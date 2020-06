Corona-Hotspot Ischgl: Viele Bürger waren unbemerkt infiziert

Im Zuge der Corona-Krise fällt immer wieder der Name Ischgl. Der österreichische Skiort gilt als "Corona-Hotspot" und war maßgeblich an der Verbreitung des Virus "Sars-CoV-2" im europäischen Raum beteiligt.

Durch infizierte Skiurlauber wurde das Coronavirus von Österreich nach ganz Europa getragen: Eine neue Studie zeigt nun, wie viele Bürger Ischgls tatsächlich infiziert waren.

Update vom 26.06.2020, 11.00 Uhr: Deutlich mehr Menschen infiziert als bislang bekannt

Der Tiroler Ort Ischgl hat deutlich mehr zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus beigetragen als zu Anfang angenommen. Laut einer Studie der Medizinischen Universität Innsbruck, haben 42,4 Prozent der untersuchten Bürger Antikörper gegen Covid-19 entwickelt, wie Deutschlandfunk berichtet.

Das ist, laut der Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer, der weltweit höchste publizierte Wert. Nur 15 Prozent der getesteten Personen hatten im Vorfeld bereits die Diagnose erhalten. Somit haben 85 Prozent die Infektion unbemerkt durchgemacht.

In einem Fragebogen wurde nach Symptomen wie Geschmacks- und Geruchsstörungen, sowie Fieber und Husten gefragt. Dabei gaben viele Studienteilnehmer an, diese Symptome gehabt zu haben. Für die Studie wurden Ende April fast 1.500 Personen auf freiwilliger Basis getestet. Das umfasst circa die gesamte Bevölkerung des attraktiven Ferienortes.

Deutsche Studie bestätigt: Nähe zu Ischgl erhöht Infektionsrate

Das "Institut für Weltwirtschaft (IfW)" hat das Verbreitungsgebiet Ischgl genauer untersucht und ist zu einer erstaunlichen Erkenntnis gekommen: Bezogen auf die geografische Nähe zu Ischgl in Tirol ließ sich feststellen, dass Landkreise, welche näher an der sogenannten "Superspreader-Location" liegen, eine bedeutend höhere Infektionsrate besitzen, als Landkreise, welche weiter entfernt sind.

"Schon ein um zehn Prozent kürzerer Anfahrtsweg nach Ischgl, erhöht die Infektionsrate im Durchschnitt um neun Prozent", sagt IfW-Präsident Gabriel Felbermayr. Doch die Rechnung geht auch in die andere Richtung: "Lägen alle deutschen Kreise so weit weg von Ischgl wie der Kreis Vorpommern-Rügen, gäbe es in Deutschland fast 50 Prozent weniger Infektionen mit dem Coronavirus."

Verblüffender Faktor scheint eine Rolle bei der Verbreitung zu spielen

Aber nicht nur die geografische Nähe scheint ausschlaggebend für die hohe Dichte an Infektionen bei Ischgl zu sein. Denn verglichen mit den Daten anderer "Corona-Hotspots", ist der Skiort der Einzige bei dem eine solche Anomalie festgestellt werden konnte.

So heißt es in der Studie, dass im Vergleich zu ebenfalls von Corona stark betroffenen Regionen wie Heinsberg oder Mullhouse/Grand-Est an der deutsch-französischen Grenze "keine vergleichbaren geografischen Einflüsse auf das Infektionsgeschehen in Deutschland empirisch" nachgewiesen werden konnten.