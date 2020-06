Corona-Schnelltest: Pool-Methode könnte Schlüssel der Virusbekämpfung sein

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, ist es nötig, großflächig Tests durchzuführen und Infizierte schnellstmöglich zu identifizieren, isolieren und zu behandeln.

Zu Beginn fiel die Anzahl an durchgeführten Testungen eher spärlich aus. Nun haben Forscher aus Deutschland eine Technik entwickelt, um flächendeckend große Zahlen an Menschen zu testen und gleichzeitig Laborkapazitäten zu sparen.

Flächendeckende Corona-Tests: Das ist die Pool-Methode

Die Forscher des "Blutspendendienstes des Deutschen Roten Kreuzes" und des "Instituts für Medizinische Virologie" am "Universitätsklinikum Frankfurt" haben ein neues Verfahren entwickelt, um gleich mehrere Menschen auf einmal auf das Coronavirus "Sars-CoV-2" zu testen.

Durch die Pool-Methode sollen Testkapazitäten "ab sofort dramatisch weltweit" erhöht werden, schildert die "Goethe-Universität Frankfurt am Main" in einer Mitteilung. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler bereits im April 2020 im englischsprachigen Fachmagazin The Lancet - Infectious Diseases.

Das Verfahren der Pooling-Testung ist nicht neu und kam bereits auf ähnliche Art und Weise im Bereich der Blutspendenuntersuchung zum Einsatz.