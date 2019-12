Die EU-Kommission will am Donnerstag (5. Dezember 2019) und am Freitag (6. Dezember 2019) über ein Verbot des Giftstoffes in der EU beraten. Recherchen der französischen Zeitung Le Monde, der Süddeutschen Zeitung und des Bayerischen Rundfunks zufolge, will sich Deutschland bei der Abstimmung zu "Chlorpyrifos" für ein EU-weites Verbot einsetzen.

Derweil ist unklar, wie sich die südeuropäischen Staaten Spanien, Portugal, Griechenland und Italien in der Abstimmung verhalten. Dort wird "Chlorpyrifos" in Massen eingesetzt. Für ein wirksames Verbot müssten sich 65 Prozent der Kommissionsmitglieder einsetzen.