Erstes Medikament seit 17 Jahren: Pharmakonzern bringt Mittel gegen Alzheimer auf den Markt

Bisher ist gegen Alzheimer kein Mittel gewachsen. Es gibt nur wenige Therapieansätze und Behandlungsmethoden, die gegen das altersbedingte Vergessen helfen sollen. Doch laut eigener Aussage steht ein chinesischer Pharmakonzern kurz vor dem Durchbruch und möchte bald ein Heilmittel gegen die Demenz auf den Markt bringen. Damit wäre es weltweit das erste innovative Medikament im Bereich der Alzheimerforschung seit 17 Jahren.

Alzheimer-Bekämpfung: Pharmakonzern forscht fast 22 Jahre

Das Shanghai Institute of Materia Medica, die Ocean University of China und der Green Valley Pharmaceutical Co Ltd. veröffentlichten, nach fast 22 Jahren Forschungsarbeit, ihre Ergebnisse im englischsprachigen Fachmagazin "Cell Research".