Alzheimer breitet sich wie Infektion aus: Kommt 2020 eine neue Therapie gegen die Krankheit?

Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an Alzheimer, einer Nervenkrankheit, die nach und nach die geistigen Fähigkeiten wie zum Beispiel das Erinnerungsvermögen mindert. Zumeist beginnt die Alzheimer-Erkrankung mit Gedächtnisverlust. Anfangs sind vor allem kurz zurückliegende Erinnerung betroffen, dann greift die Erkrankung immer weiter um sich. Die Folge sind Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen und Veränderungen der Persönlichkeit.

Alzheimer breitet sich wie eine Infektion aus

Im Fachmagazin "Nature" hat das Universitätsklinikum in München nun neueste Erkenntnisse über die Krankheit gewinnen können. Demnach sei der Verlauf und die Ausbreitung der Alzheimer-Krankheit vergleichbar mit der Ausbreitung einer Infektion. Anhand sogenannter "Tau-Proteine" die nach dem Kentnissstand der Wissenschaftler für das Fortschreiten der Erkrankung verantwortlich sind, konnten sie nachweisen, wie genau die Ausbreitung vonstatten geht.