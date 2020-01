Arzneimittel: Vor dem Essen? Nach dem Essen? Währenddessen? Wann soll ich meine Medikamente einnehmen?

"Vor dem Essen einnehmen", "nach dem Essen", "mit dem Essen": Solche Angaben finden sich bei vielen Medikamenten. Patienten sollten sie unbedingt beachten, berichtet die Zeitschrift "Diabetes Ratgeber". Denn für die Angaben gibt es konkrete Gründe.

Werden Tabletten zum Beispiel vor dem Essen oder auf nüchternen Magen genommen, gelangen Wirkstoffe schneller in den Darm und damit ins Blut. Bei manchen Arzneimitteln ist das wichtig, damit sie eine optimale Wirkung entfalten. Am besten wartet man bei solchen Medikamenten nach der Einnahme noch 30 bis 60 Minuten, bevor man mit dem Essen beginnt.