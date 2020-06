Die Forscher setzen dabei auf Gebiete, in denen sich das Coronavirus bereits ausgebreitet hat. "Die Lösung besteht darin, sich auf Gegenden zu konzentrieren, wo das Virus weit verbreitet ist, derzeit wären das Länder wie Brasilien und Mexiko", so Ayfer Ali, Forscherin an der "Warwick Business School", zu Reuters.

Bei Impfstoff-Studien gibt es meist zwei verschiedene Testgruppen. Eine Gruppe erhält die potenzielle Impfung, die andere ein Placebo.

Pharmaunternehmen suchen derzeit weltweit nach einem geeigneten Stoff, um gegen das Coronavirus zu impfen. Insgesamt gibt es über 133 Forschungsprojekte auf der Welt. Das geht aus Angaben des "Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen" hervor. Mittlerweile befinden sich einige Forschungsprojekte in einem Stadium, das bereits Tests an Menschen zulässt. Dabei werden unter anderem die Reaktion des Immunsystems, die allgemeine Verträglichkeit und die Dosierung des Stoffes analysiert.

Zahlreiche Unternehmen befinden sich in einem Wettlauf, wer zuerst einen passenden Impfstoff auf den Markt bringt. Dabei wird neben der Entwicklung und Testung eines Impfstoffes auch die massenhafte Produktion zur enormen Herausforderung. Nicht zuletzt liegt es auch an den staatlichen Gesundheitsbehörden zu kontrollieren, dass kein Stoff in die Massenproduktion geht, bevor er stichhaltig und ausreichend erforscht wurde.

Einige Experten rechnen damit, dass es zwölf bis 18 Monate dauern kann, bis ein Impfstoff alle Kriterien erfüllt. Andere sprechen davon, dass bis Jahresende ein geeignetes Mittel zu Verfügung steht.

Greifen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiterhin, könnte eine zweite Corona-Welle in Deutschland verhindert werden. Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erklärt, wie das funktionieren könnte. Die Impfstoff-Forscher hierzulande dürfte das einerseits freuen, andererseits müssten sie sich auf die Suche nach neuen "Hot-Spots" begeben.

tu