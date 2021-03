Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Sie stellen sogar einen der häufigsten Gründe für eine Arbeitsunfähigkeit dar und schränken auch im Privatleben stark ein. Ein gesunder Rücken ist daher essenziell für eine gute Lebensqualität und lässt sich mit einfachen Mitteln täglich stärken. Besonders wichtig dabei: Be wegung!

"Wer rastet, der rostet", lautet eine bekannte Redensart, die das Grundproblem der meisten Rückenbeschwerden beschreibt. Über 600 Muskeln halten den menschlichen Körper zusammen. Werden Muskeln nicht ausreichend beansprucht, verkümmern sie. Für den Rücken bedeutet das, dass die Muskeln nicht mehr genügend Kraft aufbringen, um Knochen und Bandscheiben bestmöglich zu stützen. "Ein Plus an Bewegung gilt längst als bester Rückenschutz. Und das ist keine Herkulesaufgabe. Täglich 20 bis 30 Minuten reichen dafür schon aus", heißt es vom Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Bewegung im Alltag

Oft hilft schon, seine Bewegungsgewohnheiten im Alltag zu hinterfragen und öfter mal das Fahrrad statt des Autos oder die Treppe statt des Aufzugs zu nehmen. Ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause, der Gang zum Bäcker oder einfach nur eine Erledigung zu Fuß, die man zwischendurch in seinen Tag ein baut, können den Rücken stärken.

Doch nicht nur eine geschwächte Muskulatur, auch und vor allem Muskelverspannungen sind ein Grund für Rückenbeschwerden. Nicht selten resultiert daraus eine Schmerzspirale, wenn man versucht, die Schmerzen durch weniger Bewegung zu vermeiden - wodurch wiederum die Muskeln geschwächt werden, was zu einer zunehmenden Instabilität des Rückens führt. Um Muskelverspannungen vorzubeugen, muss nicht nur häufige, sondern auch abwechslungsreiche Bewegung zum Alltag gehören. Wer zum Beispiel viel im Sitzen arbeitet, sollte nicht nur darauf achten, dass sein Sitzmöbel ergonomisch geformt ist und Bewegungen zulässt, sondern letztere auch ganz gezielt einbauen. Regelmäßige Positionswechsel entlasten den Rücken ebenso wie gezieltes Strecken und Dehnen.

Viele Krankenkassen, Physiotherapeuten und auch Fitnesstrainer bieten zudem nicht nur spezielles Rückentraining an, sondern geben sogar Anleitungen zur Bürogymnastik an die Hand. Dabei handelt es sich um kurze Trainingseinheiten, die sich ohne Hilfsmittel sitzend am Schreibtisch oder im Stehen durchführen lassen.

Natürlich helfen all diese Maßnahmen nicht sofort bei akuten oder gar chronischen Rückenbeschwerden, können diesen aber langfristig vorbeugen. Ebenso wie rückenfreundlicher Sport.

Gezielter Sport

Es gibt zahlreiche Sportarten, die als rückenfreundlich gelten. Yoga beispielsweise, aber auch Gymnastik oder das Training im Fitnessstudio, um nur eine ganz kleine Auswahl zu nennen. Es macht daher in jedem Fall Sinn, gezielt Sport in seinen Alltag zu integrieren. Entscheidend für die Rückengesundheit ist laut BdR aber nicht unbedingt die Sportart an sich: "Bei richtiger Dosierung, gezieltem Trainingsaufbau und guter Technik überwiegen in fast allen Sportarten die positiven Effekte", heißt es auf der Website des Vereins.

Besonders wichtig sei, dass der gewählte Sport zu einem passt, Spaß macht und sich leicht in den Alltag integrieren lässt. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bei diesem Sport zu bleiben und ihn regelmäßig auszuüben. Wer nur gelegentlich sportelt und sich vielleicht sogar zu den Trainingseinheiten erst noch mühsam durchringen muss, wird kaum Erfolge verzeichnen können - und somit auf lange Sicht wohl auch nicht dabeibleiben.

Wenn schon Rückenbeschwerden vorhanden sind und man gerne einen Sport ausüben möchte - egal ob im Verein, im Studio oder zuhause -, sollte man jedoch am besten zuerst einen Arzt aufsuchen, der den Grund für die Beschwerden abklärt. Sobald der Mediziner die Unbedenklichkeit des Sports für das spezielle Rückenleiden ausspricht, kann es losgehen.

Stress abbauen

Neben dem Muskelaufbau trägt Sport auch zu mehr Ausgeglichenheit bei und hilft so gleich doppelt. Denn auch die Psyche spielt bei Rückenproblemen eine große Rolle. So führt Stress zu Muskelverspannungen und damit zur Hauptursache für eine schmerzende Wirbelsäule. Nach Angaben des BdR beweisen aktuelle Forschungen sogar, dass der Rücken ein eigenes Stressgedächtnis hat. Das heißt, dass schon der Gedanke an ein stressauslösendes Ereignis ausreichen kann, um Schmerzen hervorzurufen.

Gegen Stress helfen verschiedene Entspannungstechniken wie beispielsweise Meditation, Muskelentspannung nach Jacobsen, Autogenes Training und vieles mehr. Auch hier gilt das gleiche wie beim Sport: Welche Entspannungstechnik am besten geeignet ist, ist ganz individuell.

Richtig ernähren und heben

Zu guter Letzt darf auch ein Blick auf die Ernährung nicht fehlen. Die richtige Mischung aus eiweiß-, vitamin- und mineralstoffreicher Kost unterstützt den Muskelaufbau, stärkt die Knochen und sorgt dafür, dass die Bandscheiben mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden. Überflüssige Pfunde hingegen belasten die Bandscheiben sehr, was durch die Hebelwirkung bei bestimmten Bewegungen noch um einiges verstärkt wird. Apropos Hebelwirkung: Egal ob man mit Übergewicht zu kämpfen hat oder nicht, beim Bücken und Heben sollten sich die Knie beugen, nicht der Rücken. Die Bandscheiben werden es danken.

Jessica Rohrbach