Augen auf beim Brillenkauf

Groß, klein, rund, oval oder eckig - erlaubt ist, was gefällt. Trotzdem zeichnet sich ein Trend ab und der geht hin in Richtung leicht und luftig und zum Philosophenlook. Die zeitlose Brille heißt natürlich nicht Philosophenbrille, sondern nennt sich Windsor-Brille und die gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Gefasst sind die kreisrunden Gläser im Retro-Look in einen dünnen Ring. Weil Gelehrte in früheren Zeiten sich mit solchen Brillen zeigten, entstand der Name Philosophenbrille. Geeignet sind sie für alle - außer für Menschen mit einem eher rundlichen Gesicht. Weil die Welt sich seit dem 18. Jahrhundert fleißig weiter drehte und Brillen manchmal auch nur als Accessoire dienen, gibt es die Windsor-Brillen heute auch eckig oder oval. Ein weiteres Motto in diesem Jahr: Weniger ist mehr. Am besten in Form von extrem schmalen Metallrahmen und in Gold. Minimalismus und klare Linien, das zählt.

Es darf luftig sein

Wer von romantischen Sommerabenden träumen will, der trägt - passend zum Sonnenuntergang - die Brille in Kupfer oder Rosègold. Freunde der Nacht und Mondsüchtige wählen Silber, dunkles Blau oder Grau oder gleich Schwarz. Luftig bleibt es in diesem Jahr bei den Rahmen: Sie kommen durchsichtig mit Halbrahmen oder komplett ohne Rahmen daher. Zu den weiteren Highlights zählen mehreckige Brillen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tradition und Moderne sich auf den Brillenträgernasen sehen lassen können. Getragen werden die neuen Brillen von stilsicheren Menschen und solchen, die das Ästhetische lieben.

Die Modelle 2020 zeigen sich raffiniert im Aussehen, in den Materialien und in der Herstellung. Edelstahl ist stabil und geschützt vor Korrosion. Ebenfalls durch leichtes Gewicht besticht Titan, zudem ist das Material flexibel und widerstandsfähig. Alle Allergiker dürfte es freuen, dass Edelstahl und Titan ohne Nickelzusatz auskommen. Legierungen wie Monel - bestehend aus Kupfer-Nickel-Eisen - oder Alpaka - bestehend aus Kupfer-Nickel-Zink - kommen ebenfalls in dieser Saison zum Einsatz, passen sich sehr gut an, sind aber aufgrund ihres Nickelgehaltes nur bedingt für Allergiker geeignet.

Stark und auffällig

Wer es glitzernd und knallig mag, der wird ebenfalls fündig: Außergewöhnliche Muster sind ebenso zu finden wie glänzende Steinchen und Muster in verschiedenen Farben. Die Brille selbst bleibt groß oder größer, die Farbe Ton in Ton: am liebsten blau. Oder rot. Oder gelb. Hauptsache stark und auffällig. Wer einen Sonnenschutz zu seiner Sehhilfe braucht, steckt den Schutz einfach auf und sieht immer noch gut aus. Dank neuer Techniken, darunter Clips, Minimagneten oder Federn, sehen die Aufstecksysteme gut aus und erfüllen trotzdem ihren Zweck. Das Zerkratzen der Gläser scheint Schnee von gestern, bei richtiger Anwendung passiert genau das, was der Träger will: Nichts, außer, dass die Augen gut vor Sonne geschützt bleiben.

Jetzt, in diesem Jahr, kommt für Brillenträger eine weitere Herausforderung durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dazu. Da kann der Stoff noch so schön sein, kaum sitzt die Maske, läuft die Brille an. Am besten kauft man als Brillenträger einen Schutz, in dem ein biegsamer Draht für die Nase eingezogen ist. Der sollte möglichst rostfrei sein und beim Waschen trotzdem entfernt werden. Im Gegensatz zu anderen Masken passt sich der Draht der Form der Nase an. Es kann auch helfen, die Maske unter die Brille zu schieben und eine saubere Brille bleibt länger beschlagfrei.

Diese Brille passt

Bleibt noch die Frage, welche Brille am besten zu welchem Gesicht passt. Es gibt unzählige Formen von Mund, Nase, Augen, Wangenknochen oder Haaransatz, aber grob in Typen einteilen lassen sich Gesichter schon. Für Brillenträger zählt die Nase zu den markanten Punkten. Große Gläser lenken von einer breiten Nase ab, Menschen mit einer langen Nase greifen am besten zu einer Brille mit markanten oder auffälligen Bügeln und einem tiefsitzenden Steg, der optisch verkürzend wirkt. Bei Stupsnasen sehen Brillen mit hohen und dünnen Brücken am besten aus.

Schier unzählige Modelle lassen sich beim Fachhändler anprobieren, so kann neben dem Aussehen auch die Haptik des zukünftigen "Nasenfahrrads" überprüft werden. Egal welche Brille das Gesicht ziert, die Pupille muss sich immer hinter dem Brillenglas in der Mitte befinden. Ausdrucksstarke Augenbrauen gelten vor allem in der Damenwelt als nicht unerheblich zu beachtende Zierde - sie sollten bei einer Brille nicht untergehen, sondern den Hingucker noch betonen. Außer bei Sonnenbrillen - sie dürfen ruhig größere Dimensionen annehmen - sollte der Brillenrand auf gar keinen Fall die Augenbrauen überragen, sondern deren Schwung aufgreifen.

Sport und Nachhaltigkeit

Joggen, Radfahren, Schwimmen - an Brillen für den Sport stellen Träger andere Ansprüche als an die ganz normalen Alltagssehhilfen. Wer will schon beim Ausüben seines Fitnessprogramms im Freien mit Partikeln, die die wilde Natur mit sich bringt und vielleicht ins Auge gehen, leben? Sportbrillen sollen vor allem stabil sein und - egal um welche Sportart es sich handelt - immer gut und trotzdem bequem sitzen. Möglich machen das verstellbare Bügel oder dehnbare Bänder. Radfahrer sollten zur Sportbrillenanprobe ihren Helm mit in das Geschäft bringen. So kann sofort vor Ort kontrolliert werden, ob alles gut sitzt. Im Sportbrillenrepertoire locken zahlreiche Varianten - edel, knallig oder konventionell. Umweltbewusste Brillenträger finden immer häufiger Brillen aus recyceltem Material - zum Beispiel aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde. Nachhaltige Brillen gibt es auch aus Abfällen aus der Holzindustrie, Bambus oder Metall.