Analkrebs: Symptome und Anzeichen frühzeitig erkennen und richtig reagieren

Wie kann Analkrebs vorgebeugt werden?

Über Analkrebs wird häufig nicht gesprochen - deswegen ist es wichtig, dass die Vorzeichen für die Krankheit bekannter werden. Vor allem Frauen müssen aufpassen - sie erkranken zweimal häufiger an Analkrebs als Männer.

In 80 bis 85 Prozent der Fälle entsteht eine Analkarzinom durch eine Infektion durch "Humane Papillomaviren". In der Gruppe der DNA-Viren gehören sie zu den "High-Risk"-Typen (zu Deutsch: Hohes-Risiko-Typen). Sie werden laut der Deutschen Krebsgesellschaft mit Krebserkrankungen der Vulva, des Anus und des Gebärmutterhalses in Verbindung gebracht.

So können Sie sich vor Analkrebs schützen:

Da die Entstehung von Analkarzinomen mit sexuell übertragbaren Virusinfektionen zusammen hängen kann, sollte vor allem auf eine sorgfältige Sexualhygiene geachtet werden. Dazu zählt vor allem der Gebrauch von Kondomen.

Weiterhin kann eine Infektion mit den HP-Viren durch eine Impfung verhindert werden. Die Immunisierung für 12-17-jährige Mädchen wird seit 2007 empfohlen. Durch die frühzeitige Impfung können bis zu 80 Prozent der Analkarzinome verhindert werden.