Bodylotion-Test: Schlusslichter sind Nivea, Neutrogena und Dusch Das

Was wurde getestet? Öko-Test hat für das Öko-Test Jahrbuch 2021 den großen Bodylotions-Test von 2019 neu aufgelegt. Im Test befanden sich 46 Bodylotions*, davon handelt es sich bei 19 Körpercremes um Naturkosmetik-Produkte. Die meisten der Cremes werden als "reichhaltig" oder als für trockene Haut geeignet beschrieben - perfekt für die kalte Jahreszeit, in der unsere Haut mit der trockenen Heizungsluft zu kämpfen hat. Geprüft wurden die Bodylotions auf enthaltene Schadstoffe wie Paraffine und Silikone, Duftstoffe und Kunststoffverbindungen.

Testergebnis: 27 der getesteten Bodylotions werden von Öko-Test mit "sehr gut" oder "gut" bewertet - das heißt, dass mehr als die Hälfte der Cremes zu empfehlen sind. Die Naturkosmetik-Cremes schneiden ausschließlich mit der Bestnote ab. Problematisch sind Mineralöl-Rückstände sowie der kritische Duftstoff Lilial - dafür wurden acht Bodylotions mit einem "ungenügend" abgestraft, acht Produkte werden nur durchschnittlich bewertet. Unter den Schlusslichtern sind große Marken wie Nivea* und Neutrogena*.

Body Lotion-Test: Nivea, Neutrogena und Dusch Das werden abgehängt

Paraffine, Silikone und krebserregende Duftstoffe - solche Substanzen möchte man nicht an seine Haut lassen. Dennoch konnte Öko-Test diese Stoffe in einigen Bodylotions nachweisen. Bekannte Marken wie Nivea, Neutrogena und Dusch Das* enttäuschen - von der Verwendung dieser Cremes ist abzuraten. Die Naturkosmetik* im Test ist durchweg sehr gut, viele der günstige Produkte sind ebenfalls zu empfehlen.

Problematischer Duftstoff Lilial in fünf Bodylotions

In fünf der Bodylotions konnte Öko-Test den Duftstoff Lilial nachweisen. Dieser wird als kritisch angesehen, da sich in Tierversuchen zeigte, dass er sich schädlich auf die Fortpflanzung auswirkt. Aus diesem Grund spricht sich das Verbraucherschutzkomitee für Kosmetik der Europäischen Union gegen Lilial aus - da er als nicht sicher für die Gesundheit der Verbraucher eingeschätzt wird.

Nichtsdestotrotz verwendenden fünf der getesteten Bodylotions* diesen Duftstoff. Die Tester konnten ihn in den Produkten Bettina Barty Vanilla Rich Body Milk, Dusch Das Body Lotion Ich Fühle Mich Verwöhnt, Linola Hautmilch, Medicos Olivenöl Körper-Balsam und Vandini Blütenwasser Nutri Body Lotion, trockene Haut nachweisen. In der Bodylotion von Bettina Barty* befindet sich zusätzlich künstlich hergestellter Moschusduft - sogenannter Moschus-Keton. Dieser lagert sich im Fettgewebe ab, was vermieden werden sollte. Denn wer will schon chemisch hergestellte Substanzen im Körper haben?

Erd- und Mineralöl in einigen Bodylotions

Drei der Bodylotions enthalten Erdöl-Rückstände - diese kommen in den Paraffinen vor, die Öko-Test in diesen Produkten nachweisen konnte. Diese Paraffine enthalten außerdem aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), welche im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Aus diesem Grund ist von den Bodylotions von Biotherm*, Neutrogena und Nivea abzuraten.

Problematisch sind diese Erdölprodukte, da sie sich nicht gut in unsere Haut einfügen - anders als natürliche Öle. MOAH entsteht dann, wenn diese Paraffine nicht angemessen aufbereitet werden. Bei Verwenden solcher belasteter Produkte wird also die Gesundheit potentiell riskiert. Sieben der getesteten Bodylotions enthalten Polyethylenglykole und verwandte Stoffe (PEG). Diese PEG sorgen dafür, dass sich das in den Cremes enthaltene Wasser mit den Ölen verbindet. Kritisch zu sehen sind sie, da sie die Haut durchlässig für Fremdstoffe machen können.

Schädlich für die Umwelt: Silikone in zwei Bodylotions

Die Silikonverbindung Cyclopentasiloxan ist sehr schädlich für die Umwelt, da sie schwer abbaubar ist und sich in der Umwelt anreichert. So kann sie unter anderem Wasser verunreinigen. Diese Verbindung wurde in zwei der Bodylotions im Test, der Fenjal Intensive Body Milk und der Dove Reichhaltige Body Milk, gefunden. Die Mengenbeschränkung, die es seit Januar 2020 für diese Silikonverbindung gibt, gilt nur für abwaschbare Kosmetika, wie Shampoo*, nicht jedoch für Kosmetika, die auf der Haut verbleiben.

Auch einige Konservierungsstoffe sind den Testern ein Dorn im Auge. Das sind in erster Linie die, die mutmaßlich hormonähnliche Eigenschaften aufweisen. So konnte in zwei der getesteten Produkte der Konservierungsstoff Propylparaben - in der Dusch Das Body Lotion Ich Fühle Mich Verwöhnt und in der Dove Reichhaltige Body Milk, trockene Haut. Solche Stoffe, die ähnlich wie Hormone wirken, können unter anderem dafür sorgen, dass die Pubertät von Mädchen früher beginnt, wie Forscher der Universität Berkeley bereits nachweisen konnten.

Testsieger: Viele günstige Produkte und Naturkosmetik

Auf der anderen Seite ist aber auch hervorzuheben, dass ganze 27 Bodylotions mit "sehr gut" und "gut" abgeschnitten haben. Darunter Alterra* Intensiv Körperlotion Bio-Sanddorn & Bio-Arganöl, Alverde Körpermilch Bio-Kakaobutter Bio-Hibiskus*, Alviana Flower Emotion Bodylotion Bio-Wildrose* und Dr. Hauschka Rosen Körperbalsam* (alle "sehr gut"). Sie alle waren frei von bedenklichen Inhaltsstoffen und sind teilweise zu einem kleinen Preis zu kaufen.

"Gute" Bodylotions sind CD Feuchtigkeitslotion Wasserlilie*, Sebamed Body-Milk*und Soi Bodylotion Drachenfrucht- & Kokosduft. Hierbei entdeckten die Tester weitere Kunststoffverbindungen, ansonsten waren die Cremes einwandfrei.

Diese Inhaltsstoffe sollten Sie vermeiden

Bei diesen Inhaltsstoffen sollten Sie hellhörig werden und besser einen Bogen um das Produkt machen:

Acryl/ate, Carbomer, Crosspolymer, Copolymer, Polybutene : Das sind Plastikverbindungen, die sich umweltschädigend auswirken und unbedingt vermieden werden sollten.

: Das sind Plastikverbindungen, die sich umweltschädigend auswirken und unbedingt vermieden werden sollten. Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cera Microsristallina : Hier hinter verstecken sich Erdölverbindungen.

: Hier hinter verstecken sich Erdölverbindungen. Butylphenyl Methylpropional : Diese Bezeichnung steht für den kritischen Duftstoff Lilial.

: Diese Bezeichnung steht für den kritischen Duftstoff Lilial. Dimethicon, Dimethiconol, Cyclopentasiloxan, Cyclohexasiloxan: Das sind verschiedene Bezeichnungen für Silikone.