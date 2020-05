Corona-Maßnahmen in Deutschland werden gelockert

Kontaktbeschränkungen werden bis mindestens 5. Juni verlängert

Alle Geschäfte sollen wieder öffnen

Ab dem 8. Mai dürfen sich zwei Hausstände treffen

Bundesliga darf Mitte Mai wieder starten

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Das Coronavirus "SARS CoV 2" breitet sich weltweit aus. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de. Sie wollen einen Mundschutz online bestellen? Hier gibt es noch Corona-Masken.

Update vom 11.05.2020, 07.30 Uhr: Stadt Rosenheim wieder über Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen

In der bayerischen Stadt Rosenheim ist erneut die Marke von 50 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten worden. Der Wert habe am Sonntag (10.05.2020) bei 50,5 gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Sonntag in Erlangen mit.

Die Stadt Rosenheim hatte bereits am 7. Mai den Grenzwert gerissen, den Bund und Länder am vergangenen Mittwoch festgelegt hatten. Die aktuell erneut gestiegenen Fallzahlen seien durch eine Reihentestung in einer Asylbewerberunterkunft zu erklären, teilte das Landesamt mit.

Damit sind jetzt fünf Orte in Deutschland bekannt, in denen die vereinbarte Obergrenze überschritten wird: neben der Stadt Rosenheim die Landkreise Greiz und Sonneberg in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Der Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gilt als Grenze, bei deren Überschreitung strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen sind - in der betreffenden Region.

Im Landkreis Rosenheim und dem Landkreis Traunstein sind die Kennziffern mit 29,5 und 37,8 Neuinfektionen ebenfalls vergleichsweise hoch. Im Fall Traunstein liege das an erhöhten Fallzahlen in Pflegeheimen, erklärte das Landesamt.

In diesem Landkreis sei eine lokale Allgemeinverfügung mit Besuchsverbot für Krankenhäuser, Altenheime und Asylunterkünften bis zum 15. Mai erlassen worden. Das Landesamt wolle künftig eine Frühwarngrenze bei 35 Fällen pro 100 000 Einwohnern einziehen, um die betroffenen Kommunen warnen zu können und dort rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten.

Update vom 09.05.2020, 17 Uhr: Obergrenze durchbrochen: Erste Notbremsen wegen Corona

Die allermeisten Landkreise in Deutschland liegen nach einer Übersicht des Robert Koch-Instituts derzeit deutlich unter der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. Bis Samstagvormittag waren drei Kreise bekannt, in denen dieser Grenzwert überschritten wird: Greiz in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine deutliche Lockerung der Corona-Auflagen vereinbart, zugleich aber beschlossen, dass sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird, wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden.

Rund 10 weitere Kreise haben laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit mehr als 25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche (Stand 9.5. 0 Uhr). Die anderen Kreise liegen darunter, einige melden gar keine Neuinfektionen mehr. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Laut RKI sind in Deutschland seit Ausbruch der Seuche insgesamt rund 168 500 Infektionen registriert worden (Stand 9.5. 0 Uhr). Das sind rund 1250 mehr als am Vortag. Geschätzte 143 300 Menschen haben demnach die Infektion überstanden, rund 1600 mehr als am Vortag.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag bei 0,83 (Datenstand 8.5. 0:00 Uhr). Das bedeutet, dass zehn Infizierte gut acht weitere Personen anstecken. Damit ist der Wert etwas höher als in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag gab das RKI den Wert mit 0,71 an, am Mittwoch mit 0,65. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Update vom 09.05.2020, 09.15 Uhr: "Siegfrid & Roy"-Star Roy Horn erliegt Covid-19

Der bekannte Magier Roy Horn des Zauberduos "Siegfrid & Roy" ist am Freitag (Ortzeit) in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Dies teilte der Pressesprecher Dave Kirvin der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Roy war sein ganzes Leben lang ein Kämpfer, auch in diesen letzten Tagen", erklärte Siegfrid Fischbacher, Roys Partner. Er dankte den Ärzten und Krankenschwestern im Mountain View Hospital. Sie hätten "heldenhaft gegen das heimtückische Virus" gekämpft, "das am Ende Roy das Leben nahm."

Der bei Bremen geborene 75-jährige Dompteur und sein Partner Siegfrid Fischbacher begeisterten mit Zauber- und Tiertricks Menschen weltweit.

"Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren. [...] Es hätte keinen Siegfrid ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfrid gegeben", sagt Fischbacher.

Im Oktober 2003 endete die Karrierer der beiden Magier, als Roy Horn bei einer Vorstellung von einem Tiger schwer verletzt wurde. Dieser Unfall hatte starken Blutverlust, Schlaganfälle und eine Gehirnoperation zur Folge, wovon sich Roy nie vollständig erholte.

Update vom 08.05.2020, 20 Uhr: EU beschließt Verlängerung des Einreisestopps

Die weitreichenden Einreisebeschränkungen in die EU wegen der Corona-Krise sollten aus Sicht der EU-Kommission um weitere 30 Tage bis zum 15. Juni verlängert werden. Dies schlug die Brüsseler Behörde am Freitag vor. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst einzuschränken.

Update vom 08.05.2020, 17.15 Uhr: Erste Notbremsen wegen Corona gezogen - Ausbrüche in Schlachthof und Altenheim

Mitten in der Lockerungsphase der Corona-Auflagen müssen die Behörden in drei Bundesländern bereits die Notbremse wegen zu hoher Infektionszahlen ziehen. In drei Kreisen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurde der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die Regierung in Düsseldorf griff am Freitag (08. Mai 2020) durch und schloss vorübergehend einen Schlachtbetrieb in Coesfeld, in dem sich besonders viele Mitarbeiter angesteckt hatten. Auch in Schleswig-Holstein war eine Schlachterei betroffen. Im Thüringer Landkreis Greiz hatten sich vor allem Bewohner und Personal von Altenheimen infiziert.

Im Kreis Coesfeld in NRW lag die Zahl nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 52,7. Das Virus hatte sich zuletzt vor allem im Schlachtbetrieb "Westfleisch" in Coesfeld ausgebreitet. Dort wurden nach Angaben des Kreises 129 Infizierte erfasst. Mehrere für den kommenden Montag vorgesehene Lockerungen der Schutzmaßnahmen werden um eine Woche auf den 18. Mai verschoben. Das betrifft vor allem die Lockerung der Kontaktbeschränkungen, die Öffnung von Gaststätten und Freizeitparks. Auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürften am kommenden Montag nicht öffnen.

Auch in Schleswig-Holstein ist ein Schlachthof betroffen. Die meisten Infizierten sind Beschäftigte eines Fleischbetriebs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Ein Großteil der Ausländer, die dort arbeiten, sind auf dem Gelände einer Kaserne im Kreis Steinburg in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Der Kreis Steinburg lag mit 87 bestätigten aktuellen Fällen über dem Grenzwert.

Der Krisenstab des Thüringer Landkreis Greiz will Anfang der Woche über Auflagen entscheiden. Greiz registrierte nach Daten des RKI 80,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die meisten Infizierten sind nach Angaben des Landratsamtes Bewohner und Personal von sechs Pflegeheimen und einer Geriatrie-Klinik.

Mediziner und Politiker von SPD und Grünen zeigten sich besorgt, den Kreisen könnte die Lage entgleiten und forderten Hilfe vom Bund.

Update vom 08.05.2020, 13.28 Uhr: Überdurchschnittlich viele Menschen während der Pandemie gestorben

Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamt überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor. Für die jüngeren Daten nutzen die Statistiker die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Derzeit liegen damit vorläufige Daten bis 12. April vor.

Demnach liegen die Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März "über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019". In der letzten Märzwoche seien mindestens 19.385 Menschen gestorben, zwischen 30. März und 5. April mindestens 20.207 und zwischen 6. und 12. April mindestens 19.872.

Statistiker nutzen die Sterbefallmeldungen der Standesämter

Damit starben zwischen 6. und 12. April knapp 2.000 Menschen beziehungsweise elf Prozent mehr als im vierjährigen Durchschnitt für diese Woche. Vergleicht man einzelne Jahre, waren es zwischen 6. und 12. April 18 Prozent mehr Tote als 2017 und 4 Prozent mehr als 2018.

"Die aktuelle Entwicklung ist auffällig, weil die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle üblicherweise von Woche zu Woche abnehmen", berichteten die Statistiker am Freitag. "Dies deutet auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin."

Update vom 08.05.2020, 10.30 Uhr: Trump zu Ausbruch der Corona-Krise: Wahrscheinlich war es Inkompetenz

US-Präsident Donald Trump hat China erneut für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verantwortlich gemacht und dem Land Unfähigkeit vorgeworfen. «Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es wäre einfach gewesen», sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington mit Blick auf das Virus. «Aber etwas ist passiert.» Auf die Frage nach seinen Vorwürfen, die Pandemie habe ihren Ursprung in einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan genommen, erklärte Trump, womöglich sei ein «schrecklicher Fehler» geschehen.

«Wahrscheinlich war es Inkompetenz, jemand war dumm», mutmaßte Trump. Er beklagte mit Blick auf China: «Sie haben nicht den Job gemacht, den sie hätten machen sollen.» Das sei bedauerlich und habe die weltweite Ausbreitung des Virus zur Folge gehabt.

Trump hat bereits mehrfach behauptet, er habe Hinweise, dass das Virus aus jenem Labor in Wuhan stamme. Konkreter wurde er bislang jedoch nicht. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Wochenende gesagt, es gebe signifikante Belege, dass die Krise in dem Labor ihren Anfang genommen habe. Auf Nachfrage sagte er, er dürfe sich zu Details nicht äußern.

China weist die Anschuldigungen aus Washington vehement zurück. Diese belasten das Verhältnis zwischen China und den USA zusehends.

Aus der US-Regierung kommen unterschiedliche Aussagen dazu. Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass viele Fragen mit Blick auf den Ursprung des Virus noch nicht geklärt seien. Die Beweislast deute bislang darauf hin, dass das Virus nicht künstlich erzeugt und der Ausbruch wahrscheinlich auch nicht absichtlich herbeigeführt worden sei. Die Antwort auf die Frage, ob das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan, von einem Tiermarkt oder ganz woanders her stamme, laute: «Wir wissen es nicht.» Auch Pompeo räumte am Mittwoch ein, es gebe «keine Gewissheit, ob es in dem Labor oder anderswo begann».

Update vom 07.05.2020, 20.35 Uhr: Wegen Corona: Bundestags-Abgeordnete verzichten auf Diäten-Erhöhung

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise verzichten die Abgeordneten des Bundestages auf Geld: Die Parlamentarier beschlossen am Donnerstag (07.05.2020) einstimmig, dass die automatische Erhöhung ihrer Diäten in diesem Jahr ausgesetzt wird. «Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit», erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der wie die anderen Redner auf die teils dramatischen Einbußen für Arbeitnehmer und Selbstständige verwies.

Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung soll Verdienstausfälle ausgleichen, die den Parlamentariern durch ihr Mandat entstehen, und gleichzeitig deren Unabhängigkeit garantieren. Derzeit gibt es pro Monat 10 083,47 Euro, worauf allerdings noch Einkommensteuer gezahlt werden muss. Die Summe wird jährlich automatisch an die Lohnentwicklung des Vorjahres angepasst, was diesmal eine Erhöhung um 2,6 Prozent bedeutet hätte. Diese Anhebung fällt nun weg - nicht nur für die Bundestagsabgeordneten, sondern auch für die deutschen Vertreter im Europaparlament.

Den Gesetzentwurf brachten in einem ungewöhnlichen Verfahren alle sechs Fraktionen gemeinsam ein - von der AfD bis zur Linken. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann wertete dies als Zeichen, dass alle Fraktionen zusammenarbeiten können, «wenn es darauf ankommt».

Auch inhaltlich herrschte weitgehende Einigkeit. Abgeordnete aller Parteien verwiesen auf die schwierige wirtschaftliche Situation, zu der die Corona-Pandemie geführt hat. «Gerade wir Politiker müssen jetzt Solidarität zeigen», sagte Baumann. Michael Grosse-Brömer (CDU) erklärte, ein Zeitpunkt, wo Tausende Menschen in Kurzarbeit seien und viele Selbstständige um ihre Existenz bangten, sei der falsche Zeitpunkt für eine Diätenerhöhung. Britta Haßelmann von den Grünen sagte, es sei «ein gutes und wichtiges und richtiges Signal», auf die Anhebung der Bezüge zu verzichten, und die SPD-Justiziarin Sonja Steffen ergänzte: «Das ist sinnvoll, und das gehört sich so.»

Trotz aller Einigkeit kam es in der Debatte aber doch noch zu Meinungsverschiedenheiten. So rief der AfD-Parlamentarier Baumann die Bundesregierung auf, ebenfalls auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Und Jan Korte von der Linken betonte, angesichts ihrer üppigen Versorgung sollten sich die Bundestagsabgeordneten nicht dafür «abfeiern», dass sie auf die diesjährige Erhöhung verzichten.

Update vom 07.05.2020, 17.20 Uhr: Mehr testen: Jens Spahn will die Entwicklung der Fallzahlen unter Kontrolle halten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt beim weiteren Kampf gegen die Corona-Epidemie auf Unterstützung für die Gesundheitsämter vor Ort und eine erneute Ausdehnung von Tests. Ziel sei, die inzwischen mögliche Kapazität von bis zu einer Million Tests pro Woche auch zum Erkennen von Infektionsherden zu nutzen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Dies solle vor allem auch bei Pflegeheimen und Kliniken angewandt werden können. Um die Entwicklung zu beobachten, sollen die Gesundheitsämter Millionenhilfen bekommen.

Der öffentliche Gesundheitsdienst sei ein wichtiger Pfeiler in dieser Krise und solle weiter gestärkt werden, sagte Spahn im Bundestag. Ein ins Parlament eingebrachter Gesetzentwurf der großen Koalition sieht insgesamt 50 Millionen Euro für die bundesweit 375 Gesundheitsämter vor, um vor allem die Digitalisierung von Prozessen voranzubringen. Das Robert Koch-Institut soll dauerhaft eine Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zusätzlichen 40 Stellen bekommen.

Um die Entwicklung zu beobachten, sollen die Gesundheitsämter Millionenhilfen bekommen

Die Gesetzespläne der Koalition sehen zudem weitere Meldepflichten für Ärzte und Labore vor. Sie sollen auch negative Testergebnisse und genesene Fälle angeben. Geregelt werden soll auch die Finanzierung eines angestrebten Corona-Bonus für Pflegekräfte von bis zu 1.000 Euro, den Länder und Arbeitgeber auf bis zu 1.500 Euro aufstocken können. Pläne für einen Immunitätsnachweis für das Coronavirus hatte Spahn nach Protesten auch von Seiten der SPD vorerst zurückgezogen.

Aus der Opposition kam Kritik am Kurs der Bundesregierung. Für die AfD forderte der Abgeordnete Detlev Spangenberg, die vom Bundestag Ende März festgestellte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" aufzuheben. Er kritisierte auch, dass der Bund die Kosten für die Behandlung schwer kranker Corona-Patienten aus europäischen Ländern in deutschen Kliniken übernehmen will. Die Grünen-Politikerin Maria Klein-Schmeink sagte, eine Corona-Prämie hätten nicht nur Mitarbeiter in Altenheimen, sondern alle im Gesundheitswesen verdient.

Andrew Ullmann (FDP) forderte, aus der Krise Lehren für die Vorbereitung kommender Pandemien zu ziehen. Achim Kessler (Linke) kritisierte, in der Krise träten grundlegende Probleme wie ein enormer Kostendruck auf die Krankenhäuser besonders hervor.

Update vom 07.05.2020, 16.56 Uhr: Söder lockert Kontaktbeschränkung ein weiteres Mal

Wie Ministerpräsident Markus Söder in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk bekannt gab, soll auch in Bayern das Treffen von zwei Hausständen erlaubt werden. Söder passt damit die Kontaktbeschränkungen in Bayern an die Bundes-Linie an. Mehr Informationen dazu im "Coronavirus Bayern Ticker"

Update vom 07.05.2020, 15.50 Uhr: Die ersten zwei Spieltage live im Fernsehen

Zuschauer können beim Re-Start der Fußball-Bundesliga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender "Sky" teilte am Donnerstag mit, die Konferenz-Schalten der 1. Liga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag am 26. und 27. Spieltag auf seinem frei zugänglichen Kanal "Sky Sport News HD" zu zeigen.

Update vom 07.05.2020, 14.10 Uhr: UV-Licht macht Oberflächen virenfrei

Das spanische Militär will ab sofort auch UV-Strahlung im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen. Mittels eines in Deutschland produzierten Roboters namens "tEODor", der eigentlich für Entschärfungsaufgaben entwickelt wurde, sollte am Donnerstag zunächst die Universitätsklinik von Valencia mit ultraviolettem Licht desinfiziert werden, wie spanische Medien unter Berufung auf die Streitkräfte berichteten. Der Roboter wurde mit einer UV-Lampe ausgerüstet, die per Fernbedienung aktiviert werden kann.

Das Projekt "ATILA" hat das Ziel, das Virus auf Oberflächen von öffentlichen Gebäuden unschädlich zu machen - und gilt als "eine weitere Methode, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern", wie die Nachrichtenagentur "Europa Press" schrieb. Jedoch können großflächige Desinfizierungen nur einen Teil des Kampfes gegen Sars-CoV-2 darstellen - die Übertragung des Virus erfolgt hauptsächlich über Tröpfchen, die beim Husten und Niesen entstehen.

Die Technologie wird auch in Hamburg erprobt

Mikroorganismen wie Viren und Bakterien können von UV-Strahlung in Sekundenschnelle unschädlich gemacht werden - ganz ohne Zugabe von Chemikalien. Bislang hatte die Armee im Rahmen der "Operation Balmis" besonders gefährdete Gebäude wie Seniorenheime, Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe und Metro-Stationen mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln behandelt.

Auch in anderen Ländern wird die Technologie bereits erprobt. So setzt die Hamburger Europa-Passage bereits seit April auf UV-Bestrahlung der Oberflächen und Rolltreppen. Dort wurde eine Anlage eingebaut, mit der mittels Hochleistungs-UV-Lampen Keime, Bakterien und Viren sowie Pilze abgetötet werden sollen. Auch in Singapur wurde Medien zufolge ein Roboter zur Desinfizierung mit UV-Strahlung entwickelt.

Update vom 07.05.2020, 10.43 Uhr: Freiwilligkeit beim Impfen hat bei Markus Söder Vorrang

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) glaubt nicht an eine Impfpflicht, sobald es ein Gegenmittel gegen das Coronavirus gibt. "Impfen ist generell eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Wenn ein Impfstoff vorliegt - ich werde mich impfen lassen. Ich würde es auch empfehlen", sagte er am Donnerstag dem ZDF-"Morgenmagazin". Aus seiner Sicht hätte aber Freiwilligkeit «Vorrang». Vor allem für Risikogruppen und Pflegepersonal sei eine Impfung sinnvoll.

In Sachen Lockerungen der Corona-Beschränkungen plädiert Söder für Umsicht statt Hektik. Die am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte beschlossenen umfangreichen Lockerungen seien "ein Stück Rückgabe von Verantwortung an den einzelnen". Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Update vom 07.05.2020, 07.15 Uhr: Corona-Neuinfektionen erstmals wieder über 1000

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen durch das Coronavius "Sars-CoV-2" in den vergangnen Tagen kontuinuierlich unter 1000 lagen, verzeichnen einzelne Bundesländer nun einen drastischen Anstieg der Infektionszahlen.

Am Mittwoch (6. Mai 2020) stieg die Zahl der Neuinfektionen erstmals wieder über 1000. Das berichtet Focus Online. 1151 Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Reproduktionszahl lag bei 0,65.

Update vom 06.05.2020, 15.15 Uhr: Bundesliga erhält Genehmigung für Geisterspiele

Bund und Länder haben die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Damit erhält die Deutsche Fußball Liga als Dachorganisation der 36 Proficlubs der 1. und 2. Liga die lange erhoffte Genehmigung für Geisterspiele.

Womöglich könnte ab dem Wochenende am 16. und 17. Mai wieder der Ball in den Stadien rollen. Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, neun Spieltage sind noch zu absolvieren. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Sie hatte von ihrer "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr unter Spielern und Betreuern zu minimieren.

Update vom 06.05.2020, 13.55 Uhr: Vor der PK sind schon Informationen durchgesickert: Das soll sich ändern

Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Außerdem sollen alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben.

Bund und Länder wollen überdies den unterbrochenen Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

Update vom 06.05.2020, 12.45 Uhr: Live-Ticker zur Merkel-PK

Ab 13 Uhr will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Änderungen der Corona-Beschränkungen informieren: Dazu erfahren Sie alles im Live-Ticker von inFranken.de.

Update vom 06.05.2020, 12.00 Uhr: Das schlägt der Bund für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor

An diesem Mittwoch (6. Mai 2020) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Folgende Dinge stehen in der Beschlussvorlage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt:

Die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen will der Bund den Ländern überlassen. Es soll jedoch eine Obergrenze von Neuinfektionen in einzelnen Landkreisen geben, ab der wieder regional härtere Beschränkungen greifen müssen: mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Alle Schüler sollen schrittweise unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können. Für Kitas soll ab dem 11. Mai eine erweiterte Notbetreuung in allen Bundesländern eingeführt werden.

Alle Geschäfte sollen wieder öffnen dürfen - ohne Quadratmeterbegrenzung. Dabei müssten Auflagen zur Hygiene, der Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen erfüllt werden. Wichtig sei dabei, dass eine maximale Personenzahl von Kunden und Personal bezogen auf die Verkaufsfläche vorgegeben werde.

Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport in Deutschland unter freiem Himmel unter Bedingungen sollen wieder erlaubt sein. In der Vorlage wird auf einen entsprechenden Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April Bezug genommen. Dort werden als Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter anderem genannt, dass ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird.

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie untersagt bleiben. "Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird", heißt es.

In weitgehend eigener Verantwortung dürfen die Länder künftig unter anderem über folgende Punkte entscheiden: Kontaktbeschränkungen, Vorlesungsbetrieb an Hochschulen, Volkshochschulen, Musikschulen, Gastronomiebetriebe, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege (zum Beispiel Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios), Fitnessstudios, kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen.

Update vom 06.05.2020, 10.42 Uhr: Startet die Bundesliga noch in diesem Monat?

Die Fußball-Bundesliga könnte noch im Mai wieder loslegen und ihre Saison mit Spielen ohne Publikum weiterführen. Der Bund will dem deutschen Profifußball nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Zustimmung für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga geben. Es sei wichtig, dem Profisport "insgesamt eine Perspektive zu geben, auch dort geht es um wirtschaftliche Fragen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch (6. Mai 2020) im ZDF-Morgenmagazin wenige Stunden vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder.

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder an diesem Mittwoch. Als möglicher Start für die Geisterspiele gelten der 15. oder der 22. Mai - ein genauer Termin ist in der Beschlussvorlage offen gelassen.

Bei einer Fortsetzung wären TV-Gelder gesichert

Für die Liga ist eine Fortsetzung der Saison von enormer Bedeutung, weil viele Vereine durch fehlende Einnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bei einer Fortsetzung der Bundesliga wären zumindest die millionenschweren TV-Gelder gesichert. 25 Spieltage sind in den beiden höchsten deutschen Spielklassen absolviert, die verbleibenden neun Spieltage sollen nun nachgeholt werden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte für den schnellen Neustart ein Sicherheits- und Hygiene-Konzept entworfen, das unter anderem die dauerhafte und wiederholte Testung der Profis vorsieht. Die DFL hatte zuletzt mit einer Taskforce das Konzept ausgearbeitet, durch dessen Umsetzung ein sicherer Spielbetrieb während der Pandemie gewährleistet sein soll. In einer ersten Testreihe hatte es bei 1724 Tests in der 1. und 2. Liga zehn positive Fälle gegeben.

Die DFL hat für Donnerstag eine Mitgliederversammlung anberaumt. Bei der Videokonferenz sollen mit den 36 Profivereinen, von denen die ersten bereits das uneingeschränkte Mannschaftstraining aufgenommen haben, die Ergebnisse des Polit-Gipfels erörtert werden.

Update vom 05.05.2020, 19.20 Uhr: RKI warnt vor zweiter Corona-Welle - das sagt Söder dazu

Das "Robert-Koch-Institut" hat am Dienstag (5. Mai 2020) vor einer zweiten beziehungsweise dritten Infektionswelle durch das Coronavirus "Sars-CoV-2" gewarnt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte im Bayerischen Fernsehe dazu, dass deswegen die Einschränkungen deswegen nicht noch ein Jahr aufrechterhalten werden könnten. Das hätte vor keinem Gericht Bestand. Ob im Fall einer zweiten Welle noch einmal Maßnahmen wie in diesem Frühjahr ergriffen werden, ließ Söder offen, verwies stattdessen aber darauf, dass man nun Zeit gewonnen habe.

"Wir haben doch den Test bestanden", sagte Söder im TV. In diesem Frühjahr habe man eine "absolute Extremsituation" erlebt. Bayern hätte mit einigen Regionen zu den am schwersten betroffenen in Deutschland gezählt. Er habe nicht damit gerechnet, wie schnell man mit der aktuellen Strategie Erfolge feiere.

Allerdings betonte Söder in Bezug auf die weiterhin geltenden Beschränkungen: "Alle müssen sich dran halten."

Update vom 05.05.2020, 16.40 Uhr: RKI warnt vor zweiter Welle

In der Corona-Pandemie ist laut dem "Robert Koch-Institut (RKI)" mit weiteren Ansteckungswellen zu rechnen. "Das ist eine Pandemie. Und bei einer Pandemie wird dieses Virus so lange Krankheiten hervorrufen, bis 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind", bekräftigte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin.

Es werde «mit großer Sicherheit» eine zweite Welle geben, dessen sei sich die Mehrheit der Wissenschaftler sicher. Viele gingen auch von einer dritten Welle aus. Mit den Ausführungen reagierte Wieler auf eine Journalistenfrage zur geplanten App zur Kontaktnachverfolgung von Infizierten. Wieler sagte, dass das Werkzeug - als eines von mehreren - vor diesem Hintergrund auch zu einem späteren Zeitpunkt noch gebraucht werde. Wann die App an den Start gehen könnte, sagte der RKI-Chef nicht.

Update vom 05.05.2020, 15 Uhr: Bayern lockert stufenweise - Corona-Regeln für Verkehrsmittel

Nachdem Bayern an diesem Diestsag umfangreiche Lockerungen in seinem Bayern-Fahrplan für Corona angekündigt hat, wird bundesweit über Corona-Regeln für alle Verkehsmittel diskutiert. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, sollen auch für öffentliche Verkehrsmittel in ganz Deutschland zusätzliche Schutzregeln kommen.

Ein Kernpunkt ist eine bundesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die von Taxis über Busse und Bahnen bis hin zu Flugzeugen gilt. Das sehen Empfehlungen des Bundesverkehrsministeriums und der Verkehrsbranche an die Länder hervor, die der dpa vorliegen. Der Maßnahmenkatalog auch für Stationen und Kundenschalter soll an diesem Donnerstag im Corona-Kabinett der Bundesregierung vorgestellt werden.

Update vom 05.05.2020, 10.55 Uhr: Heinsberg-Studie vermutet hohe Dunkelziffer an Infizierten in Deutschland - was ist dran?

In Deutschland haben sich nach Ergebnissen der sogenannten Heinsberg-Studie möglicherweise bereits 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergebe eine Schätzung auf der Grundlage einer Modellrechnung, teilte die Universität Bonn am Montag mit. Die Forscher um den Virologen Hendrik Streeck zogen für ihre Schätzung die Dunkelziffer der Infizierten im Ort Gangelt im Kreis Heinsberg und die dort errechnete Sterblichkeitsrate bei einer Corona-Infektion heran. Daraus errechneten sie eine theoretische Zahl für Deutschland. Die Forscher hatten in Gangelt 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich im Karneval im Februar viele Bürger mit dem Virus infiziert.

Am Tag nach der Veröffentlichung der Studieergebnisse wird darüber diskutiert, wir aussagekräftig diese überhaupt sind. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schnelligkeit in der Wissenschaft setzt aktuell einige gängige Mechanismen außer Kraft: Normalerweise werden Ergenisse einer Studien erst in Fachblättern veröffentlicht, werden von Experten diskutiert und Missstände angesprochen. Wie Zeit online berichtet, könne die Fachwelt zum Beispiel kritisieren, dass "dass Kinder in der Stichprobe unterrepräsentiert waren, oder dass immer noch nicht klar ist, wie stark die benutzten Tests auch Antikörper auf die vier Erkältungs-Coronaviren nachweisen, die es neben dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gibt." Bereits Anfang April wurde die Kritik laut, dass die Tests auch auf andere Viren anschlagen könnten und so das "Corona-Ergebnis" stark verwässert würde.

Weil die Zeit - auch durch den Erwartungsdruck der Bevölkerung - wegen Corona drängt, wurden die Ergebisse der Studie schneller als üblich veröffentlicht. Und sind deswegen mit Vorsicht zu genießen. Epidemiologe Gérard Krause, der als unabhängiger Experte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) an der Präsentation der Studie beteiligt war, sieht auch die Zahl der Studienteilnehmer kritisch. Schließlich sei Gangelt stark vom Coronavirus betrofen, die Todeszahlen dem zufolge hoch. "Da wir so eine kleine Community haben, fallen die Todesfälle, die auftreten, richtig ins Gewicht", sagt Krause. Das lasse sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen.

Update vom 04.05.2020, 21.55 Uhr: Israel lockert Corona-Beschränkungen weiter

Israel nimmt weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen vor. Das kündigte Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montagabend an. Zunächst werde die Beschränkung aufgehoben, der zufolge sich die Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen durften. Die Israelis dürften sich wieder frei bewegen, sagte Netanjahu. Großeltern dürften auch wieder besucht werden. "Aber ohne Umarmungen und Küsse", betonte er. "Ich weiß, das ist besonders bei kleinen Enkelkindern schwer."

Von Donnerstag an sollten dann auch Einkaufszentren und Freiluft-Märkte wieder geöffnet werden. "Wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln." Bis Ende des Monats könnten an den Schulen wieder alle Klassen unterrichtet werden. "Wenn alles gut läuft, werden wir in zwei Wochen auch Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlauben", sagte Netanjahu. Am 31. Mai sollten Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni wolle man dann alle Versammlungsbeschränkungen aufheben. In den kommenden Wochen sollten auch schrittweise mehr Sportaktivitäten erlaubt werden.

Bedingung für alle Lockerungen sei jedoch, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 Menschen am Tag steige, betonte Netanjahu. Er appellierte an die Bevölkerung, sich weiter an die Hygienevorschriften zu halten. Sollte die Zahl der Neuinfektionen erneut steigen, müsse man die Öffnungspolitik wieder zurückfahren, warnte er.

Im internationalen Vergleich stehe Israel im Kampf gegen das Coronavirus sehr gut da, sagte Netanjahu. "Die Zahl der Genesenen ist heute höher als die Zahl der neu Infizierten." Es gebe nur noch sehr wenige neue Infektionen. "Das ist ein sehr großer Erfolg." Strenge Corona-Beschränkungen in der Anfangsphase der Pandemie hätten sich ausgezahlt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.237 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 9858 sind wieder genesen. 235 mit dem Virus infizierte Menschen sind den Angaben zufolge gestorben.

Update vom 04.05.2020, 13.45 Uhr: Bundesregierung bestellt Millionen Antikörper-Tests aus Bayern

Drei Millionen Tests auf Antikörper hat die Bundesregierung beim Pharmaunternehmen "Roche" bestellt. Am Montag besuchten deshalb Gesundheitsminister Jens Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Firma im oberbayerischen Penzberg.

Die Corona-Tests sollen laut Angaben des Unternehmens bereits im Mai zur Verfügung stehen. Spahn bezeichnete die Antikörper-Tests als "wichtige Wegmarke".

Mithilfe der Tests ist es möglich, nachzuweisen, ob jemand bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Dem aktuellen Forschungsstand zufolge bedeutet eine Reaktion auf Antikörper allerdings noch keine Immunität.

Update vom 04.05.2020, 11.15 Uhr: Forscher aus Bayernmit Durchbruch bei Coronatests?

Das Pharmaunternehmen Roche kann einen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus auf den Markt bringen. "Das ist jetzt einsatzfähig", sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche, am Montagmorgen in Gabor Steingarts "Das Morning Briefing".



Roche hat nach eigenen Angaben eine Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Test bekommen. Diese ist einem Sprecher zufolge für alle Länder gültig, die die CE-Kennzeichnung für Produkte akzeptieren. Das seien unter anderem alle Länder innerhalb der Europäischen Union.

"Das ist kein Test für den Hausgebrauch", machte der Sprecher deutlich. Es handle sich um einen Bluttest, zu dessen Auswertung man technische Geräte benötige. Wie genau der Test in Deutschland ausgerollt werden könnte, ist unter anderem Sache des Bundes. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollten sich am Vormittag mit Franz im Roche-Entwicklungslabor im oberbayerischen Penzberg über den neuen serologischen Test Elecsys Anti-Sars-CoV-2 informieren.



"Er ist wesentlich sensitiver und spezifischer als die Tests, die heute verfügbar sind“, erklärte Franz im Interview. Der Test habe eine Sensitivität von 100 Prozent und eine Spezifität von 99,8 Prozent. Erstere gibt den Prozentsatz der Betroffenen an, bei denen die Infektion tatsächlich erkannt wird. Letztere sagt aus, wie viele Gesunde von dem Test auch tatsächlich als gesund erkannt werden.



Es gehe darum, in der Bevölkerung breit zu messen und einzelnen Menschen ein klares Signal zu geben, sagte Franz. "Jeder weiß dann, wo er auch steht."

Roche kann demnach Tests in einer hohen zweistelligen Millionenzahl pro Monat weltweit anbieten. Weil Antikörpertests vergleichsweise günstig seien, könnten sich Staaten diese auch leisten, so Franz.

Update vom 04.05.2020, 06.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen gelockert - Sachsen-Anhalt verteidigt Sonderweg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in seinem Land verteidigt. "Wir müssen einfach der Bevölkerung das Signal geben, dass das, was wir gemeinsam erreicht haben, auch Effekte erzielt", sagte Haseloff am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Er betonte erneut, dass Sachsen-Anhalt neben Mecklenburg-Vorpommern die geringsten Infektionszahlen aufweise. Die Situation hebe sich deutlich ab von der in anderen Ländern wie etwa Bayern.

"Ich kann meiner Bevölkerung nicht auf Dauer mitteilen, dass das sozusagen gleich behandelt wird", erklärte Haseloff. Die Motivation, gemeinsam gegen das Coronavirus anzukämpfen, müsse auch aufrecht erhalten werden.

Sachsen-Anhalt geht mit seiner neuen Verordnung, die in der Nacht zum Montag in Kraft tritt, bei den Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen bundesweit voran. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung beschloss am Samstag ein Bündel an Erleichterungen. Zentrale Änderung: Das Land weicht die Kontaktbeschränkungen deutlich auf. Statt wie bisher mit maximal einem Menschen abseits des eigenen Haushalts dürfen die Sachsen-Anhalter von Montag an zu fünft zusammensein.

Die neuen Regelungen stießen unter anderen bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Kritik. "Sachsen-Anhalt hat jetzt etwas losgetreten, was wir hoffentlich wieder einfangen", sagte Müller am Sonntag dem Deutschlandfunk. Haseloff sagte: "Jeder hat seine Spezifika - er als Großstadt, wir als ländlicher Raum - auch zu berücksichtigen." Und: "Wir wollen unseren Weg, der für uns angemessen ist."

An diesem Mittwoch wollen die Länder erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sollte dabei vor allem eine Perspektive für die Gastronomie geschaffen werden: "Wir brauchen eine klare Aussage zum Thema Gastronomie, Hotel- und Gaststättenwesen."

Update vom 03.05.2020, 19.50 Uhr: Gesundheitsminiter Spahn: Suche nach Corona-Impfstoff kann möglicherweise noch Jahre dauern

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus kann nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn womöglich noch Jahre dauern. Es gebe viel versprechende Ansätze, aber die Entwicklung von Impfstoffen sei «das Herausfordernste, mit das Schwierigste, das es gibt in der Medizin», sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend (03.05.2020) im ARD-«Bericht aus Berlin». «Ich freue mich, wenn es in wenigen Monaten gelänge.» Aber man müsse auch realistisch bleiben: «Es kann auch Jahre dauern, weil es natürlich auch Rückschläge geben kann, das haben wir bei anderen Impfstoffen gesehen.»

Bei einer internationalen Geberkonferenz sollen am Montag (04.05.2020) 7,5 Milliarden Euro für die Entwicklung von Mitteln gegen das Virus gesammelt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Wochenende einen «deutlichen finanziellen Beitrag» aus Deutschland zu. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Dass der Reproduktionsfaktor bereits geraume Zeit unter 1 liegt - und also ein Infizierter weniger als eine weitere Person ansteckt - wertete Spahn als «ein gutes Zeichen, dass wir es gemeinsam geschafft haben».

Der Minister wies auf die Schritt für Schritt vorgenommenen Lockerungen hin. Besonderen Bedarf sieht er auch in der Gastronomie. Dort gehe es für viele Wirte um die Existenz. «Wichtig ist, dass wir auch dort eine Perspektive geben. Ich denke, dass das am Mittwoch geschieht», fügte er mit Blick auf die nächste Beratung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder hinzu.

Update vom 03.05.2020, 16.30 Uhr: Reproduktonzahl bleibt bei 0,78

Laut dpa sind in Deutschland bis Sonntagvormittag über 162 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: knapp 162 000 Infektionen). Mindestens 6660 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6603). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Samstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 8 weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130 600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.





Update vom 02.05.2020, 19.20 Uhr: Mehr als 162.700 Corona-Nachweise - Reproduktionzahl gesunken

In Deutschland sind bis Samstagabend (02.05.2020) mehr als 162.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161.900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken. Was die Coronavirus-Reproduktionszahl ist und was sie aussagt, erfahren Sie hier.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 02.05.2020, 15.50 Uhr: Weitere Lockerungen - Druck auf Regierung wächst

In der Corona-Krise wächst der Druck auf Bund und Länder, weite Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder hochzufahren. Wirtschaftsverbände trommeln angesichts des Konjunktureinbruchs massiv dafür. Die zurzeit eingedämmte Ausbreitung des Virus scheint ihnen recht zu geben. Allerdings wurden am Freitag noch rund 1500 Neuinfektionen registriert, und die Auswirkungen der ersten Lockerungen werden erst kommende Woche zu beobachten sein.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten bei ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch behutsam weitere Corona-Auflagen gelockert und größere Schritte für ihre nächste Beratung am kommenden Mittwoch (6. Mai) angekündigt.

Der Industrieverband BDI pocht nun auf einen klaren Exit-Plan zu diesem Termin. «Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll - und zwar nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 6. Mai», sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung.»

Update vom 01.05.2020, 20.45 Uhr: Über 6600 Tote in Deutschland

In Deutschland sind bis Freitagabend (01.05.2020) mehr als 161.900 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 160.400 Infektionen). Mindestens 6601 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6401). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 126.900 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 42.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1886 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 000 Fällen und mindestens 1261 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 100 bestätigten Fällen und mindestens 1403 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 328,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 194,8. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 01.05.2020, 16.45 Uhr: Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

Noch vor kurzem warnte die Kanzlerin vor «Öffnungsdiskussionsorgien». Nun machen die neuen Infektionszahlen Merkel Mut. Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

In der Corona-Krise in Deutschland keimt angesichts der gesunkenen Ansteckungszahlen Hoffnung auf ein baldiges Hochfahren von zentralen Teilen des öffentlichen Lebens. Bund und Länder lockerten zum Start in den Mai behutsam weitere Corona-Auflagen und kündigten größere Schritte für kommenden Mittwoch (6. Mai) an.

Während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vorsicht mahnte, wächst die Ungeduld: Die Rufe nach klaren Perspektiven für Schulen, Kitas, Wirtschaft und Gastronomie sowie Vereinssport und Fußball-Bundesliga werden lauter. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versprach: «Es wird weitere Erleichterungen geben.»

Das Robert Koch-Institut sieht eine «erfreuliche Entwicklung». Der Wert für Ansteckungen in Deutschland - die Reproduktionszahl - liege im Moment bei 0,76. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen anderen an. Am Mittwoch wollen Merkel und die Ministerpräsidenten schauen, ob sich die zum 20. April umgesetzten Lockerungen - vor allem die Öffnung von Geschäften - negativ ausgewirkt haben.

Nach den Beschlüssen von Merkel und den Ministerpräsidenten vom Donnerstag können sich vor allem Familien zum Start in den Mai auf erste Lockerungen freuen. So sollen Spielplätze, Zoos, Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder öffnen können - allerdings gibt es keinen bundesweit einheitlichen Zeitpunkt.

CSU-Chef Söder mahnte erneut zu Vorsicht, sieht aber für die Wirtschaft Lichtblicke. «Durch unser umsichtiges Vorgehen in Deutschland können wir hier eher wieder hochfahren und damit auch insgesamt die Wirtschaft stabilisieren», sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Das scheint auch dringend nötig: Gut 750 000 Unternehmen haben bis Ende April für 10,14 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet.

Darüber müssen Bund und Länder am 6. Mai diskutieren:

Kontaktbeschränkungen : Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

: Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Schulen und Kitas: Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten.

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Gaststätten und Hotels: Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.»

Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.» Ladenöffnungen: Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen. Fußball: Auch Fußballfans warten weiter auf eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte, wenn man die Liga weiterlaufen lassen, sollten die Geisterspiele auch für alle frei zugänglich im Fernsehen gezeigt werden. Beim Vereinssport wollten einige Länder nicht mehr auf kommenden Mittwoch warten. Sie kündigten bereits Lockerungen für den Individualsport im Freien an.

Update vom 30.04.2020, 19.50 Uhr: Corona-Regeln in Deutschland werden leicht gelockert

Es ist ein Vorantasten in kleinen Schritten - damit die Infektionskurve nicht plötzlich wieder steil nach oben zeigt. Familien mit Kindern und Gläubige werden sich freuen. Andere müssen noch geduldig sein.

In der Corona-Krise haben sich Bund und Länder auf vorsichtige Lockerungen der bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen geeinigt. Sie betreffen unter anderem Spielplätze und Gotteshäuser. Die meisten Schüler und Kita-Kinder müssen allerdings noch eine Weile zuhause bleiben. Für größere Lockerungsschritte sei noch nicht die Zeit, entschieden Bund und Länder am Donnerstag. Auch Gastronomie und Fußballfans brauchen noch Geduld.

Mit Blick auf die zum 20. April umgesetzten Lockerungen erklärten Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss: «Es ist noch zu früh, um anhand der gemeldeten Neuinfektionen beurteilen zu können, ob sich diese Öffnungsmaßnahmen trotz der Hygieneauflagen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben.»

Die registrierten Infektionszahlen stiegen am Donnerstag auf mehr als 160 000, die Zahl der Neuerkrankungen geht aber leicht zurück. Mindestens 6362 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Das Robert Koch-Institut empfahl eine Ausweitung der Tests auf Menschhen mit leichten Symptomen.

Merkel sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es «keinerlei Vorlage gibt». Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. «Keine Experimente mit der Gesundheit der Menschen», betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Man habe sich nur für Lockerungen entschieden, die «kein nennenswertes größeres Infektionsrisiko mit sich bringen», sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Die Details:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

Die Abstandsregeln für das öffentliche Leben bleiben vorerst bestehen. Ein konkretes Enddatum nannte Merkel am Donnerstag nicht - Kanzleramtschef Helge Braun hatte zuvor einen Zeitraum bis mindestens zum 10. Mai genannt. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

SPIELPLÄTZE

Rutschen, Wippen und Schaukeln soll unter Auflagen wieder erlaubt werden. Merkel betonte allerdings, die endgültige Entscheidung über eine Öffnung träfen die Länder selbst. In Berlin durften die Kinder am Donnerstag bereits wieder auf viele Spielflächen. Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Schleswig-Holstein entschieden nach den Beschlüssen sofort, ihre Plätze möglichst rasch, teils schon am Wochenende wieder zu öffnen. Die Auflagen müssten aber noch festgelegt werden, einzelne Kommunen dürfen ausscheren.

MUSEEN, ZOOS, GEDENKSTÄTTEN

Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die in den vergangen Wochen unter Langeweile litten: Auch Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten sollen wieder öffnen dürfen. Warteschlangen sollen aber unbedingt vermieden werden. Damit die Abstandsregeln in kleinen und historischen Gebäuden eingehalten werden können, sollen Umbauten mit zehn Millionen Euro gefördert werden. In einigen Bundesländern wie Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Zoos und Tierparks bereits jetzt geöffnet. Am Montag sollen auch die Berliner Museen starten. Andere Länder kündigten Öffnungen an.

GOTTESDIENSTE UND RELIGIÖSE FEIERN

Gemeinschaftliche Gottesdienste sollen ebenfalls wieder erlaubt werden - auch hier mit Abstands- und Hygieneregeln. Besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis wieder möglich sein. Einzelne Länder hatten auch hier schon Lockerungen vorgenommen oder angekündigt. Die Kirchen haben für sich Bedingungen für religiöse Feiern definiert: Die Evangelische Kirche in Deutschland plant Gottesdienste ohne Singen und Blasinstrumente, die katholische Deutsche Bischofskonferenz empfiehlt leises Singen und besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Kommunion.

SCHULEN UND KITAS

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, bleibt offen. Bund und Länder wollen am 6. Mai genauer darüber beraten. Kanzleramtschef Helge Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Einer wissenschaftlichen Analyse zufolge sind Kinder, was das Coronavirus angeht, genauso ansteckend wie Erwachsene. Das Team um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité warnte daher vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten.

GASTSTÄTTEN UND HOTELS

Auch hier gibt es keine Änderungen: Die Restaurants, Cafés und Hotels bleiben zu. Die Fachminister sollen bis zu der auf den

6. Mai folgenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder Vorschläge machen. Es gehe darum, Perspektiven aufzuzeigen, sagte Merkel. Auf die Frage, ob man diesen Sommer wohl wieder innerhalb Europas reisen könne, antwortete Merkel, das stehe jetzt noch nicht auf der Agenda.

LADENÖFFNUNGEN

Auch hier gibt es erstmal keine Änderungen. Merkel verteidigte das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern. Ziel sei es, nicht den gesamten «Personenverkehr» in den Innenstädten zu haben. Außerdem müsse man ausgewogen vorgehen: «Mir war zum Beispiel jetzt auch wichtig, dass wir nicht den gesamten Handel aufmachen, aber noch kein Wort über Kitas gesagt haben.» Der Einzelhandel hatte massive Kritik an der 800 Quadratmeter-Regel geübt. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. So darf das KaDeWe in Berlin nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Update vom 30.04.2020, 13.45 Uhr: Bundesregierung plant einige Wiedereröffnungen

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen und schlägt vor Beratungen mit den Ländern weitere Lockerungen vor. Allerdings soll erst bei den nächsten Gesprächen am 6. Mai entschieden werden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Beschränkungen möglich ist. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag hervor. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt. Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden. Zudem sollen Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder zugelassen werden.

An dem bereits beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen wie Volksfeste, größeren Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte sowie Straßen-, Wein- und Schützenfeste will der Bund grundsätzlich festhalten. Wegen der Unsicherheiten beim Infektionsgeschehen sei davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben werde, heißt es in Beschlussvorlage.

Weiterhin will der Bund bis zum 6. Mai ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen. Kanzleramtschef Helge Braun soll mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen Ministerkonferenzen Vorschläge machen. Zudem soll wieder ein größerer Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen genutzt werden.

Update vom 30.04.2020, 10 Uhr: Rekordwert bei Kurzarbeit in Deutschland

Am Donnerstagmorgen (30. April 2020) hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg einen Rekordwert in Sachen Kurzarbeit veröffentlicht. Demnach haben Deutschlands Betriebe in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

Zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls mitteilte.

Update vom 30.04.2020, 9.50 Uhr: RKI veröffentlicht aktuelle Zahlen

Laut Robert-Koch-Institut sind oder waren in Deutschland aktuell 159.119 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist auf 6288 gestiegen. In Bayern gibt es 42.080 bestätigte Corona-Fälle. 1799 Menschen sind mit oder an Corona verstorben.

Update vom 30.04.2020, 08.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen wohl bis 10. Mai verlängert

Die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun "sicherlich" erst einmal bis 10. Mai verlängert werden. Das kündigte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen bei n-tv vor Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen an.

Die größere Diskussion über weitere Öffnungsschritte werde bei der nächsten Beratung am 6. Mai erfolgen. Bis zum 10. Mai solle das "wesentliche Paket" erst einmal verlängert werden, sagte Braun.

Bis zum 3. Mai sind nach dem Beschluss von Bund und Ländern Mitte April Gastronomiebetriebe und viele andere Einrichtungen geschlossen, dies belastet die Branche massiv. Bei der Gastronomie ausgenommen ist nur die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Update vom 30.04.2020, 06.45 Uhr: Was wird heute zu Corona beschlossen?

Bund und Länder wollen morgen erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Nachdem vor zwei Wochen erste Auflagen gelockert worden waren, ist dieses Mal kaum mit größeren Erleichterungen zu rechnen. "An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.





Wichtig bei allem, was noch dazukommen könnte, was derzeit gilt und was womöglich bald gelockert wird: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen geben.

Corona-Gipfel: Darüber wird heute gesprochen

Kontaktbeschränkungen: Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden.





Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden. Fußball-Bundesliga: Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai.





Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai. Kindertagesstätten: Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan.





Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan. Masken im Fernverkehr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich vor den Gesprächen für eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr ausgesprochen. Im Nahverkehr, also etwa in Bussen, S-, U- und Straßenbahnen ist das Tragen einer Maske bereits Pflicht.

Update vom 29.04.20250, 14.45 Uhr: Grenzöffnungen zwischen Österreich und Deutschland angestrebt

Österreich bleibt zuversichtlich, dass die Grenze zwischen der Alpenrepublik und Deutschland in absehbarer Zeit für Touristen und andere Reisende geöffnet wird. Das Ziel müsse trotz Corona-Gefahr sein, dass auch die Reisefreiheit wieder gewährt werde, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Die Ansteckungszahlen in Österreich seien inzwischen deutlich niedriger als in einigen Teilen Deutschlands. «Ich gehe davon aus, dass es hier gelingen kann, dass in den nächsten Wochen entsprechende Schritte stattfinden, weil es schlicht und ergreifend auch sachlich gut begründbar ist», sagte Kurz.

Zuvor hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.

Update vom 29.04.2020, 13.30 Uhr: Entschädigungszahlungen jetzt online beantragen

Anträge für Entschädingszahlungen dürfen jetzt online gestellt werden. Darauf haben Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Bayerns Familienministerin Carolina Trautner am Mittwoch hingewiesen. Für einen Antrag berechtigt sind Eltern, die "wegen persönlicher Kinderbetreuung aufgrund von Schließungen von Kindertageseinrichtungen und Schulen nach dem Infektionsschutzgesetz einen Verdienstausfall erlitten haben", heißt es in einer Pressemeldung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Durch die Online-Anträge könnten diese jetzt deutlich schneller bearbeitet werden, so Familienministerin Trautner. Geld bekommen sollen die Eltern, die aufgrund von Covid-10 in Quarantäne geschickt wurden oder zu Hause Kiner betreuen mussten, sollen entschädigt werden. "Deshalb übernimmt der Freistaat Bayern die Entschädigungszahlungen für diese Personengruppen, wobei die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Entschädigung vorschießen.", wird Gesundheitsministerin Huml zitiert.

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zahlt die Arbeitgeberseite die Entschädigungen an die Eltern aus. Die zuständige Regierung erstattet die ausgezahlten Beträge auf Antrag dem Arbeitgeber. Dieser Antrag muss innerhalb von drei Monaten gestellt werden. Die neue Entschädigungsregelung wegen Kinderbetreuung umfasst erwerbstätige sorgeberechtigte Eltern von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ebenso Menschen mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, bzw. Pflegeeltern, wenn sie das Kind in Vollzeitpflege in den Haushalt aufgenommen haben, können die Hilfe beantragen.

Update vom 29.04.2020, 11 Uhr: Impfstofftests in Deutschland begonnen - Reisewarnung verlängert

Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile in Deutschland Dosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Kooperationspartner Pfizer am Mittwoch mit.

Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben, es handelt sich um eine sogenannte Phase I/II Studie. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte die Studie vor kurzem genehmigt, im Juni sollen erste Daten vorliegen. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden.

Bundesregierung verlängert Reisewarnung

Außerdem hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.

Update vom 29.04.2020, 06.15 Uhr: Verlängerung der Reisewarnung wohl bis Juni

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Das berichtete der Spiegel am Mittwoch (29. April 2020) unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag, den das "Auswärtige Amt (AA)" kurz vor der Kabinettssitzung unter den Bundesministerien abgestimmt habe.



Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte "bis auf weiteres", mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut Spiegel an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.

Dem Bericht zufolge lässt das Papier aus dem Auswärtigen Amt allerdings offen, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in manchen Bundesländern schon Ende Juni beginnen. Wer allerdings über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese jetzt stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen.



Die Reisewarnung werde damit begründet, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien, hieß es weiter. Laut dem AA sei weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und weltweiten Einreisesperren oder Quarantäneregelungen zu rechnen. Mit der Reisewarnung wolle man zudem die weitere Ausbreitung des Virus minimieren und vermeiden, dass deutsche Urlauber erneut massenhaft im Ausland stranden.

In Deutschland galt die weltweite Reisewarnung für Touristen zunächst bis zum 3. Mai. Die Grenzen zu den Nachbarländern dürfen abgesehen vom Warenverkehr nur noch von Berufspendlern oder Menschen mit einem anderen dringenden Grund passiert werden. Touristische Auslandsreisen sind untersagt.



Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mehrfach deutlich gemacht, dass sich bisher keine Änderung dieser Situation abzeichnet: "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können." Auch im Inland sind derzeit noch keine Urlaubsreisen möglich, die Hotels sind geschlossen.

Update vom 28.04.2020, 14.20 Uhr: RKI-Präsident: Nicht nur auf Reproduktionszahl schauen

Bei der Bewertung des Corona-Ausbruchs in Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) von einer zu starken Konzentration auf die sogenannte Reproduktionszahl abgeraten. Sie sei eine Zahl von vielen und es handle sich um einen Durchschnitt für ganz Deutschland, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag (28.04.2020) in Berlin. «Ich möchte wirklich nicht, dass die Debatte auf dieses R zu sehr fokussiert.» Man müsse die Daten im Gesamtbild sehen. Es werde nie so sein, dass ein Faktor allein dazu führe, dass man völlig andere Maßnahmen durchführe.

Die Reproduktionszahl wird laut RKI derzeit (Stand 27.04.2020) auf 1 geschätzt - ein Infizierter steckt damit im Mittel einen weiteren Menschen an. Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede. Der Wert bundesweit sei gerundet, er liege genau genommen bei 0,96, erläuterte Wieler. Zuvor hatte das RKI die Zahl auf 0,9 geschätzt. Ob der Anstieg möglicherweise mit einem Effekt durch mehr Kontakte an den Osterfeiertagen zusammenhängt, könne nicht gesagt werden, so der RKI-Chef.

R sei gewiss ein wichtiger Faktor, man wolle ihn unter 1 halten, so Wieler. Je niedriger der Wert sei, desto sicherer könne man sich fühlen. Weitere zu berücksichtigende Kennzahlen seien aber auch die täglich gemeldeten Neuinfektionen, die Kapazitäten im Gesundheitssystem und die Testkapazitäten.

Das RKI hatte zuvor immer wieder betont, dass die Reproduktionszahl unter 1 liegen müsse, um die Epidemie abflauen zu lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.

Auch der Berliner Virologe Christian Drosten hatte im NDR-Podcast gewarnt: Wenn die Reproduktionszahl nach Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte, könne die Epidemietätigkeit in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

Update vom 28.04.2020, 07.30 Uhr: Reproduktionszahl auf kritischem Niveau

Es gilt als großes Ziel, die Reproduktionszahl langfristig zu drücken. Sie entscheidet letzten endes auch darüber, ob und wann weiter Lockerungen für die Bevölkerung beschlossen werden. Jetzt aber zeigt sich im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts: Die Reproduktionszahl ist seit Mitte März erstmals wieder gestiegen.

Jetzt liegt sie bei 1,0 - das bedeutet, dass aktuell ein Infizierter eine weitere Person ansteckt. Bis Mitte März waren es noch 1,3 Personen, bis heute lag die Zahl maximal bei 0,9. Als Ziel haben Virologen und Politiker vereinbart, dass die Reproduktionszahl längerfristig unter der "magischem Marke" von 1,0 liegen muss. Nur so könne man die Pandemie eindämmen.

Seit gestern gilt deutschlandweit eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen, zeitgleich wurden aber weitere Beschränkungen gelockert. Auch dazu wird sich Bayerns Ministerpräsident am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz äußern.

Update vom 27.04.2020, 18.15 Uhr: Gericht kippt Verkaufsverbot für große Geschäfte - Söder macht Gastronomie Hoffnung

Am Donnerstag (30.04.2020) berät Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten erneut über die Corona-Krise. Bundesregierung und Ländervertreter haben die Erwartung an weitreichende neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Bund-Länder-Schalte gedämpft. «An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) kündigte an, er wolle kommende Woche eigene Konzepte zur Lockerung der Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen.

Seibert sagte, die bevorstehenden Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder kämen zu früh, um die Auswirkungen der zuletzt beschlossenen Öffnungen etwa von Geschäften bis zu 800 Quadratmetern beurteilen zu können. Stattdessen verwies Seibert auf die nächsten geplanten Beratungen am 6. Mai. Die Bundesregierung müsse bei den Öffnungsschritten immer im Blick haben, wie sich die Infektionszahlen veränderten.

Markus Söder, der auch CSU-Chef ist, kündigte nach einer Sitzung des Parteivorstands an, Bayern wolle bis zur kommenden Woche Konzepte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen. «Eigentlich sollte das Ziel sein, dass vor Pfingsten jeder Schüler zumindest einmal wieder in der Schule war», sagte er. Ziel sei es, «ganz langsam vorsichtig» wieder an den Schulalltag heranzuführen, «aber mit allen maximalen Schutzmaßnahmen». Auch bei Kitas gebe es Handlungsbedarf.

Einen bundeseinheitlichen Stichtag zur Rückkehr in die Kitas wird es laut NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) nicht geben. «Einen Fahrplan mit festen Terminen aller Länder kann und wird es nicht geben, sondern es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Länder regional und länderspezifisch ihr eigenes Tempo gehen können», erklärte er auf dpa-Anfrage in Düsseldorf. «Die Länder brauchen mehr Freiheit beim Umgang mit der Pandemie insgesamt, weil die Entwicklung regional unterschiedlich ist.» Zuvor hatten die Jugend- und Familienminister von Bund und Ländern über Öffnungsszenarien beraten.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sorgte mit seiner Warnung, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen, für unterschiedliche Reaktionen. Schäuble hatte dem «Tagesspiegel» gesagt: «Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.» Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen.

Regierungssprecher Seibert sagte, aus Respekt vor der Rolle des Amtes Schäubles kommentiere er dessen Interviews nicht. Söder sagte zu den Äußerungen Schäubles, diese seien «ein wichtiger Meinungsbeitrag, wie so viele in diesen Tagen. Und die fließen in jede Abwägung natürlich mit ein.» Grünen-Chef Robert Habeck lobte Schäuble für dessen Aussage. In der Demokratie sei man da immer in einem Dilemma, und das müsse die Politik jetzt aushalten. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland stimmte Schäuble zu. «Wenn die Behandlung einer Krankheit beginnt, mehr Schaden anzurichten als die Krankheit selbst, dann muss diese Behandlung beendet werden.» Die Schäden, die Staat und Gesellschaft durch die Corona-Maßnahmen nähmen, stiegen mit jedem Tag dramatisch.

Update vom 27.04.2020, 13 Uhr: Gericht kippt Verkaufsverbot für große Geschäfte - Söder macht Gastronomie Hoffnung

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sehen das wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag mit.

Unmittelbare praktische Folgen hat die Entscheidung aber nicht. Das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage «ausnahmsweise» nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Stattdessen beschränkte sich der 20. Senat darauf, die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz festzustellen.

Das Gericht entschied vorläufig über den Eilantrag eines Einzelhändlers mit Warenhäusern in Bayern, Berlin und Hamburg. Diese überschreiten teilweise die Grenze von 800 Quadratmetern. Ein umfassendes Urteil in der Sache steht noch aus. Ein Zeitpunkt dafür ist derzeit nicht absehbar.

Derweil hat Söder hat angesichts erster positiver Rückmeldungen nach den Ladenöffnungen vom Montagmorgen weitere Lockerungen für Geschäfte und auch die Gastronomie in Aussicht gestellt. Das Konzept «Erleichterungen gegen Schutz» scheine zu funktionieren, sagte Söder am Montag nach einer CSU-Parteivorstandssitzung in München.

Man werde sich beim Handel «weitere Maßnahmen» überlegen. Bei der Gastronomie nannte er erneut Ende Mai als möglichen Zeitpunkt für Lockerungen. Alle Perspektiven und Zeitachsen hingen aber vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab.

Söder berichtete, der sogenannte Reproduktionsfaktor liege in Bayern derzeit bei 0,57 und damit «deutlichst» unter 1. Der tägliche Zuwachs der Neuinfektionen liege derzeit bei um die 1 Prozent, sagte er.

In der Gastronomie ist hingegen weiter Geduld gefragt: Markus Söder hält eine langsame Wiedereröffnung der Gastronomie erst ab Ende Mai für denkbar. Das sagte er nach Teilnehmerangaben am Montag in einer Videoschalte des CSU-Parteivorstands.

Update vom 27.04.2020, 11 Uhr: Wie geht es im Amateursport weiter? Söder deutet Lockerungen an

Wie geht es weiter in Bayern? Nachdem diese Woche Lockerungen bei den Ausgehbeschränkungen umgesetzt wurden, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch Lockerungen für den Breitensport in Bayern angedeutet - und zugleich an die Entwicklung in der Fußball-Bundesliga gekoppelt.

Über die Zukunft der Amateursportler und -vereine im Freistaat während der Corona-Krise werde in den nächsten Tagen debattiert, kündigte er am Montag im Bayerischen Rundfunk an. Eine Entscheidung, ob und wie die Einschränkungen gelockert und Trainings aufgenommen werden können, erwartet Söder «nächste Woche vielleicht, würde ich mal sagen».

Während Proficlubs in Deutschland dank Ausnahmegenehmigungen wieder eingeschränkt - etwa mit so wenig Kontakt wie möglich - trainieren, ist dies den Amateuren noch nicht erlaubt. Die Fußball-Bundesliga will möglichst bald ihre Saison ohne Zuschauer fortsetzen.

Die Entwicklung sei auch für den Breitensport wichtig, befand Söder. «Es hängt auch davon ab, ob die Bundesliga wirklich startet. Ich finde, ein bisschen im Einklang sollte das schon sein», sagte der Ministerpräsident.

Update vom 27.04.2020, 6.45 Uhr: Job-Experte: Arbeit am Wochenende darf in Corona-Krise kein Tabu sein

In der Corona-Krise darf Arbeit am Wochenende aus Sicht eines Arbeitswissenschaftlers kein Tabu sein - um Arbeitszeiten im Zuge des Gesundheitsschutzes zu entzerren. «Wir könnten Arbeiten auf Distanz einfacher realisieren, wenn sich die Präsenzarbeitszeiten besser auf die Tageszeiten und Wochentage verteilen ließen», sagte der Präsident der Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Prof. Dieter Spath, der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei muss auch das Wochenende in dieser Ausnahmesituation kein Tabu sein. Damit könnten Arbeitszeiten entzerrt und die nötige Distanzierung in den Betrieben gesichert werden.»

Sicherheit sei die Voraussetzung für gutes Arbeiten und wirtschaftliche Leistungsentfaltung, sagte Spath. «Solange es keinen Impfstoff gibt gegen das Coronavirus, müssen wir deshalb auch in den Betrieben auf Abstand bleiben und die Arbeitsorganisation entsprechend anpassen. Die Zahl der Beschäftigten in einem Raum muss durch zeitliche und räumliche Distanzierung sinken. Das kann über flexiblere Präsenzarbeitszeiten in wechselnden Schichten gehen oder auch über das Ausweichen auf leerstehende Räume – alles natürlich nur in dieser Ausnahmesituation.»

Unternehmen und Mitarbeiter müssten miteinander individuelle, gute, kreative Lösungen finden. «In den Unternehmen passiert in diese Richtung schon sehr viel», sagte Spath, der auch Leiter des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart ist.

Die Corona-Krise werde die Art des Arbeitens nachhaltig verändern. «Viele haben nun Vorbehalte gegenüber Videokonferenzen und anderen Möglichkeiten der Kommunikation abgebaut. Viele werden sich überlegen, welche Reisen wirklich nötig sind, ob wir also nicht auch nach der Krise die Dienstreisen reduzieren auf die Termine, bei denen das Onlinemeeting keine Alternative ist. Das spart Zeit, Geld und ist ökologisch sinnvoll», sagte der Forscher.

«Wir haben in der Krise erkannt, wie wichtig der Ausbau digitaler Infrastruktur ist und wie dringend wir hier vorankommen müssen. Wir merken, dass Unternehmen, Schulen oder auch Behörden, die in der Vergangenheit verstärkt in die Digitalisierung investiert haben, in der Krise widerstandsfähiger, also resilienter, sind. Wir müssen da mehr machen, auch nach der Krise.»

Update vom 26.04.2020, 19 Uhr: Huml ruft zum konsequenten Befolgen der Maskenpflicht auf

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat dazu aufgerufen, die ab Montag (27. April 2020) geltende Maskenpflicht im Freistaat konsequent zu befolgen. Das bayerische Staatsministerium zitiert Huml in einer Pressemitteilung vom Sonntag mit den Worten: „Bayern hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie schon Fortschritte erzielt. Es ist aber weiterhin wichtig, sich und andere vor einer Infektion zu schützen. Deshalb sollte jeder darauf achten, dass er zum Beispiel in Supermärkten und Geschäften sowie in Bus und Bahn eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt.“

Die sogenannte Maskenpflicht gilt ab dem 27. April für Personen ab sechs Jahren beim Einkaufen sowie bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen. Alles was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier.

Update vom 26.04.2020, 11.00 Uhr: Kita-Notbetreuung wird am Montag ausgebaut

Die Notbetreuung von Kindern in Bayern wird ab Montag ausgebaut. Die notwendigen Antragsformulare seien ab sofort online abrufbar, teilte das Familienministerium mit. Die neue Regelung soll vor allem erwerbstätige Alleinerziehende entlasten. Auch wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemkritischen Beruf arbeitet, kann das Kind nun beaufsichtigt werden.



Lehrer, Steuer- und Rechtsberater sowie Seelsorger haben ab Wochenbeginn ebenfalls Anspruch auf eine Notbetreuung für ihre Kinder. Voraussetzung sei aber immer, dass das Kind nicht von einer volljährigen Person im Haushalt beaufsichtigt werden könne, betonte das Ministerium.

"Wir gehen bei der Ausweitung der Notbetreuung weiterhin behutsam vor", sagte Familienministerin Carolina Trautner (CSU). "Der Schutz der Gesundheit steht immer an oberster Stelle."



Nach einer Handreichung des Ministeriums wird Erzieherinnen und Erziehern ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen, wenn sie zu den Kindern in bestimmten Situationen keinen Abstand von 1,5 Meter einhalten können. Auch der Kontakt zu den Eltern soll in der Notbetreuung möglichst reduziert werden. Eine grundsätzliche Öffnung von Kindergärten und Kitas ist noch nicht absehbar. Mit dem Expertengremium aus Ärzten, Pädagogen und Psychologen arbeitet die Sozialministerin an einem Konzept, wie die Kinderbetreuung schrittweise weiter geöffnet werden kann.

Update vom 26.04.2020, 10.00 Uhr: Die aktuellen RKI-Zahlen zum Coronavirus

Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" hat am Sonntagvormittag neue Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht. Demnach wurden in Deutschland bislang 154.175 Menschen mit "Sars-CoV-2" infiziert. Das ist ein Anstieg von 1737 Fällen im Vergleich zum Samstag (25. April 2020).

An den Folgen einer Corona-Infektion sind in Deutschland bislang 5.640 Menschen verstorben.

Update vom 26.04.2020, 06.45 Uhr: Schäuble warnt vor staatlicher Überlastung in Corona-Krise

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der massiven Hilfen in der Corona-Krise vor einer Überforderung des Staates gewarnt. Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, "wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. "Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen", betonte Schäuble. In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

"Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert", betonte Schäuble. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen.

Der Parlamentspräsident rief dazu auf, die Corona-Krise als Chance zu nutzen, um in den Hintergrund getretenen Krisen zu bekämpfen. "Noch immer ist nicht nur die Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt – all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun", betonte Schäuble und warnte: "Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiter zu machen wie bisher."

Der Bundestagspräsident äußerte auch die Sorge vor einem Kippen der Stimmung in der Bevölkerung. "Es wird schwieriger, je länger es dauert." Der Weg zurück aus dem Stillstand sei viel schwieriger. Man müsse vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen und bereit sein, zu lernen. "Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen", mahnte Schäuble.

Update vom 25.04.2020, 20.30 Uhr: Kommunen verteilen fünf Millionen Masken im Saarland

Vor dem Start der Maskenpflicht im Saarland lässt die Landesregierung am Wochenende fünf Millionen Masken an die Kommunen verteilen. Sie sollen zum Start der Pflicht ab Montag (27. April 2020) dann in allen saarländischen Städten und Gemeinden entweder per Einwurf in den Briefkasten oder in Ausgabestellen zu ihren Trägern finden, wie die Landesregierung am Samstagabend mitteilte.

„Als einziges Bundesland werden wir flächendeckend allen Bürgerinnen und Bürger jeweils fünf Masken zur Verfügung stellen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) laut Mitteilung. „Die Alltagsmaske ist für uns alle die ständige Erinnerung, dass Corona leider nicht vorbei ist“, erklärte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Von Montag an ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Transport und beim Einkaufen im Saarland Pflicht. Das Bundesland hat rund eine Million Einwohner.

Update vom 25.04.2020, 14.30 Uhr: Söder zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet keine größeren Entscheidungen bei der nächsten Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 30. April. "Ich finde es gut, sich so oft wie möglich auszutauschen", sagte der CSU-Chef in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit Focus online. "Aber ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten."

Die Situation in Bayern habe sich zwar deutlich verbessert. "Unsere Experten sagen: Wir haben den Freistaat vor dem Schlimmsten bewahrt", erklärte Söder in dem Gespräch. Trotzdem brauche es Geduld - in der Politik und der Bevölkerung. "Ich verstehe doch jedes Kind, das draußen mit vielen Freunden spielen will – oder jeden, der mal wieder zum Abendessen ins Restaurant oder in den Biergarten gehen möchte", sagte Söder. "Aber die Politik sollte von sich aus nicht den Eindruck erwecken, dass Corona kein Problem mehr sei."

Am 30. April will die Kanzlerin erneut mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgeben in der Krise sprechen. Bund und Länder werden aber voraussichtlich erst am 6. Mai über weitere Lockerungen der Einschränkungen entscheiden, wie Merkel deutlich gemacht hatte.

Update vom 25.04.2020, 10.15 Uhr: RKI vermeldet aktuelle Corona-Fallzahlen für Deutschland

Das "Robert-Koch-Institut" hat aktuelle Fallzahlen für Deutschland bekannt gegeben. Demnach liegt die Zahl der Coronavirus-Infektionen bei 152.438 Menschen. 5500 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben. Das sind 183 mehr als noch am Freitag (24. April 2020).

Update vom 25.04.2020, 06.30 Uhr: Tafeln warnen vor sozialer Not in Corona-Krise

Die Tafeln in Deutschland warnen vor einem dramatischen Anstieg der sozialen Not durch die Corona-Krise. Aufgrund von Jobverlusten und Kurzarbeit seien schon jetzt Tausende zusätzliche Menschen auf die Versorgung mit Lebensmitteln angewiesen, mit einer weiteren Zunahme sei zu rechnen, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl dem Evangelischen Pressedienst.

"Menschen, die ohnehin schon von Armut betroffen sind, erleben diese Krise noch viel drastischer", betonte er. Brühl beklagte, dass die Not von Menschen am Rande der Gesellschaft in der aktuellen Debatte zu wenig berücksichtigt werde. "Natürlich müssen wir uns als solidarische Gesellschaft in der Krise über Unternehmen unterhalten, die Arbeitsplätze sichern und jetzt gefährdet sind", sagte er. „Aber auch die Abgehängten, die wir oft übersehen und vergessen, haben die Berechtigung, dass wir uns über sie Gedanken machen.“



Für die mehr als 940 Tafeln mit insgesamt 1,6 Millionen Nutzern seien die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung eine große Herausforderung, sagte Brühl. Denn hier kämen viele Menschen auf teils engem Raum zusammen, zudem gehörten rund 90 Prozent der insgesamt 60.000 ehrenamtlichen Helfer aufgrund ihres Alters oder von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Zwischenzeitlich seien deshalb etwa 450 Einrichtungen geschlossen gewesen. Durch eine Umstellung ihrer Arbeit konnten inzwischen aber mehr als 100 Tafeln vor allem in größeren Städten wieder öffnen, wie der Vorsitzende des Dachverbands erklärte.

So hätten Einrichtungen unter anderem Lieferdienste eingerichtet, ihre Lebensmittel-Ausgabe ins Freie verlegt oder die Kundenanzahl in den Räumlichkeiten begrenzt. In München gibt es beispielsweise statt verschiedener Tafel-Läden eine zentrale Ausgabe mit festen Abholzeiten, zahlreiche Tafeln, wie etwa die in Nürnberg, packen Lebensmittel-Taschen oder -Körbe vor, entweder zur Ausgabe oder zu Auslieferung. "Die Tafeln haben sich schnell neu erfunden, um kontaktarm oder sogar kontaktlos zu arbeiten", sagte Brühl. Erleichtert worden sei die Wiederaufnahme des Betriebs vieler Tafeln auch dadurch, dass die Ehrenamtlichen dort derzeit von jüngeren Helfern anderer Organisationen unterstützt würden, etwa der Pfadfinder.

Auch nach einem Ende der Kontaktbeschränkungen werden die Einrichtungen aber weiter vor großen Problemen stehen, wie Brühl warnt. Etliche ältere Helfer würden vermutlich nicht mehr zu ihrem Ehrenamt zurückkehren, vielen Jüngeren werde dann wohl die Zeit fehlen. Zudem sei mit einem Rückgang sowohl der Lebensmittelspenden von Supermärkten als auch der Geldspenden von Unternehmen zu rechnen. "Ohne finanzielle Unterstützung des Staates werden die Tafeln mittelfristig Schwierigkeiten bekommen, ihre Aufgaben zu bewältigen", sagte Brühl.

Update vom 24.04.2020, 19.00 Uhr: Ab Mai könnten einzelne Krankenhäuser in Bayern den Regelbetrieb schrittweise wiederaufnehmen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) setzt angesichts der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Zahlen darauf, dass bereits ab Mitte Mai die ersten Schritte für eine Rückkehr bestimmter Krankenhäuser zum Regelbetrieb erfolgen könnten. Huml betonte am Freitag (24. April 2020) in München: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des Stufenplans, den der Ministerrat am Dienstag beschlossen hat. Klar ist dabei: Wir werden nicht das Risiko eingehen, dass eine zu rasche Abkehr von der jetzigen Linie die bisherigen Erfolge zunichtemacht."

Die Ministerin fügte hinzu: "Die bayerischen Krankenhäuser stehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter vor einer großen Herausforderung. Die gute Nachricht ist: Unser schnelles und konsequentes Vorgehen hat bislang eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert. ... Aber auch planbare Krankenhausbehandlungen sind wichtig – deshalb wollen wir sie je nach Lage wieder ermöglichen. Wir beobachten genau, wann wieder Kapazitäten dafür frei sind."

Huml erläuterte weiter: "Klar ist aber auch: Derzeit besteht kein Grund zur Entwarnung. Angesichts der besonderen Betroffenheit von Bayern bei der Corona-Pandemie gilt es, mit der gebotenen Vorsicht zu agieren und jede Erleichterung fortwährend im Hinblick auf Belastung der Kliniken und die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens abzuwägen."

Zum einen sollen alsbald reine Privatkliniken und psychosomatische Einrichtungen aus der Pflicht zur Bereithaltung ihrer Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten entlassen werden, sodass dort wieder ein gewisser Regelbetrieb beginnen kann. Dies gilt unter dem Vorbehalt, dass der Betrieb unter Infektionsschutzaspekten vertretbar ist und alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen innerhalb der Einrichtung getroffen werden, wie es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums heißt.

Zum anderen soll zumindest teilweise auch Reha-Einrichtungen und zugelassenen Akutkrankenhäusern eine vorsichtige Rückkehr in den Regelbetrieb ermöglicht werden. Hierüber entscheiden die Regierungen je nach Auslastung und Situation des Versorgungsgeschehens vor Ort in enger Abstimmung mit den örtlich zuständigen ärztlichen Leitern. Bei Akutkrankenhäusern ist zudem die Zustimmung des Gesundheitsministeriums als Krankenhausplanungsbehörde einzuholen.

Die Ministerin fügte hinzu: "Corona wird noch lange das Geschehen in den Kliniken beeinflussen – teils mehr, teils weniger stark, je nach lokaler Betroffenheit."

Update vom 24.04.2020, 15.30 Uhr: RKI warnt vor Lockerungen

Das "Robert-Koch-Institut" warnt davor, wie Anti-Corona-Maßnahmen zu schnell zu lockern. Laut Angaben des "RKI" seien durch die relativ frühen Maßnahmen der Eindämmung zahlreiche Todesfälle in Deutschland verhindert worden. Das sagte "RKI"-Vizepräsident Lars Schaade auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen (24. April 2020).

Deutschland stehe im internationalen Vergleich gut da: "Das muss auch so bleiben. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", so Schaade. Einen "Erdrutsch an weiteren Lockerungen" dürfe es nun nicht geben.

Update vom 24.04.2020, 13.30 Uhr: Gottesdienste in Bayern ab 4. Mai erlaubt

Unter strengen Auflagen sollen öffentliche Gottesdienste in Bayern ab dem 4. Mai trotz der andauernden Corona-Krise wieder erlaubt sein.

Dies teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag am Rande einer Landtagssitzung in München mit.

Update vom 24.04.2020, 10.30 Uhr: Keine Corona-Spenden der Bundesregierung

Die Bundesregierung plant keine Spendenaktion ihrer Mitglieder zugunsten ausgewählter Organisationen in der Corona-Krise nach dem Beispiel der österreichischen Regierung. "Wir kommentieren die Ankündigung der österreichischen Regierung nicht", teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Dienstag (21. April 2020) auf Anfrage der dpa mit. "In der Bundesregierung gibt es derzeit kein solches Vorhaben", ergänzte er.



Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatten am Montag mitgeteilt, die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung würden als Reaktion auf die Corona-Krise jeweils ein Netto-Monatsgehalt an eine ausgewählte Organisation spenden. Die Spende solle ein „Zeichen des Zusammenhalts“ sein.

Update vom 24.04.2020, 7.55 Uhr: Entscheidung über weitere Lockerungen wohl erst am 6. Mai

Am kommenden Donnerstag (30. April 2020) wollen Bund und Länder erneut über die Corona-Krise und entsprechende Maßnahmen beraten. Die Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gelten derzeit bundesweit bis zum 3. Mai. Doch über weitere Lockerungen wird offenbar erst am 6. Mai entschieden.

Merkel tritt auf die Bremse, da man die Auswirkungen der in vielen Bundesländern am Montag begonnenen Öffnung der Geschäfte erst 14 Tage später abschätzen könne, sagte Merkel am Donnerstagabend (23. April 2020) in Berlin. Andere Lockerungen träten noch später in Kraft. "Das heißt, wir können dann am 6. Mai über diese Fragen sprechen." Bisher war erwartet worden, dass über weitergehende Schritte schon Ende April entschieden werden könnte. Im Bundestag hatte die Kanzlerin zuvor kritisiert, die Umsetzung der ersten Öffnungsbeschlüsse wirke auf sie "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch".

Update vom 24.04.2020, 5.50 Uhr: Polizist aus Bayern stirbt an Folgen von Covid-19

Ein Polizist der Inspektion München Flughafen soll an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 57-Jährige verstarb am Sonntagmorgen (19. April 2020) und hatte sich zuvor mit dem Coronavirus angesteckt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern dem Portal t-online.de bestätigte, hatte der verstorbene Beamte typische Symptome einer Corona-Infektion. Daraufhin kam der Polizist in eine Klinik, wo er schließlich am Sonntag verstarb.

Wie genau sich der 57-Jährige mit dem Coronavirus infizierte, ist noch unklar. Offenbar passierte das jedoch während seines Dienstes. Die Kollegen des Mannes seien aktuell in Quarantäne. Über mögliche Vorerkrankungen des Mannes ist derzeit nichts bekannt.

Update vom 23.04.2020, 16.30 Uhr: DFL-Chef Seifert: Geisterspiele auch bis Februar oder März möglich

DFL-Chef Christian Seifert hat Fußball-Fans in Deutschland auf mögliche Geisterspiele in der kommenden Saison eingestellt. „Wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar, März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen“, sagte Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt am Main.

Über den Saisonstart der Spielzeit 2020/21 mache man sich derzeit noch keine Gedanken. Derzeit sei es der richtige Ansatz, „in kürzeren Etappen“ zu planen. „Wir planen das bestmögliche Worst-Case-Szenario, wie es ein Clubvertreter heute ausdrückte“, sagte Seifert. Wegen der Corona-Krise ist noch unklar, ob und wann die aktuelle Saison zu Ende gespielt werden kann. Das Saisonende und die Entwicklung der Pandemie wirkt sich auch auf die kommende Spielzeit aus.

Update vom 23.04.2020, 15.50 Uhr: DFL: Fußball-Bundesliga pausiert weiter

Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Die 36 Profi-Clubs seien aber „bereit“, sobald die Politik den Termin für den Neustart festlege, sagte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Donnerstag (23.04.2020) nach einer Mitgliederversammlung. Selbst ein Datum festzulegen, „wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns“. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am Donnerstag, 30. April – dann könnte eine Entscheidung fallen.

„Wir haben es nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen. Und wenn ja, wann“, sagte Seifert. „Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen.“ Das erste Mai-Wochenende sei „nicht realistisch“. Sollte die Politik beschließen, dass es am 9. Mai weitergehen könnte, „dann werden wir am 9. Mai bereit sein“.

Die beiden höchsten Spielklassen pausieren bereits seit Mitte März. Die Diskussionen über den Neustart hatten in dieser Woche Fahrt aufgenommen, nachdem die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern/CSU) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen/CDU) öffentlichkeitswirksam den 9. Mai als möglichen Termin ins Spiel gebracht hatten. Bis zur Nacht auf den 4. Mai gelten in Deutschland noch strikte Kontaktbeschränkungen.

Finanziell scheinen die Vereine inzwischen etwas besser abgesichert. Mit „fast allen“ Medienpartnern sei eine Einigung für eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien erzielt worden. „Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt“, sagte Seifert. „Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.“

Zur Fortsetzung des Spielbetriebes hat eine Experten-Kommission der Deutschen Fußball Liga ein Konzept erarbeitet, das den Clubs am Donnerstag vorgestellt wurde. Dieses enthält unter anderem strikte organisatorische Vorgaben. So sollen maximal ca. 300 Personen an der Durchführung einzelner Geisterspiele beteiligt werden – Spieler und Trainer eingeschlossen. Zudem gibt die von DFB-Chefmediziner Tim Meyer geleitete Task Force klare Vorgaben für Hygienemaßnahmen.

Die Spieler sollen während der Saison engmaschig auf das Coronavirus getestet werden, mindestens einmal pro Woche. Dafür rechnet die DFL mit einem Bedarf von rund 20.000 Tests. „Wir haben auch hier eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, mit insgesamt fünf Laborverbänden“, sagte Seifert. „Alle Labore haben uns schriftlich versichert, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichend sind und durch Covid-19 keine Limitierung der Testkapazitäten auftreten.“

Darüber, ob die Fußball-Profis trotz fehlender Symptome ständig kontrolliert werden sollen, hatte sich ein fast schon gesellschaftspolitischer Streit entbrannt. Auch das Robert Koch-Institut meldete Zweifel an der Sinnhaftigkeit an. Das Bundesinnenministerium sprach sich gegen die baldige Terminierung des Neustarts aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch aber erneut Hoffnung auf den baldigen Anpfiff der Geisterspiele gemacht – funktionierende Schutzmaßnahmen vorausgesetzt. „Wenn das gelingen kann bei minimiertem und so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen“, sagte Spahn.

Update vom 23.04.2020, 13.40 Uhr: Söder wäre für deutschlandweite Impfpflicht

Ministerpräsident Markus Söder würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. «Für eine Impfpflicht wäre ich sehr offen», sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einem Treffen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Ulm. Bis es einen Impfstoff gebe, könne es keine Entwarnung und damit auch keine Lockerungen ohne gleichzeitige Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

Wie Kretschmann betonte auch Söder, dass die Lockerungen, die andere Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt diskutierten oder gar bereits durchführten, für Bayern und Baden-Württemberg nicht infrage kämen. «Wir sind eine Gemeinschaft der Umsichtigen», sagte Söder und verwies damit auf den vorsichtigen Öffnungskurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die «Besonnenen» seien überzeugt, dass die Gefahr durch das Coronavirus weiter bestehen bleibe. «Leichtsinn wäre ein schlechter Berater in dieser Situation.»

Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen sich kommende Woche in einer Schalte über die Zukunft des Automobilsektors in der Corona-Krise austauschen. „Wir wollen nächste Woche eine Videokonferenz der Autoländer machen“, kündigte Söder an. Der Sektor sei stark betroffen. Selbst wenn man alles wieder lockere, könne der Automobilsektor nicht so funktionieren wie vorher, da etwa Zulieferketten wie in Italien nicht funktionierten und Märkte wie die USA nicht geöffnet seien.

Man wolle sich zusammensetzen, um etwa über ökologische Prämienmodelle nachzudenken, um gerade der neuen Generation von Motoren und Autos nach der Phase des Durchhaltens eine Möglichkeit zu geben.

Update vom 23.04.2020, 13.25 Uhr: Söder: Bayern und Baden-Württemberg gehören zu den Vorsichtigen

Bayern und Baden-Württemberg fühlen sich nicht angesprochen von Angela Merkels Kritik an einer zu forschen Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise. Sie seien die Vorsichtigen in Deutschland, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag (23.04.2020) in Ulm. Auch Kretschmann zeigte sich nicht berührt von der Kritik.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch», sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht.

Update vom 23.04.2020, 11.40 Uhr: Söder will Soli noch vor dem Sommer abschaffen

Unmittelbar nach der Koalitionseinigung auf weitere staatliche Hilfen in der Corona-Krise hat CSU-Chef Markus Söder eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch vor diesem Sommer gefordert. «Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise», schrieb der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag auf Twitter. «Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden.»

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Solidaritätszuschlag bundesweit 2021 für rund 90 Prozent der Zahler zu streichen. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im März hatte die SPD bereits vorgeschlagen, diesen Schritt auf den Sommer vorzuziehen. Die Union stimmte dem aber letztlich nicht zu - wobei insbesondere die CSU grundsätzlich schon lange fordert, den Soli nicht nur für 90 Prozent abzuschaffen, sondern für alle.

Söder selbst argumentierte Anfang März allerdings, wegen der Coronavirus-Krise gebe es «keinen Spielraum für finanzielle Experimente». Er betonte, die Union wolle den Soliabbau - «aber keinen halben wie die SPD, sondern für alle».

Die Spitzen von CDU/CSU und SPD hatten sich in der Nacht auf weitere milliardenschwere Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen verständigt. Unter anderem einigten sie sich auf Steuererleichterungen für die in der Corona-Krise besonders belasteten Gastronomiebetriebe. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt.

Bisher gilt für Speisen, die in einem Restaurant, einem Café oder einer Bar verzehrt werden, ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für Gerichte, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen in der Regel nur 7 Prozent an. Nun sollen generell 7 Prozent gelten.

Update vom 23.04.2020, 11.10 Uhr: Erste Regierungserklärung zur Corona-Kriese - die wichtigsten Aussagen von Kanzlerin Merkel im Überblick

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Corona-Krise zu Ausdauer und Disziplin aufgerufen - und das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen scharf kritisiert. Merkel warnte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag vor Rückfällen.

Das sind die wichtigsten Aussagen des Kanzlerin im Überblick:

Merkel nannte die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Hintergrund sind unterschiedliche Regelungen etwa zur Öffnung von Geschäften. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder erneut, wie es weitergeht

aus der vergangenen Woche «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Hintergrund sind unterschiedliche Regelungen etwa zur Öffnung von Geschäften. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder erneut, wie es weitergeht Zwar gebe es Zwischenerfolge im Kampf gegen das Virus, diese aber seien zerbrechlich. « Wir bewegen uns auf dünnem Eis , man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Die Situation sei trügerisch. «Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.»

, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Die Situation sei trügerisch. «Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.» Man müsse vermeiden, von einem Shutdown zum nächsten zu geraten. «Wenn wir gerade am Anfang dieser Pandemie die größtmögliche Ausdauer und Disziplin aufbringen, dann werden wir in der Lage sein, schneller wieder wirtschaftliches, soziales und öffentliches Leben zu entfalten, und zwar nachhaltig.»

aufbringen, dann werden wir in der Lage sein, schneller wieder wirtschaftliches, soziales und öffentliches Leben zu entfalten, und zwar nachhaltig.» Die Pandemie sei eine «demokratische Zumutung», sagte Merkel. «Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte .»

.» Merkel sprach aber von notwendigen Schritten : «Durch die Strenge mit uns selbst (...) haben wir die Ausbreitung des Virus verlangsamt.» Das Gesundheitssystem halte der Bewährungsprobe bisher stand.

: «Durch die Strenge mit uns selbst (...) haben wir die Ausbreitung des Virus verlangsamt.» Das Gesundheitssystem halte der Bewährungsprobe bisher stand. Die Kanzlerin rief dazu auf, vor allem ältere Menschen nicht zu vergessen und sich um sie zu kümmern: «Diese 80-, 90-Jährigen haben unser Land aufgebaut, der Wohlstand, in dem wir leben, den haben sie begründet.»

und sich um sie zu kümmern: «Diese 80-, 90-Jährigen haben unser Land aufgebaut, der Wohlstand, in dem wir leben, den haben sie begründet.» Kurz vor dem EU-Gipfel sprach sich Merkel erneut gegen die Aufnahme von Gemeinschaftsschulden mit gemeinsamer Haftung zur Bewältigung der Krise aus. Für einen solchen Schritt müssten alle Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden, dass ein Teil der Budgethoheit an die EU übertragen werde. «Das wäre ein zeitraubender und schwieriger Prozess und keiner, der in der aktuellen Lage direkt helfen könnte.»

Update vom 23.04.2020, 10.00 Uhr: Merkel stellt Bürger auf lange Zeit der Corona-Einschränkungen ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lange anhalten werden. "Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt", sagte Merkel am Donnerstag (23.04.2020) in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag. Niemand höre es gerne, aber es sei die Wahrheit: "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen."

Derzeit gebe es nur Zwischenergebnisse der Pandemie, so Merkel. Und «dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich. Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Und weiter sagte die Kanzlern: «Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind.» Eine solche Situation sei nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar seien und wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört würden - wechselseitig.

Nichts sei ihr bisher schwerer gefallen als die Beschränkung freiheitlicher Grundrechte, sagte Merkel. Ganz besonders belaste sie, wie die Menschen in Pflege- oder Altenheimen in dieser Krise weitgehend isoliert leben müssten, wo Einsamkeit ohnehin ständig zugegen sei. Es sei «grausam», wenn außer der engagierten Pflegekraft niemand da sein könne. «Vergessen wir nie diese Menschen.» Gerade die 80- bis 90-Jährigen hätten den Wohlstand des Landes begründet und aufgebaut.

Die Frage, wie man verhindere, dass das Virus das Gesundheitssystem überwältige und dann unzählige Menschen das Leben koste, werde noch lange die zentrale Frage für die Politik in Deutschland und Europa sein, sagte die Kanzlerin. «Unser Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe bisher stand.»

Das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen kritisierte die Kanzlerin. Die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Welche Länder sie meinte, sagte Merkel nicht.

Die Kanzlerin sicherte zugleich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) volle Unterstützung zu. «Die WHO ist ein unverzichtbarer Partner, und wir unterstützen sie in ihrem Mandat.» US-Präsident Donald Trump hatte das Agieren der WHO in der Corona-Krise scharf kritisiert und die Streichung der finanziellen Mittel angekündigt. Dafür ist er international scharf kritisiert worden.

Update vom 23.04.2020, 09.50 Uhr: Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise scharf kritisiert. Die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch», sagte Merkel am Donnerstag in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Krise im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte Merkel nicht.

Update vom 22.04.2020, 21.30 Uhr: Maskenpflicht gilt in Bad Homburg auch in der Fußgängerzone

Die Stadt Bad Homburg erlässt für die Fußgängerzone in der Innenstadt eine Maskenpflicht. Von diesem Freitag (24. April 2020) an muss dort auch im Freien wegen der Corona-Pandemie ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Fußgängerzone sei mit einem gut frequentierten Einkaufszentrum vergleichbar, sagte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) am Mittwoch. „Wir haben in den vergangenen Tagen beobachtet, dass wieder viele Menschen unterwegs sind und der Mindestabstand von 1,50 Metern oft nicht eingehalten wird und manchmal auch nur schwer einzuhalten ist.“

In ganz Hessen gilt ab kommendem Montag (27. April 2020) eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Es geht um sogenannte Alltagsmasken, auch Schals sind zur Abdeckung von Mund und Nase möglich. „Es macht keinen Sinn, die Maske in einem Geschäft zu tragen und sie abzunehmen, wenn man wieder auf die belebte Fußgängerzone tritt“, sagte Hetjes.

Update vom 22.04.2020, 17.11 Uhr: Söder lobt bundesweite Corona-Maskenpflicht

CSU-Chef Markus Söder hat die Ankündigungen für eine bundesweite Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie gelobt. „Gute Nachricht: jetzt kommt in allen 16 Bundesländern eine Maskenpflicht. Damit ist klar: die Erleichterungen werden von Schutzmaßnahmen begleitet“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Mittwochnachmittag (22.04.2020) bei Twitter.

Zuvor hatte Bremen als letztes Bundesland angekündigt, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen zum Schutz vor Ansteckungen vorschreiben zu wollen. Die Pflicht gilt in den meisten Ländern – darunter auch Bayern – ab kommender Woche und bezieht sich meistens auf Busse und Bahnen sowie das Einkaufen in Geschäften.

Bund und Länder hatten sich noch vor einer Woche darauf verständigt, Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ zu empfehlen.

Update vom 22.04.2020, 14.40 Uhr: Maskenpflicht für ganz Deutschland kommt

In Deutschland soll es bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus geben. Am Mittwoch (22.04.2020) kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit. Falls Sie einen Mundschutz online kaufen wollen - hier gibt es welche.

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus müssen sich die Menschen damit in ganz Deutschland auf das Tragen von Masken einstellen. Eine Tragepflicht soll in allen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr und mit wenigen Ausnahmen auch beim Einkaufen gelten. Weitere Landesregierungen hatten zuvor ähnliche Schritte angekündigt. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Brandenburg soll am kommenden Montag die Maskenpflicht kommen.

In Brandenburg soll sie allerdings nur im öffentlichen Nahverkehr gelten, wie Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags ankündigte. Das Landeskabinett will am Donnerstag die Maskenpflicht beschließen. Brandenburg geht damit den Weg von Berlin, wo das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab kommendem Montag nur im öffentlichen Nahverkehr, nicht aber in Läden verpflichtend sein soll. In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam allerdings sind Masken ab Montag sowohl in Bussen und Bahnen sowie auch in Geschäften vorgeschrieben.

Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr ab Montag bereits beschlossen und weitet dies nun auch auf das Einkaufen aus. Das beschloss die Landesregierung am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte ein deutschlandweit gemeinsames Vorgehen an. «Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln», sagte die SPD-Politikerin zu «Bild».

Eine Maskenpflicht hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch vergangener Woche eigentlich nicht vorgesehen. In den Beschlüssen war lediglich von einer «dringenden Empfehlung» die Rede. Dann beschloss Sachsen als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eine Maskenpflicht, sie gilt seit Montag.

Die meisten Bundesländer machen dies nun ab kommenden Montag zur Pflicht. Schneller geht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo das Tragen von Mundschutz ab Donnerstag beziehungsweise Freitag in Bahnen und Bussen sowie beim Einkaufen zur Pflicht wird.

Update vom 22.04.2020, 11.56 Uhr: Corona-Impfstoff: Erste klinische Studie in Deutschland zugelassen

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das neuartige Coronavirus erteilt. Das Mainzer Unternehmen Biontech erhält demnach die Genehmigung, seinen Wirkstoff zu testen, wie das PEI am Mittwoch (22.04.2020) mitteilte. Laut Biontech soll es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen geben.

«Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus», teilte das PEI mit. Die Genehmigung sei das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten.

Biontech kooperiert bei der Entwicklung des Impfstoffs mit dem Pharmaunternehmen Pfizer.

In der klinischen Studie der Phase I/II soll unter anderem grundlegend die Verträglichkeit und Sicherheit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden. Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört in die Gruppe der genbasierten Impfstoffe. Diese enthalten genetische Informationen des Erregers. Im Körper werden daraus Proteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe bildet. Biontech arbeitet bisher vorrangig an der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs.

Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen, vier Wirkstoffe werden demnach bereits in klinischen Studien in China und den USA getestet.

In Deutschland werden nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält Cichutek für unwahrscheinlich.

Update vom 22.04.2020, 11.45 Uhr: Kultusminister Piazolo: "Auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren Schulen“

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat am Mittwochvormittag (22. April 2020) neue Details zur Wiedereröffnung der Schulen im Freistaat bekanntgegeben. Der Schulbetrieb in Bayern soll ab dem 27. April nach und nach wieder Fahrt aufnehmen. Eine rasche Rückkehr in die Normalität wird es allerdings nicht geben. „Es gibt im Moment und auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren Schulen“, sagte Piazolo.

Im Klartext: Für die allermeisten Schüler werde auch nach dem 27. April weiterhin die Beschulung zu Hause Alltag sein. „Das ist keine leichte Entscheidung, das ist uns sehr wohl bewusst“, erläuterte Piazolo. Er wisse, dass viele Eltern derzeit leiden unter der Situation und auch an „ihre Grenzen stoßen“.

Update vom 21.04.2020, 18.00 Uhr: Maskenpflicht in Bayern ab Montag - hier schon ab Mittwoch

Im oberbayerischen Rosenheim gilt wegen der Corona-Pandemie ab Mittwoch eine Maskenpflicht. Wer ein Geschäft besucht oder den Nahverkehr nutzt, muss in Stadt und Landkreis eine Mund und Nase verhüllen tragen. Stadt und Landkreis machen damit als erste in Bayern von einer Ermächtigung Gebrauch, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag für sogenannte Corona-Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, angekündigt hatte.

Die Zahl der Infizierten in der Rosenheimer Gegend steigt immer noch an und liegt nach Angaben der der Führungsgruppe Katastrophenschutz unter den Top 10 in Deutschland.



Ab Donnerstag soll es auch im niederbayerischen Straubing eine Maskenpflicht geben. Auch hier sind die Fallzahlen derzeit sehr hoch. In ganz Bayern wird die Maskenpflicht erst ab nächstem Montag (27. April) in Kraft treten. In Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr müssen dann alle Menschen ab dem siebten Lebensjahr einen Schutz über Mund und Nase tragen.