Forscherinnen und Forscher des Human Cell Atlas (HCA) veröffentlichten mit dem Lung Biological Netwerk im Fachjournal Nature Medicine eine Publikation mit ihren neuesten Erkenntnissen über die Verbreitung des Corona-Virus. Das berichtete das Ärztenetzwerk esanum.

Ihr Ziel ist es, durch die Untersuchung menschlicher Zellen das Virus besser zu verstehen und mögliche Medikamente oder Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 entwickeln zu können. Sie liefern mit ihren bisherigen Untersuchungen einerseits wichtige Ergebnisse über den Infektionsweg des Corona-Virus, andererseits zeigen sie auf, welche Organe anfällig für Schäden durch den Virus sind.

Studie zu Rezeptorproteinen: Deshalb verbreitet sich Covid-19 so schnell

Untersuchungen zeigten, dass bei Becherzellen und Flimmerepithel in der Nase besonders viele der vulnerablen Rezeptorproteine vorhanden sind, die das Corona-Virus nutzt, um in unsere Zellen einzudringen. Auch im Auge und in anderen Organen wie dem Herzen sind diese Proteine zu finden. Sie bieten dem Virus also gute Möglichkeiten, sie zu befallen. Diese Erkenntnisse sind unter anderem dafür wichtig, Medikamente zu entwickeln, die die Übertragung des Virus erschweren.

SARS-CoV-2 befällt vor allem die Lunge und die Atemwege. Im schlimmsten Fall können die Viren eine Lungenentzündung auslösen und sogar bis zum Tod führen. Viele Infizierte weisen typische Schnupfen-Symptome wie Husten, Fieber und Halsschmerzen auf, bei einigen verläuft die Krankheit auch symptomlos. Diese Personen sind aber trotzdem ansteckend und die Viren vor allem über Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen entstehen, weitergeben.

Um einen Impfstoff oder Medikamente gegen SARS-CoV-2 entwickeln zu können, ist es wichtig zu verstehen, wie dieses Virus funktioniert. Bereits bekannt war den Wissenschaftlern, dass sich das Corona-Virus unsere Zellen auf ähnlichem Weg infiziert wie das der SARS-Epidemie im Jahr 2003. Die genauen Zelltypen, die in der Nase beteiligt sind, waren noch nicht genau bestimmt worden.

Welche Zellen sind an der Infektion beteiligt?

Deshalb analysierten Forscher verschiedene Datensätze des Human Cell Atlas Konsortiums, die aus der Einzelzell-RNA-Sequenzierung von mehr als 20 verschiedenen Geweben nicht infizierter Menschen gewonnen worden waren. Darunter fanden sich Zellen aus der Lunge, Nasenhöhle, Auge, Darm, Herz, Niere und Leber. Die Forscher untersuchten, welche der einzelnen Zellen die beiden wichtigsten Eintrittsproteine besitzen, die das Virus für die Infektion nutzt.

Dr. Waradon Sungnak, der Erstautor der Studie vom Wellcome Sanger Institute, sagte: "Das Rezeptorprotein – ACE2 – und die TMPRSS2-Protease, die beim Eintritt von SARS-CoV-2 helfen kann, wird in den Zellen verschiedener Organe exprimiert. Darunter sind die Zellen an der Innenseite der Nase. Wir haben gezeigt, dass von allen Zellen die schleimproduzierenden Becherzellen und Flimmerzellen in der Nase die höchsten Konzentrationen dieser beiden Proteine aufweisen. Das macht diese Zellen zum wahrscheinlichsten Erstinfektionsort für das Virus."

Dr. Martijn Nawijn vom Universitätsklinikum Groningen in den Niederlanden erklärte für das HCA Lung Biological Network: "Diese speziellen Zellen in der Nase sind jetzt erstmals mit COVID-19 in Verbindung gebracht worden. Natürlich gibt es viele Faktoren, die die Übertragbarkeit des Virus beeinflussen. Aber unsere Ergebnisse passen gut mit den bisher beobachteten rasanten Infektionsraten des Virus zusammen. Die Lage dieser Zellen an der Oberfläche der Naseninnenseite macht sie für das Virus leicht zugänglich und kann bei der Übertragung auf andere Menschen helfen."

Corona-Virus erreicht leicht die Zellen in der Nase

Ein Infektionsweg über die Augen oder Tränendrüsen ist nicht auszuschließen, ebenso wie eine fäkal-orale Übertragung, denn die beiden wichtigsten Eintrittsproteine ACE2 und TMPRSS2 sind auch in Hornhaut-Zellen des Auges und in der Darmschleimhaut zu finden. Beides wurde bereits in einigen wenigen Patienten beobachtet.

Wenn Zellen geschädigt werden oder eine Infektion bekämpfen, werden außerdem verschiedene Immungene aktiviert. Die Studie zeigte, dass die Produktion des ACE2-Rezeptors in den Nasenzellen wahrscheinlich gleichzeitig mit diesen anderen Immungenen aktiviert wird.

Bei bis zu 20 Prozent der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten treten Herzmuskelschäden oder sogar Herzversagen auf. Es ist wichtig, auch für das Herz die Zellen zu bestimmen, durch die das Virus eindringen und das Herz schädigen kann, um mögliche Behandlungen erwägen zu können.

500.000 Einzelzellen analysiert

"Wir haben mehr als 500.000 Einzelzellen aus 14 menschlichen Herzen analysiert. Dabei haben wir die zellulären Bereiche identifiziert, die diese Eintrittspforte expremieren: Das sind Perizyten – also Zellen, die zum feinen Kapillarsystem des Herzens gehören –, Herzmuskelzellen und Fibroblasten, die dazu beitragen, dem Herzen seine Struktur zu geben", sagte Dr. Michela Noseda vom National Heart and Lung Institute des Imperial College in London.

Unter der Leitung von Professor Norbert Hübner, der unter anderem im Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) tätig ist, und Jonathan Seidman, Bugher Professor für Kardiovaskuläre Genetik an der Harvard Medical School, erforschen 13 Wisssenschaftler aus Deutschland, Großbritannien und den USA jede einzelne Zelle des menschlichen Herzens. Zu dieser Gruppe gehören auch Michela Noseda und Sarah Teichmann.

"Den ACE2-Rezeptor haben wir vor allem bei den Perizyten gefunden. Der Rezeptor spielt vermutlich eine grundlegende Rolle dabei, den Blutfluss im Körper aufrechtzuerhalten. Seine Rolle bei den Herzproblemen von COVID-19-PatientInnen ist dagegen eine andere Sache. Wir wissen noch nicht, ob das Virus selbst die Schäden am Herzen verursacht oder ob es sich um sekundäre Effekte handelt."

Den Human Cell Atlas nutzen, um COVID-19 zu verstehen

Dr. Sarah Teichmann, eine Senior-Autorin der Studie vom Wellcome Sanger Institute und Ko-Vorsitzende des HCA-Organisationskomitees, ergänzte: "Noch während wir den Human Cell Atlas aufbauen, wird er bereits dafür genutzt, COVID-19 zu verstehen und um die Zellen zu identifizieren, die für die erste Infektion und die Übertragbarkeit entscheidend sind. Diese Informationen können genutzt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen. Das Wissen um die genauen Zelltypen, die für die Virusübertragung wichtig sind, bietet eine Grundlage, um potenzielle Therapien zu entwickeln und die Ausbreitung des Virus zu reduzieren."

Das globale HCA Lung Biological Network arbeitet weiterhin mit den Daten an der Identifizierung für Zellen, die bei einer Covid-19-Erkrankung eine Rolle spielen.

Professor Sir Jeremy Farrar, Direktor von Wellcome, sagte abschließend: "Indem er die Merkmale jedes einzelnen Zelltyps bestimmt, hilft der Human Cell Atlas WissenschaftlerInnen, Krankheiten wie COVID-19 auf eine völlig neue Art und Weise zu diagnostizieren, zu überwachen und zu behandeln. ForscherInnen auf der ganzen Welt arbeiten in beispiellosem Tempo daran, unser Verständnis von COVID-19 zu vertiefen. Diese neue Arbeit ist ein Beweis dafür. Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und der offene Austausch von Forschungsergebnissen ist entscheidend für die rasche Entwicklung wirksamer Diagnostika, Therapien und Impfstoffe und um sicherzustellen, dass kein Land zurückgelassen wird."

(sh)