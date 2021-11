Bluthochdruck ist laut Robert-Koch-Institut einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkte

ist laut Robert-Koch-Institut einer der wichtigsten Risikofaktoren für Blutdrucl natülich senken: Auch Hausmittel können helfen, das Risiko zu senken

Auch Hausmittel können helfen, das Risiko zu senken Kamillentee als neues Mittel zur Vorbeugung

Studie zeigt: Gewürze sind das A und O für die Herzgesundheit

Rote Bete kann helfen - und vieles mehr!

Rund 25 Prozent der Menschen leiden unter Bluthochdruck (Hypertonie). In Deutschland ist die Krankheit ebenfalls weit verbreitet: Laut der Deutschen Gesellschaft für Hypertonie leiden zwischen 20 und 30 Millionen Bundesbürgern an erhöhtem Blutdruck. Bestimmte Hausmittel sollen als natürliche Helfer wie Medikamente wirken - dazu zählt beispielsweise Kamillentee. Welche schwerwiegenden Folgen eine unbehandelte Hypertonie haben kann, wird in einem Schreiben des Robert-Koch-Instituts klar. Dort heißt es: "Bluthochdruck gehört zu den größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ist damit eine wesentliche Determinante der häufigsten Todesursache im Erwachsenenalter."

Blutdruck senken mit Hausmitteln: Rote Bete und Kamillentee helfen

Wichtig ist, dass Sie eine Hypertonie frühzeitig erkennen und wissen, ab welchen Werten ihr Blutdruck zu hoch ist. Meistens werden zur Prävention Tabletten oder Medikamente verschrieben. Daneben gibt es noch spezielle Therapien. Doch es gibt auch einige Hausmittel, welche die zu hohen Blutdruckwerte senken sollen. Eines der bekanntesten Lebensmittel wäre beispielsweise Rote Bete.

Nun hat eine britische Medizinerin entdeckt, dass ein weiteres Lebensmittel helfen kann, welches vermutlich jeder zu Hause hat: Kamillentee.

Nicht nur bei Erkältung: Kamillentee als Blutdrucksenker

In einem Artikel der Doktorin Sarah Brewer von der Cambridge University heißt es, dass Kamillentee drei besondere Eigenschaften aufweisen würde, welche das Heißgetränk zum Geheimtipp gegen Bluthochdruck machen würden:

Erstens: Kamille hat eine entzündungshemmende und krampflösende Wirkung, welche den Gefäßwänden hilft, sich zu entspannen und zu erweitern. Dadurch kann das Blut besser durch die Venen und Arterien fließen. Folglich entsteht weniger Druck in den Blutgefäßen.

Zweitens: Kamille hat von Natur aus eine ähnliche Wirkungsweise, wie das Arzneimittel Diuretika, welches bei Bluthochdruck verschrieben wird. Es hilft dabei, das überschüssige Salz von unserem Körper zu trennen.

Drittens: Kamillentee hat eine entspannende Wirkung auf unseren Körper und senkt das Stresslevel, was zu einem ruhigeren Schlaf führt.

Ein weiterer Vorteil von Kamillentee sei, dass er im Gegensatz zu schwarzem oder grünem Tee kein Koffein enthalte, welches ab einer gewissen Menge zu hohem Blutdruck führen würde.

Laut Brewer würden all diese Faktoren zusammen helfen, einen hohen Blutdruck zu senken, besonders wenn die Hypertonie mit Angstzuständen oder Stress verbunden sei. "Kamillentee wird seit langem als Heilpflanze verwendet und wurde von den alten Ägyptern, Griechen und Römern wegen seiner beruhigenden und entspannenden Eigenschaften verehrt", so die Doktorin.

Blutdruck senken: Studie zeigt, dass Kräuter und Gewürze helfen

Kräuter und Gewürze machen das Essen nicht nur wesentlich leckerer, sie helfen laut einer aktuellen Studie auch dabei, den Blutdruck zu senken und das auf ganz natürlich Weise. Das großzügige Würzen von Mahlzeiten mit Gewürzen und Kräutern (außer Salz und Zucker) kann nach Angaben einer amerikanischen Forschungsgruppe Vorteile für die Gesundheit von Herz und Kreislauf haben.

Forschende der Penn State Univerity fanden im Rahmen einer kontrollierten Ernährungsstudie heraus, dass das vierwöchige Würzen von Speisen mit 6,5 Gramm beziehungsweise 1,3 Teelöffeln Gewürzen und Kräutern mit einer Senkung des Blutdrucks verbunden ist. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich in dem „American Journal of Clinical Nutrition“ vorgestellt.

Die Forschenden verwendeten eine Mischung aus 24 verschiedenen Kräutern und Gewürzen, die häufig in der Küche zum Kochen genutzt werden, darunter Zimt, Koriander, Ingwer, Kreuzkümmel, Petersilie, Schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Kurkuma, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Chilipulver, Rosmarin Koriander, Oregano, Basilikum, Roter Pfeffer, Thymian, Lorbeerblätter, Kardamom, Sesamsamen, Salbei, Mohn und Dill. Nach Auswertung der Daten konnten die Forschenden eindeutig feststellen, dass die Teilnehmenden nach dem Verzehr der Diät mit hohem Anteil an Kräutern und Gewürzen einen niedrigeren systolischen und diastolischen Blutdruck hatten als nach einer Diät mit niedrigem oder mittlerem Anteil an Gewürzen und Kräutern. Die erzielte Senkung bewegte sich im Bereich zwischen 1,5 und 1,9 mmHg.

Hausmittel gegen Bluthochdruck: Dunkle Schokolade soll Abhilfe schaffen

Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, sollen normalerweise zuckerhaltige Lebensmittel meiden, da diese schneller zu einem Übergewicht und damit einem noch höheren Blutdruck führen können. Im Falle der dunklen Schokolade muss hierbei offenbar eine Ausnahme gemacht werden.

Laut einer Studie des Polytechnic Institute of Coimbra führt der regelmäßige und moderate Genuss dunkler Schokolade zu einer Blutdrucksenkung. Ausschlaggebend dafür sind sogenannte Flavanole, die reichlich in dunkler Schokolade vorhanden ist.

In der vorgestellten Studie des Instituts heißt es, dass der tägliche Konsum von dunkler Schokolade zu einer Senkung des Blutdrucks führt. Dies soll sogar innerhalb nur eines Monats passieren. Grund für die positive Wirkung von dunkler Schokolade ist der hohe Kakao-Gehalt. Dunkle, stark kakaohaltige Schokolade ist reich an Antioxidantien und enthält eben jene Flavonole. Diese werden mit verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Unter anderem eine reduzierte Insulinresistenz, eine bessere Gewichtsregulierung und schnellere Wundheilung.

Die Studien-Ergebnisse wurden in dem englischsprachigen Fachblatt "Nutrition" publiziert. Auch verschiedenen Kräutern und Pflanzen werden blutdrucksenkende Wirkungen nachgesagt. Dazu gehören beispielsweise Knoblauch, Bärlauch, Sojabohnen, Rote Bete, Olivenblätter, Hibiskusblüten, Baldrian, Melisse-blätter und Lavendelblüten.

Übrigens: Mediziner haben herausgefunden, dass spätes Essen zu erhöhtem Blutdruck führt. Dadurch steigt das Risiko eines Herzinfarktes.