Ein Hundekuss oder das Abschlecken eines Hundes ist eigentlich nichts schlimmes. Ganz im Gegenteil, es kann die Verbindung zwischen Hund und Herrchen sogar stärken. Wie ein tragisches Beispiel aus Bremen zeigt, kann so ein Hundekuss in seltenen Fällen aber auch tödlich enden: Ein 63-jähriger Mann starb dort, nachdem ihm sein Hund über das Gesicht geschleckt hatte. Offenbar hatte der Mann sich eine tödliche Infektion durch den Speichel des Hundes eingefangen.

Mann litt unter grippeähnlichen Symptomen

Wie aus einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz im Fachmagazin "European Journal of Case Reports in Internal Medicine" hervorgeht, litt der Mann die ersten Tage lang an einer grippeähnlichen Symptomatik. Doch seine Situation verschlimmerte sich: Mit Hauteinblutungen an seinen Armen und im Gesicht wurde der Mann in das Rote Kreuz Krankenhaus in Bremen eingeliefert. Die Ärzte im Krankenhaus diagnostizierten eine schwere Blutvergiftung, sowie schwere Organschäden.