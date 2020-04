Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem. Meldungen über die Infektion bestimmen das alltägliche Leben jedes Einzelnen. Alle neuen Entwicklungen in Deutschland und der Welt über den Coronavirus finden Sie in unserem Corona-Ticker. Forscher liefern jetzt eine mögliche Erklärung dafür, warum Menschen ohne Symptome sterben, nachdem das Virus bei ihnen nachgewiesen werden konnte.

Vielfältige Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder Magenprobleme kann jeder Einzelne selbst erkennen. Laut Angaben des MDR gibt es nun eine neue Studie aus China, die zeigt, dass sich Coronaviren auch im Gehirn ansiedeln. Professor Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie sagte dazu: "Die Hypothese ist, dass das Virus über Nervenbahnen den Weg in den Hirnstamm findet. Dort sind wichtige Zentren verortet, insbesondere zur Steuerung von Herzkreislauf und Atmung, sodass sowohl gefährliche Herz-Rhythmus-Störungen, als auch Atmungsstörungen ausgelöst werden könnten."

Anzeichen für den Befall des Gehirns

Beim Thema Coronavirus gibt es viele Spekulationen. Man möchte möglichst viel über das Virus lernen, weshalb Daten sehr schnell veröffentlicht und von Forschern weltweit verbreitet und ausgewertet werden. Bereits ältere Arbeiten zeigten, dass Coronaviren in das zentrale Nervengehirn eindringen können, erläutert Berlit. Er betont aber auch, dass man noch nicht genau wüsste, ob dies auch auf das neuartige Virus zutrifft.

Forscher sind sich aber einig, dass es Hinweise dafür gibt: Manche Infizierte Personen können schon zu Beginn schlechter riechen oder schmecken. Dies ist ein Anzeichen, dass etwas im Gehirn nicht funktioniert. Zudem gibt es Patienten, die ohne Symptome schwer erkranken, ein weiterer Hinweis für den Befall des Gehirns. Bei wie vielen die Coronaviren im Gehirn wirken sei bisher aber nicht bekannt.