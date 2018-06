Angehörige selber pflegen - ja oder nein?

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt weiterhin an: Galten im Jahr 2013 noch rund 2,6 Millionen als pflegebedürftig, so werden es im Jahr 2030 voraussichtlich 3,5 Millionen sein. Treffen kann es jeden - was tun, wenn jemand aus der eigenen Familie plötzlich auf Hilfe angewiesen ist? Für viele wird die Angelegenheit zu einer Gewissensfrage. Eine regelrechte Flut an Fragen kommt auf die Betroffenen zu: Kann ich die Pflege leisten? Wenn ja, will ich das überhaupt? Laut dem Bundesgesundheitsministerium werden aktuell deutlich mehr Menschen von ihren Angehörigen zu Hause versorgt, als in Seniorenheimen untergebracht.





Ambulante oder stationäre Pflege?



Welche Art der Pflege am besten geeignet ist, richtet sich nach dem persönlichen Betreuungsbedarf und weiteren individuellen Anforderungen der pflegebedürftigen Person: Es gilt abzuwägen, ob im Einzelfall eine Pflege in der eigenen Wohnung oder dem Haus am sinnvollsten ist, oder ob man die Pflegeperson zu sich nach Hause holt. In manchen Fällen ist auch eine Unterbringung im Seniorenheim oder in einer Anlage mit betreutem Wohnen am besten geeignet.





Die ambulante Pflege



Jede der Möglichkeiten hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Ein klarer Vorteil der ambulanten Pflege ist, dass die Pflegeperson im eigenen Haus bleiben kann. Tatsächlich möchten die meisten Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, da ihnen der vertraute Lebensraum im Alltag Sicherheit spendet. Die persönliche Ansprache und Zuwendung ist zuhause durch Vertrauenspersonen größer, als in Pflegeheimen durch das teils überarbeitete Pflegepersonal. Zudem kann das Zusammenleben von Jung und Alt in einem Haushalt in vielerlei Hinsicht sehr fruchtbar sein - für beide Seiten.





Zahlreiche Hilfsangebote



Es gibt zahlreiche Angebote, die pflegenden Angehörigen bei der Bewältigung des Alltags helfen. Mobile Pflegedienste bieten Unterstützung: Je nach Betreuungsaufwand kommen die ambulanten Pfleger einmal oder mehrmals am Tag oder in der Woche zu den Pflegebedürftigen nach Hause und helfen bei vielen Aufgaben wie der Grundpflege und der medizinischen Versorgung. Innerhalb eines begrenzten Rahmens wird die Finanzierung von häuslicher Pflege durch die Pflegeversicherung übernommen - falls der Person eine Pflegestufe zuerkannt wird, steht einem ein monatliches Pflegegeld zu. Neben staatlicher finanzieller Unterstützung bringt eine anerkannte Pflegetätigkeit auch einige versicherungstechnische Vorteile mit sich.

Es ist ratsam, sich vor der Entscheidung Angebote von verschiedenen Pflegediensten einzuholen, denn auch hier gibt es qualitative Unterschiede: Ambulante Pflegedienste arbeiten - ähnlich wie stationäre - mit wechselndem Personal und einem teilweise straffen Zeitplan für die Hausbesuche.





Kurzzeitpflege und Co.



Tagespflegeeinrichtungen sind eine gute Möglichkeit, um Pflegebedürftige tagsüber unterzubringen. In abwechslungsreichem Umfeld werden sie gut gepflegt, umfassend betreut und können in geselliger Atmosphäre die üblichen Mahlzeiten einnehmen. Die Unterbringung ist in der Regel zwischen 8 und 17 Uhr möglich: Stundenweise, an einzelnen Wochentagen oder Wochenweise. Wer sich nicht selbst um das Bringen und Abholen kümmern kann: Viele Einrichtungen bieten einen Fahrdienst an.

Es gibt zahlreiche "niedrigschwellige" Betreuungsangebote für Pflegebedürftige. Freiwilligengruppen, Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden bieten in Zusammenarbeit mit geschulten freiwilligen Helfern stundenweise Betreuung an. Die Kosten hierfür sind sehr niedrig, da die ehrenamtlichen Helfer - wenn überhaupt - nur eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten.





Die stationäre Pflege



Der Ruf von Pflegeheimen ist oft nicht der beste - trotzdem hat auch diese Form der Unterbringung ihre Vorteile, denn die häusliche Pflege von Angehörigen kann eine immense körperliche, psychische und soziale Belastung bedeuten und erfordert ein gewisses medizintechnisches Know-How. Im Gegensatz zu den Angehörigen oder osteuropäischen Hilfskräften haben die Pflegekräfte in Seniorenheimen alle eine medizinische Ausbildung absolviert. Durch wechselnde Schichten kann nicht nur tagsüber, sondern auch nachts eine umfangreiche Betreuung sichergestellt werden: Neben diversen Pflegeaufgaben gehören dazu auch die hauswirtschaftliche Versorgung und medizinische Behandlungen. Im Falle eines Notfalls steht nicht nur jederzeit ein Ansprechpartner zur Seite, der entsprechend reagieren kann, sondern auch die nötigen Geräte, Hilfsmittel und Medikamenten sind immer verfügbar.

Eine Versorgung durch stationäre Pflegedienste, die immer einen Umzug ins Heim voraussetzt, bietet sich besonders an, wenn die Angehörigen weit entfernt wohnen. Auch für berufliche eingespannte Angehörige ist es eine gute Möglichkeit, die Rundumversorgung der Pflegeperson sicherzustellen. Die Senioren haben zudem die Chance, soziale Kontakte aufzubauen und an Unterhaltungsangeboten oder Therapien teilzunehmen.





Fachkräftemangel und Zeitdruck



Dem gegenüber steht die mangelnde Privatsphäre und Selbstbestimmung. In vielen Heimen herrscht ein Fachkräftemangel, der sich negativ auf die Lebensqualität der Pflegebedürftigen auswirkt: Da die Angestellten für mehrere Personen gleichzeitig verantwortlich sind, wechseln die Ansprechpartner häufig oder haben nicht ausreichend Zeit für den Einzelnen. Verglichen mit der häuslichen Pflege ist ein Platz im Seniorenheim auch ein großer Kostenpunkt.





Die richtige Entscheidung treffen



Oft kommt es vor, das alles Neue zunächst abgelehnt wird, was der pflegebedürftigen Person vorgeschlagen wird: Weder die Betreuung durch fremde Personen noch der Besuch einer Tagespflegeeinrichtung wird akzeptiert. Deshalb ist es hilfreich, sich bereits frühzeitig über alle Möglichkeiten zu informieren, mögliche Szenarien gemeinsam durchzusprechen und zusammen Seniorenheime und entsprechende Einrichtungen zu besuchen um Ängste zu zerstreuen. Ist man auf den Fall der Fälle gut vorbereitet, fällt beiden Seiten der Umgang mit der neuen Situation leichter.



Laura Krug