Die University of Texas (UT) berichtete in der Zeitschrift Cell, dass Forscher ihrer Universität in Austin und der Universität Gent in Belgien eine Behandlungsmöglichkeit für Covid-19 entwickeln wollen. Dabei hilft ihnen die Erkenntnis, dass Lamas in der Lage sind, Antikörper gegen das Virus aufzubauen.

Bereits 2016 führten Forscher der Universität Gent Grundlagenforschungen an einem Lama durch, indem sie ihm ungefährliche Mengen des Sars- und Mers-Virus verabreichten. Das Lama produzierte tatsächlich Antikörper, die Corona-Viren neutralisieren können. Damals gab es allerdings noch keinen Bedarf an einer Behandlung dieser Viren.

Lama-Antikörper neutralisieren Corona-Viren

Diese Erkenntnis könnte jetzt von großer Bedeutung sein. Die Forscher aus Belgien verknüpften zusammen mit Wissenschaftlern der University of Texas zwei Exemplare einer speziellen Art von Antikörpern, die von Lamas produziert werden, um einen neuen Antikörper zu kreieren, der eng an ein Schlüsselprotein des Corona-Virus bindet, das COVID-19 verursacht. Dieses Spike-Protein ermöglicht es dem Virus, in Wirtszellen einzubrechen. Erste Tests deuten darauf hin, dass der Antikörper Viren, die dieses Spike-Protein aufweisen, daran hindert, Zellen in Kultur zu infizieren.

"Dies ist einer der ersten Antikörper, von dem bekannt ist, dass er SARS-CoV-2 neutralisiert", sagte Jason McLellan, Professor für molekulare Biowissenschaften an der UT Austin und Co-Senior-Autor. Es sollen weitere Studien an Tieren durchgeführt werden, bevor die Wirksamkeit am Menschen getestet werden kann.

"Impfstoffe müssen ein oder zwei Monate vor der Infektion verabreicht werden, um Schutz zu bieten", sagte McLellan. "Bei Antikörpertherapien gibt man jemandem direkt die schützenden Antikörper, und deshalb sollten sie unmittelbar nach der Behandlung geschützt werden." Die Antikörper könnten auch dabei helfen, den Verlauf einer Corona-Erkrankung zu lindern.

Lamas produzieren zwei Arten von Antikörpern

Wenn das Immunsystem von Lamas fremde Eindringlinge wie Bakterien und Viren bemerkt, produzieren diese Tiere zwei verschiedene Antikörper: Die eine Art ähnelt menschlichen Antikörpern, die andere Art hat nur etwa ein Viertel der Größe. Diese kleineren, sogenannten Single-Domain-Antikörper oder Nanokörper, können vernebelt und in einem Inhalator verwendet werden. "Das macht sie potenziell wirklich interessant als Medikament für einen Atemwegserreger, weil man ihn direkt an den Ort der Infektion bringt", sagte Daniel Wrapp, ein Doktorand in McLellans Labor und Mit-Autor der Arbeit.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie im Ticker auf inFranken.de.