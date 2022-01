Alle sehnen das Ende der Corona-Pandemie herbei. Doch dafür müssen wir gleich zu Beginn 2022 die Omikron-Welle über uns ergehen lassen. Diese könnte jedoch auch der Schlüssel zum Ende der pandemischen Lage sein.

Das neue Jahr hat gleich wieder mit neuen Sorgen, rund um Corona begonnen. Omikron überrollt uns und Mitte bis Ende Januar wird der höchste Peak erwartet.

Die Variante scheint nochmal deutlich ansteckender zu sein als Delta. Daher wird es auch weiterhin neue Kontaktrestriktionen geben. Das einzige, was aktuell hilft, ist eine frische oder eine dritte Impfung.

In den kommenden Wochen und Monaten könnten allerdings noch weitere Vakzinen zugelassen werden. Diese sollen das Virus noch effektiver bekämpfen.

Nach der Omikron-Welle wird es vermutlich nicht mehr viele Menschen geben, die mit dem Virus noch nicht in Kontakt gekommen sind. Sei es durch eine Impfung oder durch eine Infektion.

Danach kann das Virus aber möglicherweise und endgültig zu einem saisonalen Ereignis werden, welches ab Herbst immer wieder auftritt, so wie das Grippevirus. Das bedeutet jedoch nicht, das komplette Ende, denn aus der Pandemie wird eine Endemie.

Das bedeutet, dass das Virus dauerhaft bleiben wird und es immer wieder zu kleinen oder größeren Ausbrüchen kommt. Ein Zeitpunkt für diesen Übergang kann jedoch noch nicht prognostiziert werden.

Die aktuelle Situation ist sehr vage, grundsätzlich gegensätzliche Meinungen gibt es jedoch kaum. Manche Experten hoffen, dass sich die Varianten, so wie es bei Omikron bereits ist, weiter abschwächen und nicht viel schlimmer als eine klassische Erkältung sind.

Andere Fachleute wünschen sich dagegen weitere Beschränkungen im Bereich der Kontaktauflagen oder sogar eine Impfpflicht.

Fest steht, dass mit Omikron infizierte Personen, die bereits eine dritte Impfung hinter sich haben, nur mit einem sehr schwachen Verlauf rechnen dürfen. Das macht Hoffnung, denn Kontakteinschränkungen und andere Auflagen wären nicht mehr zwingend notwendig, wenn kaum noch Menschen aufgrund des Virus hospitalisiert werden müssten.

Auch Hendrik Streeck und Christian Drosten zeigen sich gegenüber der Omikron-Welle relativ optimistisch. Zwar ist die Variante extrem infektiös, allerdings sind die Verläufe deutlich weniger stark als befürchtet. Durch die Omikron-Variante, kann Corona zu einem Erkältungsvirus werden, zumindest laut Drosten.

Trotzdem bleibt es in Deutschland bei dem Problem, dass sehr viele Erwachsene ungeimpft sind. Diese Situation muss laut Drosten bis Ostern politisch moderiert werden, für die Ungeimpften muss dringend eine Lösung her. Er geht jedoch nicht davon aus, dass sich alle Menschen im Frühjahr noch einmal Booster lassen müssen. Wenn sich das Virus im Herbst nicht stark verändert, steht uns ein normaler Winter 2022 bevor.

Auch Hendrik Streeck zeigt sich leicht optimistisch, verschärfte Einschränkungen hält er momentan nicht für notwendig. Zunächst solle man abwarten, wie sich die Fallzahlen entwickeln, sodass es eine bessere Datengrundlage für Entscheidungen gibt. Omikron könnte aber tatsächlich zum Glücksfall werden.

