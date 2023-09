Blaue-Zonen-Diät: 7 Lebensmittel, die Menschen essen, die länger leben als andere

Die fünf Blauen Zonen - hier leben Menschen, die besonders lange leben - zeichnen sich durch eine besondere Ernährung aus. Diese Ernährung ist reich an vollwertigen, pflanzlichen Lebensmitteln.

Außerdem enthält sie in der Regel viel weniger Zucker, Fleisch und Milchprodukte als die typische Kost in zum Beispiel den USA oder Deutschland.

Ernährung für eine gesundes, langes Leben: Diese 7 Lebensmittel zählen dazu

In den fünf Blauen Zonen der Welt gehören unter anderem Bohnen, Gemüse, Kräuter und Wein zu den Grundnahrungsmitteln. Die Bewohner in den Zonen leben trotz ihrer durchschnittlichen Genetik gesünder und länger als andere. Zu den Blauen Zonen zählen: Italien, Kalifornien, Griechenland, Costa Rica und Japan. Der Experte für Langlebigkeit Dan Buettner hat in den letzten 20 Jahren untersucht, was die Menschen genau essen und trinken und daraus ein Buch entwickelt. Das sind seine sieben Lieblingslebensmittel:

1. Bohnen gehören zur Blaue-Zonen-Diät

Eine Sache haben alle Blaue Zonen gemeinsam: ihre Liebe zu Bohnen, Kichererbsen oder Sojabohnen-Tofu. Und das zu Recht: Bohnen sind nämlich reich an Ballaststoffen. Ballaststoffe sind wichtig für eine gute Gesundheit und ein langes Leben. Obendrein unterstützen sie gesunde Darmbakterien und enthalten viel Eiweiß. Bohnen zusammen mit einem Vollkorngetreide wie Reis oder Mais bilden ein komplettes Protein. Ein komplettes Protein enthält alle für den Körper erforderlichen Aminosäuren, ohne dass Fleisch gegessen werden muss. Der Ernährungsexperte Buettner empfiehlt, mindestens eine halbe Tasse Bohnen pro Tag zu essen.

2. Nüsse als nährstoffreiches Grundnahrungsmittel

Ein weiteres Grundnahrungsmittel in Italien & Co. stellen nährstoffreiche Nüsse dar. Egal, ob Mandeln oder Pistazien - Nüsse strotzen nur so vor gesunden Fetten, Ballaststoffen, Kalium, Magnesium und Eiweiß. Buettner berichtet gegenüber Business Insider: "Wenn man täglich ein paar Unzen Nüsse isst, erhöht das wahrscheinlich die eigene Lebenserwartung um ein paar Jahre." Zwei Handvoll Nüsse pro Tag seien laut ihm eine gute Mengenangabe.

3. Olivenöl ist reich an gesunden Fetten

Olivenöl wird beispielsweise in Griechenland viel zu Brot, Salaten und Gemüse gegessen. Außerdem wird es in den Blauen Zonen fast überall zum Kochen benutzt. Es ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, welche das "schlechte" Cholesterin senken und somit das Risiko von Herzerkrankungen minimieren. Zudem wirkt Olivenöl entzündungshemmend und enthält viele Antioxidantien. So kann das Risiko vieler chronischer Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Alzheimer und sogar Arthritis gesenkt werden. Olivenöl wird sogar mit Gewichtsverlust in Verbindung gebracht, obwohl es sehr fett- und kalorienreich ist.

4. Kreuzblütiges Gemüse soll das Leben verlängern

Kreuzblütiges Gemüse soll laut Buettner das Leben verlängern. Dazu zählt Brokkoli, Blumenkohl und Kohl. Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Kreuzblütlern fördert die Schilddrüsenfunktion und verlangsamt so möglicherweise den Alterungsprozess. Kreuzblütler sind reich an Ballaststoffen, Folsäure und den Vitaminen C, E und K, welche für die Gesundheit des Gehirns und des Nervensystems sehr wichtig sind. Aber auch zu starken Knochen und einem starken Immunsystem tragen die Vitamine bei.

5. Viel Wasser trinken

Buettner stellt klar, dass Getränke sehr wichtig für die Langlebigkeit sind - insbesondere viel Wasser. In den Blauen Zonen wird vor allem sehr viel Wasser getrunken. Selbst zuckerfreie Diätlimonaden sollten eher vermieden werden, da sie viele künstliche Süßstoffe enthalten, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können.

Amazon-Bestseller: Die Gesetze der gesunden Ernährung

6. Kaffee ist gut für Herz, Leber und Hirn

Kaffee ist überall auf der Welt beliebt - auch in den Blauen Zonen. Zahlreiche Forschungsergebnisse belegen, dass er gesund ist. Er soll das Risiko von Herz- und Lebererkrankungen senken und die Gesundheit des Gehirns fördern. Wer keinen Kaffee mag, sollte zu grünem Tee greifen. Menschen, die im japanischen Okinawa leben, trinken viel grünen Tee, welchem gesundheitliche Vorteile wie Schutz vor Krebs und die Senkung des Diabetesrisikos zugeschrieben werden. Sowohl bei Kaffee als auch bei Tee sollte darauf geachtet werden, dass die Getränke nicht mit zu viel Zucker getrunken werden. Die Diät in den Blauen Zonen ist in der Regel eher zuckerarm.

7. Wein am Abend ist gesund

In den Blauen Zonen wird Alkohol nur in Maßen getrunken. Besonders beliebt ist hier der Wein. Dieser ist nämlich reich an Polyphenolen. Sardischer Rotwein ist übrigens besonders reich an Antioxidantien. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass Alkohol immer noch ein Nervengift ist. Wer keinen Alkohol trinkt, sollte also am besten gar nicht erst damit anfangen. Ein wenig Rotwein am Abend zusammen mit einer gesunden pflanzlichen Ernährung ist jedoch gut geeignet für ein langes und gesundes Leben.

Auch interessant: Herzinfarktrisiko senken: Diese Lebensmittel "reinigen" verstopfte Arterien

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © AdobeStock