Blauzungenkrankheit erreicht Franken: Mitte Januar 2019 erreichte die sogenannte Blauzungenkrankheit Rheinland-Pfalz, mittlerweile sind auch Regionen in Franken betroffen. Wie das zuständige Landesuntersuchungsamt damals mitteilte, wurde dort ein Tier vorsorglich getötet. Die Sperrzone gilt mindestens zwei Jahre. Nun also auch in Franken - doch was ist die Blauzungenkrankheit eigentlich?

Blauzungenkrankheit in Franken: Was steckt dahinter?

Die Blauzungenkrankheit betrifft insbesondere Ziegen, Rinder und Schafe. Der Name entstammt dem häufig auftretenden Symptom, der bläulichen Färbung der Zunge bei Tiere, die sich infiziert haben. Konkret passiert folgendes im tierischen Körper: Die Schleimhäute der Tiere entzünden sich, es kommt zu Gefäßstauungen und es treten Schwellungen und Blutungen auf.

Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich. Trotz dessen, dass die Bevölkerung mit Fleisch, Milch und Wolle in Kontakt kommt, kann die Krankheit nicht übertragen werden. Es besteht demnach keine Gefahr für den Menschen.

Impfungen gegen die Krankheit: Die Lage der Landwirte

Landwirtschaftliche Betriebe können ihre Tiere durch Impfungen schützen. Aktueller Anlass für das Sperrgebiet, welches auch Franken tangiert, ist der Ausbruch der Krankheit in Calw (Baden-Württemberg): Dort ist die Blauzungenkrankheit in einem rinderhaltigen Betrieb angekommen. Die Sperrzone besitzt einen Radius an 150 Kilometern, der bis nach Nordbayern reicht.

Mittlerweile hat auch eine Behörde in Franken reagiert: Das Landratsamt Neustadt-Aisch hat ebenfalls eine Sperrzone festgelegt. Davon sind insbesondere Uffenheim (mit allen Stadtteilen), Hemmersheim und Simmershofen. tu

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Horrorreise - 24-Jährige streichelt im Urlaub eine Katze und ist gelähmt