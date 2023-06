Was sind Blaualgen ?

? Sind sie für Mensch und Tier gefährlich ?

? Wie reagierst du richtig, wenn du mit Blaualgen in Berührung kommst?

Schwimmen in der freien Natur gehört für viele Menschen in den warmen Monaten zum persönlichen Entspannungsritual. Doch das Bad in einem Binnensee oder in Teilen der Ostsee kann gravierende Folgen für deine Gesundheit haben. Vorsicht ist geboten, wenn das Wasser nicht klar ist, sondern eine grünlich-blaue Färbung hat.

Blaualgen – ein unterschätztes Risiko

Steigen im Sommer die Temperaturen stark an, ist das Phänomen weit verbreitet. Das zuvor klare Wasser verwandelt sich durch Blaualgen in eine trübe Brühe, die je nach Grad der Verschmutzung unangenehm müffelt. Dabei handelt es sich nicht um typische Algen, sondern um Cyanobakterien, die sich ganzjährig im Wasser tummeln und sich unter besonderen Bedingungen explosionsartig vermehren. Dann spricht man von der sogenannten "Algenblüte", bei der ein dichter Teppich nahezu die gesamte Oberfläche überzieht.

Durch eine intensive Sonneneinstrahlung und länger andauernde Windstille wird der Effekt verstärkt und stehende oder langsam fließende Gewässer verwandeln sich in übel riechende Wasserstellen. Zudem hat die Landwirtschaft einen enormen Anteil an der Entwicklung, denn chemische Düngemittel gelangen in die Flüsse und Seen und tragen somit zur Ausbreitung bei.

Weitere Kriterien, die Einfluss auf eine Ausbreitung haben, sind die Wassertiefe oder die Nährstoffmenge. Eine auffällige Konzentration von Blaualgen wird in Binnengewässern und sogar in der Ostsee festgestellt. Damit du dich im Sommer unbesorgt erfrischen kannst, veröffentlicht das Umweltbundesamt eine Karte mit den aktuellen Daten von Badegewässern. Zudem überprüfen die Behörden in den einzelnen Bundesländern die Wasserqualität. Auch in Bayern werden beliebte Badeseen regelmäßig getestet. Stellen die Fachleute auffällige Werte fest, werden Warnhinweise aufgestellt oder sogar ein komplettes Badeverbot verhängt.

Die Gefahr für Mensch und Tier ist groß

Bei einer geringen Anzahl der Cyanobakterien im Wasser sind keine größeren Folgen zu befürchten. Zieht sich jedoch ein teppichartiger Belag über die Oberfläche, ist größte Vorsicht geboten. Denn die Blaualgen produzieren Giftstoffe, die für Menschen mit einem angeschlagenen Immunsystem ernsthafte gesundheitliche Folgen haben können. Dazu zählen chronisch Kranke, ältere Personen und vor allem Kinder.

Grundsätzlich kann verseuchtes Wasser ernsthafte Erkrankungen hervorrufen. Ein direkter Kontakt mit Blaualgen reizt die Schleimhäute oder begünstigt Hautausschläge. Verdauungsbeschwerden sind häufig auftretende Symptome, die durch das Verschlucken des Wassers hervorgerufen werden. Dazu gehören Durchfall, der häufig nach Mahlzeiten auftreten kann, Übelkeit und Erbrechen. Zudem sind Fieberschübe Anzeichen einer Vergiftung. Die Betroffenen klagen ferner über Probleme beim Atmen sowie entzündete Augen.

Dein Hund kann ebenfalls eine Vergiftung durch verseuchtes Wasser oder giftige Pflanzen davontragen. Bemerkst du den typischen Schleier auf der Oberfläche eines Weihers, solltest du ihn davon abhalten, das Wasser zu trinken oder darin zu schwimmen. Auch bei speziell ausgewiesenen Hundestränden solltest du dich zuvor über den Zustand des Wassers informieren.

Was tun, wenn du mit Blaualgen in Berührung gekommen bist?

Hast du dich in einem Gewässer aufgehalten, das mit Blaualgen durchzogen ist und bemerkst ein Unwohlsein, darfst du keinesfalls abwarten und musst dich sofort in eine Arztpraxis begeben, um dich behandeln zu lassen. Vorsichtshalber solltest du darauf verzichten, die Symptome mit Hausmitteln oder Tee zu bekämpfen. Denn in schlimmen Fällen kann sogar die Leber geschädigt werden.

Auch bei deinem Hund solltest du nicht allzu lange warten, sondern unverzüglich einen Tierarzt oder eine Tierärztin aufsuchen. Schließlich kann eine Toxikose für den Vierbeiner lebensbedrohlich sein. Der*die Veterinär*in weiß, wie er oder sie deinem Haustier helfen kann. Hast du zuvor eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen, musst du je nach Vertrag keine hohen Kosten befürchten.

Schließlich kannst du schon im Vorfeld Vorkehrungen treffen, auch wenn das Wasser klar und frisch aussieht. Vermeide das Trinken von verunreinigtem Wasser. Möchtest du einen Nachmittag am Ufer verbringen, packe Erfrischungsgetränke in deine Tasche. Geeignet sind Produkte mit wenig Zucker. Außerdem solltest du darauf achten, eine Sonnenmilch zu verwenden, damit deine Haut nicht geschädigt wird. Wechsle nach jedem Aufenthalt im See deine Badebekleidung. Dusche dich anschließend gründlich ab. Ferner solltest du auch dein Haustier vorsichtshalber abbrausen, denn durch das Ablecken des Fells können die Bakterien in den Verdauungstrakt gelangen.

Fazit

Bekanntlich ist die Wasserqualität in Deutschland sehr gut, dennoch kann es unter ungünstigen Umständen dazu kommen, dass Seen oder Teile der Ostsee für den Badebetrieb geschlossen werden müssen, weil sich ein grün-blauer Belag hartnäckig auf der Oberfläche hält. Um gesundheitliche Folgen zu vermeiden, solltest du vorsichtig sein und auf einen Sprung ins kühle Nass verzichten. Dies gilt insbesondere für Weiher, die nicht als offizielle Badeseen ausgewiesen sind und daher nicht von Expert*innen untersucht werden.