Coronavirus-Ratgeber

So wasche ich Handtücher und Bettwäsche hygienisch sauber

In Zeiten von Corona spielt Hygiene und Sauberkeit eine entscheidende Rolle. Doch wie sieht es damit in den eigene vier Wänden aus? Gerade Handtücher und Bettwäsche müssen bei hohen Temperaturen gewaschen werden. Wie Sie diese richtig waschen und was zu beachten ist, erfahren Sie bei inFranken.de.