Im Zuge der Corona-Krise haben Länder weltweit Vorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Einige europäische Nachbarn wie Spanien, Italien oder Frankreich haben bereits eine Ausgangssperre verhängt. Hierzulande haben Bund und Länder am Montag (16. März 2020) bekanntgegeben, dass das öffentliche Leben aufgrund der Coronavirus-Situation in Deutschland stark eingeschränkt wird. Die konkreten Maßnahmen der Bundesregierung sehen bislang keine Ausgangssperre vor - allerdings wurde in Bayern bereits eine Ausgangssperre in einer Stadt verhängt. Derweil beschränkt sich der Gesetzgeber darauf Spielplätze, Kirchen, Vereinsheime oder Restaurants zu schließen.

Viele erwarten, dass es dabei nicht bleibt. Einige fordern sogar eine Ausgangssperre. Angesichts zahlreicher Fotos aus München und anderen Städten, die zuletzt in sozialen Netzwerken kursierten, ist das verständlich. Die Aufnahmen zeigen Menschenmassen - flanierend oder die Sonne genießend. Aber was würde eine Ausgangssperre eigentlich bedeuten? Beziehungsweise was darf der einzelne Bürger noch? Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Thema, in unserem Coronavirus-Ticker verfolgen.

Diese Länder haben bereits eine Ausgangssperre

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen steigt weiterhin. Die Regierungen weltweit ziehen teils harte Konsequenzen: In der EU haben bereits fünf Länder eine Ausgangssperre verhängt. Diese Länder sind Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und Belgien. Auch in Deutschland wird eine Ausgangssperre von vielen diskutiert. Steht uns in Deutschland ebenfalls ein Lockdown bevor? Angeblich prüft die Bundesregierung derzeit (Stand: 18.03.2020, 15 Uhr) die dafür nötige rechtliche Grundlage.

Eine Ausgangssperre wird auch in Deutschland bereits hitzig diskutiert. Dennoch wird dieser Schritt von der Bundesregierung bisher nicht erwogen, teilte Kanzleramtsminister Helge Braun am 17. März im ZDF mit. Die bisher getroffenen Maßnahmen in Deutschland seien einer Ausgangssperre allerdings schon recht ähnlich und bereits in zwei Wochen könne man erkennen, ob diese Wirkungen zeigen.

Weniger deutlich hingegen äußerte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Dieser schloss eine Ausgangssperre für die Zukunft nicht prinzipiell aus. Er appellierte jedoch an die Verantwortung des Einzelnen und erklärte, dass eine Ausgangssperre verhindert werden könne, wenn jeder Zuhause bliebe und die angeordneten Maßnahmen befolge.

Ausgangssperre: Sinnvoll oder nicht? Die Meinungen sind geteilt

Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärzteverbandes, hält eine Ausgangssperre hingegen nicht für sinnvoll. Gerade am Beispiel Italien habe sich gezeigt, dass ein Lockdown kein geeignetes Mittel ist, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen oder gar zu verhindert. Er bezeichnete die Ausgangssperre eher als eine "politische Verzweiflungsmaßnahme".

Bereits jetzt sind Universitäten, Schulen und Kitas geschlossen. Wie genau eine Ausgangssperre in Deutschland aussehen würde, lässt sich anhand der Situationen in Frankreich, Spanien oder Italien einschätzen. Bisher wurde übrigens keine Ausgangssperre verhängt, da das "Recht auf Bewegungsfreiheit", Artikel 11, Absatz 2 im Grundgesetz dies verhindert.

Coronavirus: Das bedeutet eine Ausgangssperre in Deutschland

Falls die Bundesregierung eine Ausgangssperre erlässt, handelt es sich dabei um ein angeordnetes Verbot durch die Politik.

Es würde bedeuten, dass Bürger die eigene Wohnung beziehungsweise das eigene Haus nicht mehr verlassen dürften - mit wenigen Ausnahmen.

Folgendes wäre verboten:

Das Verlassen der eigenen Wohnung (Ausnahmen möglich)

Das Betreten öffentlicher Straßen, Plätze und Parks

Die Beteiligung an Versammlungen jeglicher Art

Teamsportarten im Freien wie zum Beispiel Fußball

Weiterhin erlaubt wären:

Arztbesuche

Einkäufe

Bankbesuche

Tankstellenbesuche

Fahrt zur Arbeit, falls keim Homeoffice möglich

Individual-Sportarten im Freien, wie zum Beispiel Joggen

Gassigehen mit Hunden, in Wohnsitznähe

Familienzusammenführungen

Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, wie Renter, Behinderte

Grundgesetz verhindert Ausgangssperre

Dass die Bundesregierung bislang keine solche Ausgangssperre ausgesprochen hat, liegt vor allem an einem im Grundgesetz verankerten Recht. Das bereits erwähnte "Recht auf Bewegungsfreiheit" in Artikel 11, Absatz 2 regelt, dass alle Bundesbürger im Bundesgebiet Freizügigkeit genießen.

Nur in bestimmten Fällen darf dieses Grundrecht eingeschränkt werden:

Lebensgrundlage nicht vorhanden

Besondere Lasten für die Allgemeinheit

Drohende Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung

Gefahr durch Seuchen, Naturkatastrophen oder Unglücksfälle

Zum Schutz der Jugend vor Verwahrlosung oder Kriminalität

Auf Basis von Artikel 11, Absatz 2 wäre eine Ausgangssperre möglich. In jedem Fall, wäre jedoch eine entsprechende Begründung durch einen Ausnahmefall notwendig. Da keine Erfahrungen aus vergangenen Epidemien vorliegen, ziehen Experten lediglich Modelle heran, um dies zu beurteilen. Im Endeffekt liegt die Entscheidung, eine Ausgangssperre zu verhängen, im Ermessen der jeweiligen Regierung.

Stephan Rixen, Staatsrechtler an der Universität Bayreuth, sieht eine weitere Möglichkeit der Politik eine Ausgangssperre zu erlassen im "Infektionsschutzgesetz", geregelt in Paragraf 28: "Dass das Robert-Koch-Institut die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar." Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Erst kürzlich stufte das "RKI" die Lage von "mäßig" auf "hoch".

Ausgangssperre: Fränkischer Experte sieht weitere Option

Das "Infektionsschutzgesetz" regelt grundsätzlich, dass Behörden Bürger verpflichten können, "den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden."

Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die Politik demnächst beschließt.