Aphthen (oft fälschlicherweise "Aphten" geschrieben) im Mund sind sehr unangenehm. Dahinter verbergen sich Bläschen auf der Schleimhaut oder der Zunge. Die Entzündungen heilen in der Regel nach wenigen Tagen ab. Es kann aber auch bis zu zwei Wochen dauern, bis die Aphthen verschwunden sind. Für die Entzündungen sind nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft keine Viren oder Bakterien verantwortlich - die Bläschen sind also nicht ansteckend.

Aphthen: Experte warnt vor Therapie mit Silbernitratlösung

"Bei Aphthen handelt sich um eine überschießende Immunreaktion. Dadurch stirbt Gewebe ab, und die Schleimhaut darüber wird nicht mehr durchblutet", erläutert Prof. Jürgen Becker, Direktor der Poliklinik für zahnärztliche Chirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Er vergleicht es mit einem Sonnenbrand, bei dem sich die Haut schuppt und ebenfalls weiß wird. Im Prinzip entstehen dadurch Löcher in der Mundschleimhaut, und Nervenenden liegen frei - deshalb sind Aphthen so schmerzhaft.

Früher empfahl man als Therapie das Aufträufeln von Silbernitratlösung. Wolfgang Bengel, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde (DGZMK), rät davon ab: "Das verätzt lediglich Nervenendigungen." Oft werde es dadurch sogar schlimmer. Einige Zahnärzte tragen die Aphthen mit einem Laser ab. Viele Patienten wiederum schwören auf das regelmäßige Ausspülen der Mundhöhle mit Speiseöl, mit Kamillenextrakt oder antibakteriellen Mundspüllösungen. "Es gibt aber bisher keine Studien, die belegen, dass all diese Methoden tatsächlich einen Einfluss haben", sagt Bengel. Außerdem: "Richtige Aphthenpatienten können spülen, womit sie wollen - sie erfahren keine Linderung."