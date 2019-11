Analkrebs: Sieben Symptome, auf die Sie achten müssen - und wie man dem Krebs vorbeugt

In bis zu 85 Prozent der Fälle wird ein Analkarzinom durch eine Infektion mit "Humanen Papillomviren" ausgelöst. Die Viren werden primär beim Geschlechtsverkehr übertragen. Vor allem Frauen sollten aufpassen: Laut der Deutschen Krebsgesellschaft zählt die Infektion mit den HP-Viren neben Analkrebs auch als Hauptrisikofaktor für Gebärmutterhalskrebs.

Verdacht auf Analkrebs? Diese sieben Symptome sind zu beachten:

Mehrere Symptome könnten ein Hinweis auf Analkrebs sein. Es muss jedoch beachtete werden, dass einige der Symptome auch auf Hämorrhoiden zutreffen können. Ein Besuch beim Arzt ist deswegen immer stark anzuraten.

Sollten Sie den Verdacht haben, an Analkrebs erkrankt zu sein, dann achten Sie auf folgende Symptome und suchen Sie sofort einen Arzt auf:

Vergrößerte Lymphknöten an der Leiste

starke Gewichtsabnahme

Geschwulst am After

unangenehmer Juckreiz

blutiger Stuhlgang

Wundsein im Bereich des Afters

Schmerzen im Bereich des Afters (eher selten)