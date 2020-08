Zahlreiche Seen laden in Franken zum Baden ein. Vor allem bei den derzeit vorherrschenden sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen an Baggerlöcher, Badeseen & Co.

Das Badeerlebnis kann dieser Tage allerdings durch unangenehmen Begleiterscheinung getrübt werden. Kleine Parasiten können Hautrötungen und starkes Jucken verursachen - so auch die Larven von Saugwürmern. Experten sprechen im diesem Zusammenhang von der Krankheit "Badedermatitis".

Was ist eine Badedermatitis?

Als Badedermatitis wird eine Hauterkrankung bezeichnet, die durch sogenannte "Zerkarien" ausgelöst wird. Bei "Zerkarien" handelt es sich um sich im Larvenstadium befindende Saugwürmer. Die erwachsenen Würmer leben in Wasservögeln und produzieren dort Eier, welche von den Vögeln wiederum ins Wasser ausgeschieden werden. Im Gewässer verlässt die kleine Larve das Ei und dringt in einen "Zwischenwirt" ein. Dies ist ein weiteres Lebewesen, beispielsweise eine Wasserschnecke, in der sich die kleine Larve vermehrt und verwandelt. Sogenannte "Wirte" sind Zwischenstationen, in denen sich die Parasiten einnisten und als deren Nährboden fungieren.

Sind die Larven weiterentwickelt und somit im Stadium der großen Larven, der "Zerkarien", suchen sie sich einen "Endwirt", in dem sie bleiben wollen. Als Endwirt kommen dabei Tiere, wie Enten oder Gänse in Frage. Ausgewachsene Würmer haben kleine Saugnäpfe an Bauch und Kopf, die ihnen das Festsaugen und Eindringen in einen Wirt erleichtern.

Zerkarien am menschlichen Körper

Doch leider verirren sich "Zerkarien" manchmal auf dem Weg zu ihrem Endwirt und dringen fälschlicherweise in die menschliche Haut ein. Hierbei docken sie am Menschen, dem "Fehlwirt" an, sterben aber bereits binnen weniger Stunden ab. Deshalb entwickeln sich die Larven im menschlichen Organismus nicht weiter und können sich so nicht zu Würmern verwandeln. Beim Erstkontakt mit den Eindringlingen entstehen in der Regel keine Beschwerden. Erst nach der Sensibilisierung, also wiederholtem Kontakt, kommt es häufig zu unschönen Symptomen.

So erkennen Sie eine Badedermatitis

Kommt es zu einem wiederholten Kontakt mit "Zerkarien" reagiert der Körper mit allergisch-toxischen Prozessen. Hierbei entstehen entweder sofort oder nach kurzer Zeit Hautreaktionen mit einem juckenden Ausschlag. Häufig entstehen die Symptome an den Beinen oder Füßen. Die Badedermatitis ist nicht ansteckend und Infektionen erfolgen ausschließlich über die Haut und nicht etwa durch das Schlucken von Seewasser.

Typische Symptome:

Rötungen der Haut

Juckreiz und Brennen

Bläschen oder Pustelbildung

Bei sehr sensiblen Menschen können außerdem Fieber und Kreislaufbeschwerden auftreten.

Badedermatitis behandeln

In der Regel bedarf es bei dieser meist harmlosen Hauterkrankung maximal eine symptomatische Behandlung, da das Jucken der Haut meist von alleine abheilt. Innerhalb von drei bis 20 Tagen sollten alle Beschwerden abgeheilt sein. Dafür ist es eine Voraussetzung, dass nicht gekratzt wird, denn dies kann zu Entzündungen führen. Hierbei ist es sinnvoll sich bei einem Arzt oder Apotheker über entzündungshemmenden Salben zu informieren. Bei stärkeren Symptomen wie Fieber oder Kreislaufschwächen ist es außerdem notwendig einen Arzt zu besuchen und die Beschwerden abklären zu lassen. Erwähnen Sie an dieser Stelle definitiv Ihren Badeseeaufenthalt.

Das sollten Sie beim Baden beachten

Die Saugwurmlarven bevorzugen stehende Süßgewässer, gerne mit vielen Wasserpflanzen.

An flachen Einstiegen der Badeseen gilt am meisten Vorsicht, da es sich hierbei um das Lieblingsgebiet der "Zerkarien" handelt.

Bei länger anhaltenden Temperaturen rund um 20 Grad Celsius fühlen sich "Zerkarien" besonders wohl.

Sobald sich viele Wasservögel oder Wasserschnecken im See befinden, besteht erhöhtes Risiko für eine "Badedermatitis".

An Badeseen sollten keine Tiere gefüttert werden. Das lockt "Zerkarien" an.

Nach dem Baden sollte geduscht und sich mit einem Handtuch abgetrocknet werden.

