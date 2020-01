Anzeichen für Testosteron-Mangel: Bei diesen Symptomen lohnt sich ein Hormon-Check

Während die Hormonproduktion bei Frauen mit Beginn der Wechseljahre vergleichsweise abrupt endet, verringern sich die Sexualhormone bei Männern nach und nach und über viele Jahre hinweg. Testosteron ist das wichtigste Sexualhormon des Mannes. Es nimmt großen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit, trägt wesentlich zum Muskelaufbau bei und beeinflusst die sexuelle Lust des Mannes.

Testosteron spielt im Stoffwechsel von Männern eine entscheidende Rolle. Im Alter lässt die Produktion des Hormons jedoch häufig nach. inFranken.de gibt einen Überblick, wie Sie einen Testosteronmangel erkennen und was Sie dagegen machen können.