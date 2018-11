Düsseldorf 19.11.2018

Ratgeber Gesundheit

Attest bei Krankheit nach spätestens drei Tagen: Sind das Werktage oder Kalendertage?

Arbeitnehmer müssen in der Regel am dritten Tag nach einer Krankmeldung ein ärztliches Attest bei ihrem Arbeitgeber einreichen. Aber sind mit "drei Tagen" Werktage oder Kalendertage gemeint? Was ist, wenn ein Wochenende dazwischen kommt?