Kurkuma, das Superfood: Während 2011 laut Statistischem Bundesamt 2.400 Tonnen Kurkuma nach Deutschland importiert wurden, waren es 2016 bereits 3500 Tonnen - Tendenz steigend.

Doch woher kommt der Hype um das gelbe Gewürz? Hat Kurkuma den Namen "Superfood" wirklich verdient - und wie gesund ist Kurkuma als Nahrungsergänzungsmittel?

Was ist Kurkuma?

Kurkuma ähnelt dem Ingwer und gehört auch zur Familie der Ingwergewächse. Allerdings besitzt es eine sehr intensive gebe Farbe. Daher auch der Name "Gelbwurz". Seine Pflanze, die bis zu einem Meter hoch wachsen kann, gedeiht vorwiegend im asiatischen Raum.

Der typische Kurkuma-Geschmack wird häufig mit "erdig", "bitter" oder "würzig" beschrieben. Da Kurkuma ätherische Öle, Eiweiße und circa 5 Prozent Curcumin enthält, wird das Gewürz häufig als Heilmittel für vielerlei Krankheiten angepriesen. Aber wie ist es tatsächlich um die Heilkräfte des Kurkumas bestellt?

Kurkuma als Heilmittel

Hersteller werben damit, dass Kurkuma vielseitig einsetzbar ist und neben Blähungen und Völlegefühl auch gegen Arthrose, Diabetes, Krebs und Alzheimer helfen soll. Positive Wirkungen auf die Verdauung und eine Linderung des Völlegefühls nach dem Essen weist Kurkuma offenbar tatsächlich auf. Als Mittel gegen Krankheiten ist Kurkuma hingegen noch nicht ausreichend erforscht worden.

In Indien wird Kurkuma seit 4000 Jahren verwendet. Kurkuma galt dort als heilig und zählte zu den wichtigsten Gewürzen. In der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda rechnet man Kurkuma zu den sogenannten "heißen Gewürzen". Diesen wird reinigende und energiespendende Wirkung zugesprochen.

Die Wirkung von Kurkuma ist nicht belegt

Bisher wurde die Pflanze fast ausschließlich in Zellkultur- und Tierversuchen getestet, bei denen extrem hohe Dosierungen verwendet wurden, die vom Menschen nicht über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden könnten. Die Ergebnisse aus den Laborstudien sind daher nicht direkt auf Menschen übertragbar.

Einige wenige Humanstudien wurden zwar durchgeführt, aber da diese unter anderem sehr geringe Teilnehmerzahlen aufwiesen, ist die Aussagekraft dieser Studien nur sehr eingeschränkt. Generell sind Nahrungsergänzungsmittel wie beispielsweise Kurkuma nicht zur Vorbeugung oder Linderung von Erkrankungen vorgesehen, da hierfür im Gegensatz zu herkömmlichen Medikamenten die Wirknachweise fehlen.

Kurkuma kann also als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden, da das enthaltene Curcumin beispielsweise anregend auf die Verdauung wirkt, allerdings sollte es nicht zur Bekämpfung von andauernden Beschwerden angewendet werden. Stattdessen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wichtig: Schwangere und Stillende sollten komplett auf Kurkuma als Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Ebenso ist der Verzehr von Kurkuma Menschen, die an Gallenstein leiden, nicht zu empfehlen, da dieses die Gallensaftproduktion fördert und Gallenkoliken auslösen kann.

Wie kann Kurkuma verwendet werden?

Kurkuma als Nahrungsergänzungsmittel gibt es in vielen unterschiedlichen Formen: Kurkuma-Pulver*, Kurkuma-Extrakte*, Curcuminoide*, Tabletten mit zusätzlichen Vitaminextrakten* oder Kurkuma-Öl*. Für Magen-Darm Probleme, bei Blähungen und als Entzündungshemmer kann Kurkuma als Gewürz oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln durchaus eingenommen werden und scheint wohl auch zu helfen.

Kurkuma als Gewürz

Obwohl Kurkuma krebshemmende, antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen zugeschrieben werden, existiert bis heute keine seriöse, wissenschaftlichen Standards genügende Studie, die diese Wirkungen belegt.

Unbestritten hingegen ist, dass Kurkuma eine köstliche Zutat in verschiedenen Rezepten ist. Das wohl klassischste Rezept mit Kurkuma ist die Goldene Milch. Mit nur vier Zutaten bereitet man das gesunde Heißgetränk, dem zahllose positive Wirkungen zugesprochen werden, innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu. Wir haben das perfekte Rezept für Goldene Milch.

