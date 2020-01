Auswertung ergibt: Kinder unzureichend vor Masern geschützt - Bayern bei Impfungen Schlusslicht

Die meisten Kleinkinder ohne Impfschutz sind in Bayern zu Hause. So lautet das Ergebnis einer Auswertung der Krankenkasse Barmer. In deren Arzneimittelreport ist davon die Rede, dass die Impflücken größer seien als bisher angenommen.

Laut Pressemitteilung der Barmer-Landesvertretung Bayern vom Donnerstag (9. Januar 2020)

ist es Wissenschaftlern anhand von Abrechnungsdaten zum ersten Mal gelungen, den tatsächlichen Impfstatus bei Kindern und Jugendlichen in Bayern einzusehen. Fazit: In keinem anderen deutschen Bundesland lebten während des Untersuchungszeitraums mehr Kinder ohne jeglichen Impfschutz.

"Gefahrenquelle Impfmüdigkeit": Krankenkasse übt Kritik

"Im Jahr 2017 waren in Bayern rund 6900 Zweijährige ohne vollständigen Masern-Impfschutz. Das ist bundesweit die höchste Anzahl", sagt Professor Dr. Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Bayern. Die Krankenkasse wirft den Eltern indirekt "Impfmüdigkeit" vor und spricht in dem Zusammenhang von einer "Gefahrenquelle". Die Kinder in Bayern seien demnach unzureichend gegen Masern geschützt.

Röteln, Masern, Mumps: Experten empfehlen Immunisierung

Laut Empfehlung der sogenannten Ständigen Impfkommission (STIKO) am Berliner Robert-Koch-Institut ist eine Immunisierung gegen die 13 wichtigsten Infektionskrankheiten wie Röteln, Masern, Mumps, Keuchhusten oder Diphtherie auch in den ersten beiden Lebensjahren ratsam.