - Social media, das Fernsehen und die Zeitungen sind voll von Nachrichten rund um das neuartige Coronavirus. Dauerhaft überschüttet uns das mediale Angebot. Deswegen ist es wichtig die Medien gerade jetzt mit Bedacht zu konsumieren. Eine halbe Stunde am Tag reicht, um die wichtigsten Neuigkeiten auf inFranken.de mitzubekommen. Außerdem kann es helfen das Smartphone, den Laptop oder das Tablet mal für ein paar Stunden zur Seite zu legen.

4. Einsamkeit vermeiden

Nicht jeder lebt mit der Familie oder dem Partner zusammen: Besonders in der Corona-Krise kann der Alltag ohne die liebsten Menschen schnell einsam sein. Deswegen lautet das Motto "Gemeinsam einsam" - Halten Sie Kontakt mit den Freunden, der Familie oder dem Partner. Dies schützt vor zu vielem Grübeln und vor Stress, Angst sowie Depressionen. Die tolle Möglichkeit des Video-Calls eignet sich dabei besonders für den Kontakt. Den Gegenüber zu sehen, steigert das Empfinden der emotionalen Unterstützung. Besonders bei Menschen in Ihrem Umfeld, bei denen Sie Kenntnis über eine psychische Erkrankung haben, sollten sie sich in diesen Tagen häufiger melden: Ein einfaches Gespräch kann gerade schon einiges bewirken.

Zudem sollten sie sich besonders auf das Positive konzentrieren. Gönnen Sie sich ein leckeres Essen, hören Sie angenehme Musik und erfreuen sie sich an schönen Nachrichten aus Ihrem Umfeld.

5. Gefühle beobachten

Als letzten Tipp hilft es die Gefühle auch einfach mal zu beobachten und vielleicht sogar in einer Art Tagebuch festzuhalten. Sich selbst zu hinterfragen: Wie fühle ich mich heute? Habe ich Sorgen oder Ängste? Bin ich motiviert oder antriebslos? Denn diese Gefühle sind absolut okay, solange sie nicht unerträglich werden. Wenn sie aber nicht mehr erträglich sind, sollten Sie einen Psychologen, einen Hausarzt oder eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen.

Jeder nimmt diese Zeit anders wahr und empfindet seine eigenen Ängste und Sorgen. Dabei sollte jeder Einzelne ernst genommen werden, denn Verständnis ist genauso wichtig wie zusammenhalten in dieser ungewöhnlichen Corona-Krise.

Ansprechpartner bei Sorgen, Ängsten oder psychischen Beschwerden finden Sie unter telefonseelsorge.de, nummergegenkummer.de oder dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen unter bdp-verband.de

lt