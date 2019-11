Anti-HIV-Wundermittel: "Prep" - diese Pille soll Aids in 10 Jahren besiegen

In Zukunft dürfte die Angst vor Aids das Liebesleben im Schlafzimmer nicht mehr bestimmen - zumindest nicht, wenn es nach dem Züricher Medizinprofessor Jan Fehr geht. Die Pille macht den Schweizern Hoffnung darauf, dass es bald keine Ansteckungen mehr mit HIV geben wird. In Deutschland ist das Präparat schon länger rezeptpflichtig erhältlich.

Wirkung der Wunderpille

Der Medizinprofessor gibt sich der "NZZ am Sonntag" zuversichtlich:" Die Schweiz könnte bis 2030 mithilfe der Prep weltweit das erste Land sein, in dem es keine Neuansteckungen mit HIV mehr gibt. Aids kann bis dahin besiegt sein." Mithilfe von zwei Wirkstoffen soll die Vermehrung gestoppt werden, wenn die HIV-Viren in den Körper dringen. Die Viren sterben daraufhin ab, statt sich in den Blutbahnen zu verteilen. Das Mittel soll somit den gleichen Schutz wie ein Kondom garantieren. Nebenwirkungen sollen dabei selten auftreten.