Besser schlafen: So häufig sollte man seine Bettwäsche wechseln

Mit neuer Bettwäsche besser Schlafen: Für einen guten gesunden und hygienischen Schlaf, sollte regelmäßig die Bettwäsche* gewechselt werden. Macht man das nicht, werden Milben, Pilze und Bakterien es sich in Ihrem Laken bequem machen.

Was bedeutet regelmäßig? Das hängt von den äußeren Umständen und den Schlafgewohnheiten ab. Jeder Mensch verliert pro Nacht ein bis zwei Liter Schweiß, bei Hitze sind es bis zu fünf Liter - da sollte man sein Bett noch öfter neu beziehen als sonst.

Frauen wechseln öfter als Männer - aber auch unregelmäßig

Wenn es um Betthygiene geht, sieht es in manchen deutschen Schlafzimmern nicht so gut aus. 40 Prozent der Deutschen wechseln ihre Bettenwäsche nur alle drei Wochen oder noch unregelmäßiger, das ergab eine Studie der "National Sleep Foundation". Frauen wechseln Ihre Laken immerhin häufiger als Männer.

Sie sollten ihre Bettwäsche immer in regelmäßigen Abständen wechseln. Auch wenn Ihre Bettwäsche äußerlich einen sauberen Eindruck macht, kann sie bereits eine Brutstätte für unliebsame Mikroorganismen sein, die Ihrer Gesundheit schaden. Mit bloßem Auge sind diese nicht zu erkennen.

Schweiß als Nährboden für Bakterien und Schädlinge: Bettwäsche im Sommer öfter wechseln

Besonders wenn Sie Allergiker sind, kann dies jedoch Ihrer Gesundheit schaden. Denn durchschnittlich geben Menschen mehr als einen Liter Schweiß pro Nacht an ihr Bettzeug ab. Im Sommer, wenn es besonders heiß ist, können es sogar bis zu fünf Liter sein! Die feuchtwarme Umgebung, gepaart mit Hautschuppen, ist der perfekte Nährboden für Milben, Pilze und Bakterien. Nur, um das kurz zu verdeutlichen: Nach zehn Jahren, wenn Sie rund 30.000 Stunden auf Ihrer Matratze geschlafen haben, hat diese rund 1.800 Liter Schweiß aufgenommen.

Das heißt: In Normalfall reicht es aus, wenn Sie Ihre Bettwäsche alle zwei Wochen wechseln. Es gibt jedoch Ausnahmen: Schlafen Sie gerne nackt oder schwitzen Sie während der Nacht besonders stark (beispielsweise im Sommer oder weil Sie krank sind), dann sollten Sie ihr Bettzeug sogar einmal pro Woche austauschen.