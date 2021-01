Corona-Schnelltest für zuhause: Wann sind die Tests in Deutschland verfügbar?

Berlin Regierung setzt auf verstärkte Schnelltests vor Altenheimen

Außerdem muss "die Ergebnisqualität unter diesen Anwendungsbedingungen sichergestellt" sein, wie es vom Bundesgesundheitsministerium weiter heißt - also die Testergebnisse müssen aussagekräftig sein. Nachdem klar ist, dass das Ministerium den Weg für die Selbsttests frei machen will, könnten die Unternehmen nun mit Hochdruck an der Zulassung solcher Tests arbeiten, sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Diagnostica-Industrie, Martin Walger.

Bis es mit den Tests so weit sei, werde es aber "ein paar Wochen" dauern. Seinen Angaben zufolge ist es denkbar, dass neben Gurgeltests auch die jetzigen Schnelltests mit den langen Stäbchen eine Zulassung für den Privatgebrauch bekommen.

Wie viel Sicherheit könnten die Selbsttests geben?

Experten weisen auch bei den herkömmlichen Schnelltests darauf hin, dass sie immer nur eine Momentaufnahme sein können und vor allem bei Menschen mit hoher "Viruslast" gut anschlagen. Ein negativer Test muss nicht heißen, dass man das Virus nicht schon in sich trägt.

Mit Blick auf die künftigen Selbsttests heißt es von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, auf jeden positiven Test zu Hause solle ein sofortiger Anruf beim Hausarzt oder Gesundheitsamt erfolgen.

"Nur ein PCR-Test vom Labor kann das Ergebnis des Schnelltests sicher bestätigen und damit das Infektionsgeschehen präzise abbilden."

Lauterbach plädiert für Einsatz der Tests am Arbeitsplatz

Auch auf der Arbeit könnten die Tests ein wichtiges Instrument werden: "Es wäre die sinnvollste Strategie, dass im Sinne des Arbeitsschutzes in den Betrieben zweimal in der Woche bei jedem Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, ein Antigen-Schnelltest machen würde", sagt SPD-Gesundheitspolitiker im Gespräch mit der F.A.Z.

Seine Meinung basiert auf diversen Studien, die "ganz klar" zeigen: "Wenn man die Belegschaften der Betriebe zweimal pro Woche mit einem Antigentest sozusagen bei Beginn der Arbeit testen würde [...], dann würde man massiv die Zahl der Neuinfektionen senken können", so Lauterbach in einem Interview mit RTL.

Gerade im Zusammenhang mit den geplanten Gurgel- und Spucktests könnte diese Maßnahme konkret Formen annehmen. Lauterbach spricht von einer "Investition, die sich für die Wirtschaft und das gesamte Land lohnen würde".

Fazit

Die Corona-Selbsttests könnten ein weiterer Schritt zur Eindämmung der Pandemie bedeuten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach spricht sich beispielsweise für eine Verwendung in Betrieben aus. Die neuen Corona-Selbsttests sollen bald in der Apotheke erhältlich sein. Der große Vorteil: Spuck- und Gurgeltests können auch von Laien angewendet werden. In Österreich sind die Tests schon im Einsatz. In Deutschland benötigen die neuen Selbsttests jedoch noch eine Zulassung vom TÜV oder der Dekra.

