Augenringe: Wie entstehen sie und was hilft dagegen? Expertin klärt auf

Am Abend zuvor auf einer Party abfeiern und am Morgen danach früh aufstehen und ab in die Arbeit. Der Blick in den Spiegel ist nach dem Aufstehen nicht immer schön: Dunkel schattierte Augen blicken einem häufig entgegen. Augenringe sind ein weit verbreitetes Phänomen. Doch Schlafmangel ist nicht immer der ausschlaggebend Grund.

Müdigkeit, Unruhe und Stress: Dunkle Schatten unter den Augen deuten darauf hin, dass unser Körper Erholung braucht. Doch nicht immer sind diese Faktoren Schuld an den Augenringen. In seltenen Fällen können sie auch vererbt sein.